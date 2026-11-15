Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -3

6 м/c,

ю-з.

 757мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Ярославна на «Модном приговоре»
Вандал на Юности — видео
Турция за 60 тысяч
Каталог новостроек Ярославля
Автобусы дергаются
Очереди на передачки в СИЗО
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Животные Милорд и Осман: как ярославцы называли своих питомцев в дореволюционной России

Милорд и Осман: как ярославцы называли своих питомцев в дореволюционной России

Топ кличек прошлого столетия

223
Клички питомцев в дореволюционной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Клички питомцев в дореволюционной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Клички питомцев в дореволюционной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский историк-общественник Артур Стажков прошерстил госархив, чтобы узнать, как жители области называли своих любимцев в дореволюционной России. Список кличек получился забавным.

«Однажды я задался вопросом, а как вообще ярославцы называли четвероногих? Другая эпоха — другие имена? Да и как вообще найти эту информацию? В архиве таких сведений наверняка ведь нет! И решение оказалось донельзя примитивным. Клички обнаружились… в газетах. В разделе объявлений горожане сообщали о пропаже животных, указывая их клички», — рассказал о своей находке Артур Стажков в Telegram-канале.

В списке потеряшек оказался даже пес семьи Пастуховых — это одни из самых влиятельных предпринимателей своего времени.

Как называли ярославцы своих питомцев:

Альма — Амур — Бобик — Боско — Бьютка — Виська — Грим — Гром — Джек (потеряли его миллиардеры Пастуховы) — Догоняй — Жулька — Кара — Ласка — Лорд — Лялька — Марс — Марс — Милорд — Мурзик — Нерочка — Осман — Пинчер — Победа — Рита — Рокет — Такки — Яшка.

Семья Пастуховых на протяжении конца XVIII — начала XX веков прошла длинный путь от небогатых купцов до потомственных дворян. Занимались оптовой торговлей хлебом, железом, брали казенные подряды на поставку провианта.

Такие заметки давали о пропавших любимцах в газетах | Источник: Артур Стажков, Госархив Ярославской областиТакие заметки давали о пропавших любимцах в газетах | Источник: Артур Стажков, Госархив Ярославской области

Такие заметки давали о пропавших любимцах в газетах

Источник:

Артур Стажков, Госархив Ярославской области

Песиков искали, обещая вознаграждение | Источник: Артур Стажков, Госархив Ярославской областиПесиков искали, обещая вознаграждение | Источник: Артур Стажков, Госархив Ярославской области

Песиков искали, обещая вознаграждение

Источник:

Артур Стажков, Госархив Ярославской области

Как уточнил Артур Стажков, он изучал газетные страницы с 1900 по 1915-й год.

У вас есть домашний питомец?

Да
Нет
Планирую завести

А как зовут вашего питомца? Пишите кличку в комментариях!

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Собака Домашнее видеонаблюдение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
mehanik_70

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

21 минута
У меня Бивер Йорк назвали ОМОН... Прикольно когда на улице к себе зову.. 🤣
Гость
51 минута
А клички «Догоняй» и «Победа» говорят о надеждах хозяев на активность и удачу питомца.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты
Степан
Мнение
«Когда тебе 37, гарантийный срок на организм уже вышел». Журналистка протестировала «пенсионерский отдых» в санатории — ее честный отзыв
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Рекомендуем