«Теперь думаю, как выжить»: что стало с актерами сериала «Кухня» после ситкома

Герои этого сериала не покидали экраны долгие пять лет. Что случилось с ними потом? Источник: кадр из сериала «Кухня» (18+), созд. Виталий Шляппо, Василий Куценко, СТС, с 2012 по 2016 год

Комедийный сериал «Кухня» завершился десять лет назад, но его герои до сих пор остаются для зрителей почти родными. За годы съемок актеры прожили на площадке целую жизнь, а после финальных титров каждый из них пошел своим путем. Кто-то возглавил самые кассовые кинофраншизы страны, кто-то ушел в глубокую драму и театр, а у кого-то кардинально изменилась семейная жизнь.

Марк Богатырев (повар Максим Лавров)

Для Марка Богатырева роль обаятельного и самоуверенного «Огузка» стала настоящим билетом в большое кино, но испытание внезапной славой далось ему тяжело. Из-за изнуряющего графика и эмоционального выгорания в разгар съемок он пережил серьезный нервный срыв. Пресса сообщала, что актер якобы пытался свести счеты с жизнью на съемной квартире в Москве.

На съемках «Кухни» артист натурально выгорел Источник: Сергей Фадеичев / ТАСС

Позже сам Марк и его представители опровергли эти слухи. Но помощь специалистов актеру всё равно потребовалась: из-за тяжелейшего нервного истощения, затяжной депрессии и физического переутомления его госпитализировали.

— Этот адский период продолжался целый год. Словно в рабство попал: жил с гнетущим ощущением, что я постоянно должен, должен, должен, — вспоминал артист.

После этого инцидента Богатырев взял паузу в карьере, прошел курс лечения и пересмотрел свое отношение к работе.

На фоне съемок в «Кухне» в медиа активно обсуждали отношения Марка с партнершей по площадке Еленой Подкаминской. Экранная химия между их героями была настолько убедительной, что журналисты и поклонники не сомневались в реальности их чувств, несмотря на то что актриса в тот момент была замужем.

В 2020 году Марк женился на актрисе Татьяне Арнтгольц, а вскоре у пары родился сын. Этот семейный союз считался одним из самых крепких и гармоничных в российском кино.

— Нам хорошо вместе. Мы путешествуем. Мы любим. Мы много разговариваем, — признавался актер. — Я стараюсь жить настоящим, дарить любовь, ощущение покоя и того, что всё правильно. Всё просто. Жизнь вообще — достаточно простая штука.

Каково же было удивление публики, когда в конце 2025 года супруги официально развелись. Причем расставание, судя по всему, было не из легких — актер отказывался выходить на одну сцену с Арнтгольц, что едва не привело к срыву спектакля «Тихий Дон», в котором они играли вместе. Тем не менее артистам удалось справиться с эмоциями и продолжить совместную работу.

Елена Подкаминская (арт-директор Виктория Гончарова)

После образа властной, но ранимой Виктории Сергеевны Елена Подкаминская закрепилась в статусе одной из главных звезд российского телевидения. Зрители полюбили ее в сериале «ИП Пирогова», где она снова оказалась на кухне, но уже в роли домохозяйки, строящей кондитерский бизнес. В 2020-е годы она блестяще проявила себя в комедиях и драмах «Жена олигарха» (18+), «Ева, рожай!» (18+), «Овчарка» (18+) и в историческом блокбастере «Красный шелк» (16+).

Елена Подкаминская обычно быстро сворачивает разговоры, которые касаются ее личной жизни Источник: Александр Щербак / ТАСС

Актриса успевает совмещать плотный съемочный график с воспитанием троих детей: одного от первого брака и двух — от второго.

— Мне сильно хотелось детей, а я человек импульсивный. Поэтому сначала один раз родила, потом — второй. А теперь думаю, как выжить, — признавалась актриса. — При этом съемки же шли. У меня вообще день сурка все эти годы. Я всё время на площадке с младенцами.

Но успех в профессии раз за разом оборачивался для актрисы трещинами в семье. Оба ее брака — и с бизнесменом Александром Пляцевым, и со строителем Денисом Гущиным — рухнули по похожему сценарию. Мужчины влюблялись в яркую, талантливую женщину, но оказывались совершенно не готовы делить ее с камерой и зрителями.

Первый развод грянул на самом пике популярности сериала «Кухня». Экранная страсть между героиней Елены и поваром Максом в исполнении Марка Богатырева выглядела настолько живой, что в нее поверила вся страна. Поверил и первый супруг актрисы. Постоянные ночные смены, откровенные сцены и шлейф сплетен о служебном романе окончательно подорвали доверие в семье.

