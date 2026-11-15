«Не работает поиск»: пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекс» и «Дзен»

с чем связаны неполадки — пока неизвестно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители России вечером 15 ноября пожаловались на работу сервисов «Яндекс» и «Дзен». Пользователи отмечают, что не работает поиск, а у некоторых и вовсе не загружаются страницы.

«Не работает поиск. Не загружаются результаты», — пишут пользователи по поводу «Яндекса».

«Не открывается ни статья, ни приложение», — отмечают неполадки в работе «Дзена».

Сбой «Дзен» Источник: Downdetector Сбой «Яндекса» Источник: Downdetector

По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могут загрузить страницы поиска и сайты с информацией. Больше всего сообщений поступает из Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей.

Городские медиа направили официальный запрос в пресс-службу «Яндекса» для комментария по этой ситуации. На момент публикации ответ пока не поступил.