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Страна и мир Города ожидает аномально теплая зима с резкими скачками температуры — неоднозначный прогноз от синоптика

Города ожидает аномально теплая зима с резкими скачками температуры — неоднозначный прогноз от синоптика

Снега в этом сезоне будет крайне мало

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К переменам погоды предстоящей зимой причастны Эль-Ниньо и полярный вихрь | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUК переменам погоды предстоящей зимой причастны Эль-Ниньо и полярный вихрь | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

К переменам погоды предстоящей зимой причастны Эль-Ниньо и полярный вихрь

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Зима в городах в этом сезоне ожидается аномально теплой. При этом будут резкие скачки температуры. От чего зависит погода в стране этой зимой, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отмечает, что погоду в этом сезоне в городах определяют рекордное явление Эль-Ниньо и полярный вихрь. В первом же сценарии наблюдается изменение характера атмосферной циркуляции, в основном в тропиках. Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что привычные режимы температуры и осадков трансформируются.

На основе анализа мощного явления Эль-Ниньо Северо-Евразийский климатический центр, с которым сотрудничает Гидрометцентр, подготовил прогноз до марта 2027 года. Согласно этим расчетам, в большинстве регионов России в ближайшие месяцы ожидается температура выше климатической нормы, и она будет выше, чем в прошлом зимнем сезоне, но с резкими колебаниями температур.

Исключение в этом случае составит лишь Дальний Восток. Там зима ожидается более суровой, чем предыдущая, и с увеличением снежных штормов.

Но Эль-Ниньо не единственный фактор, влияющий на климат планеты. К переменам погоды причастен еще и полярный вихрь.

«Над Арктикой кружит полярный вихрь — пояс сильных ветров, который сжимает холодный арктический воздух, удерживая его в районе Северного полюса. Полярный вихрь находится в стратосфере, на высоте 10–40 км, и может играть важную роль в формировании зимних погодных условий в Северном полушарии», — объяснил Леус в разговоре с «Комсомольской правдой».

По его словам, разрушение этого вихря связано с мощными холодными вторжениями в Европе и Северной Америке. В этом году полярный вихрь разрушился раньше, чем это было зафиксировано.

«В течение последних нескольких недель он ослабевал и воздух в стратосфере нагревался, вызывая так называемое „внезапное стратосферное потепление“. В такой ситуации ветры полярного вихря ослабевают и меняют направление, и в ближайшие дни арктический воздух может двинуться на юг. Это может спровоцировать резкое похолодание в Северном полушарии», — подчеркнул Леус.

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С другой стороны, сильный Эль-Ниньо также может оказать влияние. А предстоящая зима даст ученым возможность увидеть, действительно ли Эль-Ниньо способно управлять погодой.

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В ноябре синоптики пообещали, что в стране не будет сильных морозов. По прогнозам экспертов, температура будет соответствовать климатической норме, но с одним нюансом.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Арктика Гидрометцентр Михаил Леус Россия Погода Зима Эль-Ниньо
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Комментарии
2
Гость
51 минута
Ну как вам? А при прошлой власти и снег был и сугробы...
Гость
1 час
прекрасно, не надо морозов и снега
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Гость
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