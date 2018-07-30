У машины оказалась раскуроченной вся передняя часть

Сегодня ночью в Ярославле случилось серьёзное ДТП — на перекрестке улиц Чехова и Свердлова столкнулись два автомобиля. Один из них обклеен номерами известного (печально известного) такси.

— Все живы, ходят своим ходом, девушку увозят с травмой головы, — написали в паблик «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте» очевидцы, уверенные в том, что правила нарушила брендированная машина.

Легковушку смяло от удара

В последнее время это уже не первый случай ДТП с такси на перекрестке. Несколько ней назад машина такси протаранила ларёк с шаурмой.