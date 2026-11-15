Распаковали черные ящики с центральных улиц — смотрим, что было внутри

15 ноября в центре Ярославля распаковали черные ящики, которые ранее расставили на новой пешеходной улице Нахимсона. В них привезли скульптуры киногероев из советских фильмов.
«Уже появились персонажи из картин „Большая перемена“, „Жестокий романс“, „12 стульев“ и „Иван Васильевич меняет профессию“. Впереди — герои фильмов „Свой парень“, „Афоня“ и других известных кинолент. Этим летом здесь также появилась тематическая зона, посвященная фильму „Улица Ангела“ режиссера Александра Ковтунца», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В проекте благоустройства улицы Нахимсона показывали 12 скульптур с киногероями, а еще арт-объект в виде фонарщика на лестнице (его пока не завезли).
Каждую из улиц нового пешеходного центра делают в определенном стиле. Например, улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческие. А Кирова станет улицей памяти. Все новости о создании большого пешеходного пространства в Ярославле публикуем в едином сюжете «Реконструкция центра».