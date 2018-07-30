В Ярославле такси протаранило машину: девушке пробило голову
30 июля 2018 08:01
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Сегодня ночью в Ярославле случилось серьёзное ДТП — на перекрестке улиц Чехова и Свердлова столкнулись два автомобиля. Один из них обклеен номерами известного (печально известного) такси.
— Все живы, ходят своим ходом, девушку увозят с травмой головы, — написали в паблик «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте» очевидцы, уверенные в том, что правила нарушила брендированная машина.
В последнее время это уже не первый случай ДТП с такси на перекрестке. Несколько ней назад машина такси протаранила ларёк с шаурмой.
Фото: Первый ярославский автопортал
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