Казалось, во втором браке актриса наконец обрела тихую гавань. С Денисом Гущиным она прожила вместе девять лет. Но в конце 2025 года выяснилось, что супруг подал на развод. Супруги не явились ни на одно заседание, прислав вместо себя адвокатов, и добились того, чтобы процесс прошел за закрытыми дверями.

Подкаминская обычно не комментирует личную жизнь, но в этой ситуации впервые позволила себе легкий намек в соцсетях, заметив, что в жизни важно вовремя закрыть скучную книгу и отпустить тех, кто тобой не дорожит.

Виктор Хориняк (бармен Костя Анисимов)

Виктор Хориняк стал, пожалуй, самым кассовым выпускником «Кухни». После участия в спин-оффах «Отель Элеон» (18+) и «Гранд» (18+) он получил главную роль в трилогии «Последний богатырь» (6+), которая сделала его главным сказочным героем страны. Кроме того, актер убедительно сыграл советского боксера Валерия Попенченко в драме «Мистер Нокаут» (12+) и по-прежнему служит в МХТ имени Чехова.

После «Кухни» перед Виктором Хориняком открылась дверь в сказку Источник: Ольга Зиновская / ТАСС

— Разница между театром и кино существенная, — признавался актер. — В кино всегда всё можно остановить в любой момент и переснять дубль, у меня есть несколько попыток это сделать для окончательного варианта. Спектакль в театре — это длинная дистанция, где ничего не могу остановить. Это как река, которая несется, а я по этой реке лечу на своем маленьком каноэ и должен справляться с этим течением.

Личную жизнь актер старательно оберегает. С первой супругой, психологом по имени Ольга, Виктор познакомился в родном Минусинске, когда ему было 16 лет.

— Я ухаживал по всем законам жанра. Я не романтик. Просто когда обстоятельства вынуждают прилагать дополнительные усилия помимо желаемых, то, безусловно, приходится это делать, — рассказывал Хориняк.

Пара поженилась в студенческие годы. В 2013 году у них родился сын, однако в 2017 году актер официально подтвердил, что они развелись спустя 8 лет брака.

В августе 2025 года Виктор Хориняк впервые вышел в свет с дочерью, имя и личность матери которой предпочитает не раскрывать. Ему приписывали связь с актрисой Паулиной Андреевой и коллегой по сериалу «Кухня» Ольгой Кузьминой, однако эти слухи артист то и дело опровергал.

Ольга Кузьмина (официантка Настя Фомина)

Карьера экранной жены бармена Кости после закрытия ситкома стремительно пошла вверх. Ольга победила в шоу «Ледниковый период» (16+), много снималась в сериалах, а в 2023 году стала голосом и мимикой самого успешного персонажа современного российского кино — именно она сыграла и озвучила ушастого героя в блокбастере «Чебурашка» (6+) и его продолжениях.

Теперь вы точно знаете, чьим голосом разговаривает киношный Чебурашка Источник: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Личная жизнь актрисы тоже сложилась счастливо. Разведясь с первым мужем после 14 лет брака, летом 2023 года она вышла замуж за ведущего мероприятий и экскурсовода Евгения Апанасевича, с которым познакомилась на съемках в Белоруссии. Поначалу они долго ездили друг к другу, и такое положение дел, по признанию актрисы, никогда не было для нее препятствием.

— Я не сосчитаю, сколько раз мы с Женей преодолели путь из Москвы в Минск и обратно. И даже сейчас, когда Женя переехал ко мне, он всё равно часто уезжает в Белоруссию по работе, а я часто улетаю в командировки, — рассказывала артистка. — Но мы давно поняли, что расстояние — это не проблема.

Осенью того же 2023 года супруги улетели в Буэнос-Айрес, где у них родилась дочь Мира-Мария. Вот только вся эта идиллия рухнула, когда вскрылась неприятная подробность: на момент знакомства с актрисой Евгений был официально женат и воспитывал двоих детей.

В Сети мгновенно вспыхнул скандал. Вчерашние фанаты обвинили Кузьмину в том, что она разрушила чужую семью и лишила детей отца. Звезде пришлось столкнуться с волной хейта, какой она не видела за всю карьеру. Сама Ольга предпочла не оправдываться за прошлое избранника, лишь отметив, что они сумели выстроить мирные отношения с его бывшей женой и детьми.

