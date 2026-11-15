Милорд и Осман: как ярославцы называли своих питомцев в дореволюционной России

Ярославский историк-общественник Артур Стажков прошерстил госархив, чтобы узнать, как жители области называли своих любимцев в дореволюционной России. Список кличек получился забавным.
«Однажды я задался вопросом, а как вообще ярославцы называли четвероногих? Другая эпоха — другие имена? Да и как вообще найти эту информацию? В архиве таких сведений наверняка ведь нет! И решение оказалось донельзя примитивным. Клички обнаружились… в газетах. В разделе объявлений горожане сообщали о пропаже животных, указывая их клички», — рассказал о своей находке Артур Стажков в Telegram-канале.
В списке потеряшек оказался даже пес семьи Пастуховых — это одни из самых влиятельных предпринимателей своего времени.
Как называли ярославцы своих питомцев:
Альма — Амур — Бобик — Боско — Бьютка — Виська — Грим — Гром — Джек (потеряли его миллиардеры Пастуховы) — Догоняй — Жулька — Кара — Ласка — Лорд — Лялька — Марс — Марс — Милорд — Мурзик — Нерочка — Осман — Пинчер — Победа — Рита — Рокет — Такки — Яшка.
Семья Пастуховых на протяжении конца XVIII — начала XX веков прошла длинный путь от небогатых купцов до потомственных дворян. Занимались оптовой торговлей хлебом, железом, брали казенные подряды на поставку провианта.
Как уточнил Артур Стажков, он изучал газетные страницы с 1900 по 1915-й год.
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