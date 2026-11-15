Распаковали черные ящики с центральных улиц — смотрим, что было внутри

На улице Нахимсона в Ярославле появились киногерои Источник: Михаил Евраев / Max

15 ноября в центре Ярославля распаковали черные ящики, которые ранее расставили на новой пешеходной улице Нахимсона. В них привезли скульптуры киногероев из советских фильмов.

«Уже появились персонажи из картин „Большая перемена“, „Жестокий романс“, „12 стульев“ и „Иван Васильевич меняет профессию“. Впереди — герои фильмов „Свой парень“, „Афоня“ и других известных кинолент. Этим летом здесь также появилась тематическая зона, посвященная фильму „Улица Ангела“ режиссера Александра Ковтунца», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В проекте благоустройства улицы Нахимсона показывали 12 скульптур с киногероями, а еще арт-объект в виде фонарщика на лестнице (его пока не завезли).

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