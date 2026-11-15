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Город «Это не какая-то окраина». Жители показали одну из худших дорог Ярославля

«Это не какая-то окраина». Жители показали одну из худших дорог Ярославля

На ней даже нет асфальта

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3-я Вокзальная улица Ярославля | Источник: Илья Башмаков / 76.RU 3-я Вокзальная улица Ярославля | Источник: Илья Башмаков / 76.RU

3-я Вокзальная улица Ярославля

Источник:

Илья Башмаков / 76.RU

В редакцию 76.RU обратились жители Красноперекопского района Ярославля с просьбой обратить внимание на местную дорогу. По их словам, эта улица — ровесница Московского вокзала. Речь идет о 3-ей Вокзальной, которая проходит через частный сектор, ее протяженность около 1180 метров (чуть больше километра).

«Улица 3-я Вокзальная в Красноперекопском районе — ровесница Московского вокзала. Ее будущее родилось, когда через Ярославль прошла Московско-Ярославская железная дорога. Здесь до сих пор живут люди, в основном стоят частные дома, многие из них деревянные. Им тоже нужно ходить в школу, поликлинику, магазин, вызывать скорую помощь. Это не какая-то окраина. Но район просто брошен на откуп владельцам частных участков: ни дороги, ни водостока, ни внимания», — написал Илья Башмаков.

На кадрах видно, что дорога усеяна кратерами.

3-я Вокзальная улица проходит через большую зону частного сектора | Источник: Илья Башмаков / 76.RU 3-я Вокзальная улица проходит через большую зону частного сектора | Источник: Илья Башмаков / 76.RU

3-я Вокзальная улица проходит через большую зону частного сектора

Источник:

Илья Башмаков / 76.RU

На соседних улицах уже строятся новые многоквартирные дома | Источник: Илья Башмаков / 76.RU На соседних улицах уже строятся новые многоквартирные дома | Источник: Илья Башмаков / 76.RU

На соседних улицах уже строятся новые многоквартирные дома

Источник:

Илья Башмаков / 76.RU

Илья Башмаков живет на улице с 1970-го. Асфальта эта дорога не видела.

3-я Вокзальная относится к дорогам общего пользования. Жители поднимают вопросы о ее содержании много лет. Но еще в 2020 году на запросы журналистов в мэрии отвечали, что в связи с ограниченным бюджетом эту улицу ремонтировать не планируют, максимум — организуют подсыпку.

Где находится 3-я Вокзальная улица в Ярославле | Источник: Яндекс / Карты Где находится 3-я Вокзальная улица в Ярославле | Источник: Яндекс / Карты

Где находится 3-я Вокзальная улица в Ярославле

Источник:

Яндекс / Карты

Редакция 76.RU направит запрос с уточнением, планируется ли привести дорогу в порядок в ближайшие годы.

Момент, когда сворачиваешь на 3-ю Вокзальную улицу в Ярославле

Источник:

Читатели 76.RU

Какие улицы Ярославля должны были отремонтировать в 2026-м, читайте здесь.

Какую дорогу нужно отремонтировать в городе? Присылайте фото и видео с места.

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Ремонт дороги Частный сектор
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Комментарии
8
Гость
23 минуты
Я живу на этой улице с 1996 года и именно в этой части. Писала, куда только можно, одни описки типа в этом году не успеем, в следующем. Отправляла обращение к депутату Щеникову, только обещания. Щенников делает только все для Перекопа, Творогово. У него есть приемный день, только в такие часы, что бы попасть, надо день на работе брать, да и обращение должны подписать куча жителей улицы. Попробуй, обойди и поймай людей дома, да ещё не каждый дверь откроет. А зимой у нас ещё и снег никогда не чистят. Я постоянно звоню и оставляю заявки на чистку снега, все без толку. За всю зиму приедет пару раз трактор для отчета , проедет для проформы и только ещё больше дорогу сузит, что потом одна машина еле проезжает. Мы с мужем напротив своего дома сами дорогу чистим. Вот так и живём....
Гость
51 минута
Таких фоток можно сотни накидать и там вообще-то реальные люди-ярославцы живут, вот только пешеходная зона до них не добралась, как собственно и всё остальные блага так называемого благоустройства.
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Гость
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