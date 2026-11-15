«Это не какая-то окраина». Жители показали одну из худших дорог Ярославля

3-я Вокзальная улица Ярославля Источник: Илья Башмаков / 76.RU

В редакцию 76.RU обратились жители Красноперекопского района Ярославля с просьбой обратить внимание на местную дорогу. По их словам, эта улица — ровесница Московского вокзала. Речь идет о 3-ей Вокзальной, которая проходит через частный сектор, ее протяженность около 1180 метров (чуть больше километра).

«Улица 3-я Вокзальная в Красноперекопском районе — ровесница Московского вокзала. Ее будущее родилось, когда через Ярославль прошла Московско-Ярославская железная дорога. Здесь до сих пор живут люди, в основном стоят частные дома, многие из них деревянные. Им тоже нужно ходить в школу, поликлинику, магазин, вызывать скорую помощь. Это не какая-то окраина. Но район просто брошен на откуп владельцам частных участков: ни дороги, ни водостока, ни внимания», — написал Илья Башмаков.

На кадрах видно, что дорога усеяна кратерами.

3-я Вокзальная улица проходит через большую зону частного сектора Источник: Илья Башмаков / 76.RU На соседних улицах уже строятся новые многоквартирные дома Источник: Илья Башмаков / 76.RU

Илья Башмаков живет на улице с 1970-го. Асфальта эта дорога не видела.

3-я Вокзальная относится к дорогам общего пользования. Жители поднимают вопросы о ее содержании много лет. Но еще в 2020 году на запросы журналистов в мэрии отвечали, что в связи с ограниченным бюджетом эту улицу ремонтировать не планируют, максимум — организуют подсыпку.

Где находится 3-я Вокзальная улица в Ярославле Источник: Яндекс / Карты

Редакция 76.RU направит запрос с уточнением, планируется ли привести дорогу в порядок в ближайшие годы.

Момент, когда сворачиваешь на 3-ю Вокзальную улицу в Ярославле Источник: Читатели 76.RU