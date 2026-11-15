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Город Распаковали черные ящики с центральных улиц — смотрим, что было внутри

Распаковали черные ящики с центральных улиц — смотрим, что было внутри

Новенькие арт-объекты расставили по Ярославлю

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На улице Нахимсона в Ярославле появились киногерои | Источник: Михаил Евраев / Max На улице Нахимсона в Ярославле появились киногерои | Источник: Михаил Евраев / Max

На улице Нахимсона в Ярославле появились киногерои

Источник:

Михаил Евраев / Max

15 ноября в центре Ярославля распаковали черные ящики, которые ранее расставили на новой пешеходной улице Нахимсона. В них привезли скульптуры киногероев из советских фильмов.

«Уже появились персонажи из картин „Большая перемена“, „Жестокий романс“, „12 стульев“ и „Иван Васильевич меняет профессию“. Впереди — герои фильмов „Свой парень“, „Афоня“ и других известных кинолент. Этим летом здесь также появилась тематическая зона, посвященная фильму „Улица Ангела“ режиссера Александра Ковтунца», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В проекте благоустройства улицы Нахимсона показывали 12 скульптур с киногероями, а еще арт-объект в виде фонарщика на лестнице (его пока не завезли).

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Источник:

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Источник:

Михаил Евраев / Max

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Каждую из улиц нового пешеходного центра делают в определенном стиле. Например, улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческие. А Кирова станет улицей памяти. Все новости о создании большого пешеходного пространства в Ярославле публикуем в едином сюжете «Реконструкция центра».

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Комментарии
56
Гость
1 минута
Опять елкина обиделась: какой Кеша из фильма" не может быть",когда Кеша(Якин) из" Иван Васильевич меняет профессию"Перепутала божий дар с яичницой.
Гость
3 минуты
будет смотреться очень к месту будет понятен людям будет интереснее гулять и фотографироваться город становится более живым город живет и развивается Граждане боты! Читайте и запоминайте, как говорят ваши сородичи с плохими программами и операторами.
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Гость
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