Сергей Епишев (су-шеф Лева Соловьев)

Многие зрители «Кухни» были уверены, что двухметровый артист и в жизни заикается и отличается мягкотелостью. На деле же Сергей Епишев — мощный театральный актер. Почти двадцать лет он прослужил в Театре имени Вахтангова, дважды номинировался на «Золотую Маску», а сегодня играет на ведущих сценах Москвы. В кино он ушел в сторону острых драм и триллеров, ярко сыграв в проектах «Фишер» (18+), «Метод-2» (18+), «Последний министр» (18+) и «Пищеблок» (18+).

После «Кухни» Сергея Епишева можно было заметить еще во многих фильмах и сериалах Источник: Алёна Бжахова / ТАСС

Долгое время актер оставался убежденным холостяком и тщательно скрывал личную жизнь от прессы. Лишь после сорока лет он женился. При этом имя супруги не раскрывает. Но известно, что в конце 2021 года у супругов родилась дочь.

Сергей Лавыгин (повар Сеня Чуганин)

Публика настолько влюбилась в неисправимого балагура и любителя розыгрышей Сеню, что продюсеры подарили ему и его напарнику Феде отдельный сериал «СеняФедя» (18+). Но Лавыгин не ограничился одним амплуа: он снялся в драме «Звоните ДиКаприо!» (18+), трилогии «Лед» (12+), сказке «Финист. Первый богатырь» (6+) и стал частью киносемьи «Чебурашки».

После «Кухни» Сергея Лавыгина и его напарника Михаила Тарабукина ждало продолжение совместной истории Источник: Артём Геодакян / ТАСС

На съемках «Кухни» у Сергея был роман с актрисой Анной Бегуновой, игравшей его экранную жену. У пары родился сын. Позже актеры расстались, сохранив дружеские отношения. В 2020 году Лавыгин женился на актрисе Марии Луговой, с которой стал многодетным отцом: в 2022 году у супругов родилась дочь, а осенью 2024 года — сын.

— Два месяца у нас были чисто романтические отношения, а потом мы стали жить вместе— просто для того, чтобы чаще видеться, потому что у Сережи был сумасшедший график, — рассказывала Мария. — Я помню, как спрашивала у мамы: «Когда я встречу своего человека, как пойму, что это именно он?» И она отвечала: «Это будет очень просто». Я не принимала такой ответ и мучила ее с объяснениями. Но действительно всё оказалось очень просто. В первый же день у меня мелькнуло: «Где же ты был? Видимо, куда-­то отходил, потому что, мне кажется, ты всегда существовал в моей жизни».

Михаил Тарабукин (повар Федя Юрченко)

До «Кухни» Михаила Тарабукина знали в основном по ролям военных и оперативников, но образ находчивого бывшего кока перевернул его карьеру. После спин-оффа «СеняФедя» актер стал одним из самых снимаемых артистов страны — в его фильмографии уже больше полутора сотен проектов, от комедий «Букины» (18+) и «Мама будет против» (18+) до военных драм.

До сорока лет Тарабукин оставался холостяком — возможно, на это повлияла история из его детства: когда будущему актеру было два года, его отец ушел из семьи и уехал в Германию.

— Точнее, мама его выгнала, потому что отец — очень сложный человек, — рассказывал Тарабукин. — У него постоянные перепады настроения: то всё ужасно, то он вдруг схватывает эйфорию. 32 года мы с ним никак не общались. А потом, после абсолютного разрыва отношений, родители встретились и решили попробовать жить вместе, даже поженились. Но ничего путного из этого не вышло. Папа в итоге вернулся в свой небольшой городок под Ганновером.

Насмотревшись на историю своей семьи, Тарабукин четко понял, каким он не будет Источник: Евгений Мессман / ТАСС

В сорок лет артист встретил художника-гримера Екатерину Ковешникову. Ради любимой женщины Михаил переехал из Москвы в Санкт-Петербург, купил загородный дом и объявил о подготовке к свадьбе.

— Точно знаю: если у меня появится ребенок, никогда его не брошу, — уверял артист. — Может, не буду любить его мать, буду страдать, мучиться, но ребенку обязательно нужен отец!

Никита Тарасов (кондитер Луи Бенуа)

После роли эксцентричного французского кондитера Луи Никите Тарасову пришлось доказывать, что он способен на глубокие драматические роли. И ему это блестяще удалось: за образ военного врача в «Битве за Севастополь» он получил Премию правительства РФ, сыграл императора Николая I в фильме «Монах и бес», появился в «Фишере», «Мастере и Маргарите» и семейной комедии «Ждун».

Никита Тарасов сегодня далек от громких светских хроник Источник: Артём Геодакян / ТАСС

Кроме того, актер успешно дебютировал как кинорежиссер и занимается музыкой.