Милорд и Осман: как ярославцы называли своих питомцев в дореволюционной России

Клички питомцев в дореволюционной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский историк-общественник Артур Стажков прошерстил госархив, чтобы узнать, как жители области называли своих любимцев в дореволюционной России. Список кличек получился забавным.

«Однажды я задался вопросом, а как вообще ярославцы называли четвероногих? Другая эпоха — другие имена? Да и как вообще найти эту информацию? В архиве таких сведений наверняка ведь нет! И решение оказалось донельзя примитивным. Клички обнаружились… в газетах. В разделе объявлений горожане сообщали о пропаже животных, указывая их клички», — рассказал о своей находке Артур Стажков в Telegram-канале.

В списке потеряшек оказался даже пес семьи Пастуховых — это одни из самых влиятельных предпринимателей своего времени.

Как называли ярославцы своих питомцев:

Альма — Амур — Бобик — Боско — Бьютка — Виська — Грим — Гром — Джек (потеряли его миллиардеры Пастуховы) — Догоняй — Жулька — Кара — Ласка — Лорд — Лялька — Марс — Марс — Милорд — Мурзик — Нерочка — Осман — Пинчер — Победа — Рита — Рокет — Такки — Яшка.

Семья Пастуховых на протяжении конца XVIII — начала XX веков прошла длинный путь от небогатых купцов до потомственных дворян. Занимались оптовой торговлей хлебом, железом, брали казенные подряды на поставку провианта.

Такие заметки давали о пропавших любимцах в газетах Источник: Артур Стажков, Госархив Ярославской области Песиков искали, обещая вознаграждение Источник: Артур Стажков, Госархив Ярославской области

Как уточнил Артур Стажков, он изучал газетные страницы с 1900 по 1915-й год.

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