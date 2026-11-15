«Не работает поиск»: пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекс» и «Дзен»

Жители России вечером 15 ноября пожаловались на работу сервисов «Яндекс» и «Дзен». Пользователи отмечают, что не работает поиск, а у некоторых и вовсе не загружаются страницы.
«Не работает поиск. Не загружаются результаты», — пишут пользователи по поводу «Яндекса».
«Не открывается ни статья, ни приложение», — отмечают неполадки в работе «Дзена».
По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могут загрузить страницы поиска и сайты с информацией. Больше всего сообщений поступает из Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей.
Городские медиа направили официальный запрос в пресс-службу «Яндекса» для комментария по этой ситуации. На момент публикации ответ пока не поступил.
Отметим, что это не первый сбой, который произошел 15 ноября. Так, хакеры атаковали сайт российского туроператора Space Travel. Из-за этого доступ к поиску туров временно ограничили. Помимо этого, под ударом оказался крупнейший хостинг Beget. Люди жалуются, что не могут зайти в приложения онлайн-банков. К слову, сильная DDoS-атака на этот сервис была совсем недавно — в ночь на 2 ноября. Это привело к масштабному сбою и парализовало работу сотен тысяч сайтов и сервисов в Рунете.
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