Новый вариант COVID-19 грозит России, людей призывают надевать маски, а антипрививочников хотят штрафовать: итоги недели

Для антипрививочников хотят ввести штрафы Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Самозапреты на кредиты массово отменяют

Массовая отмена самозапретов на кредиты наблюдается среди россиян. Основные причины, побуждающие их к этому шагу, включают три ключевых фактора.

Известно, что сервис для добровольного самозапрета на кредиты и займы был запущен на портале «Госуслуги» 1 марта 2025 года. За этот период более 27 миллионов граждан подали заявки на установление самозапрета, однако 12,4% из них уже отменили ранее установленные ограничения, по данным Объединенного кредитного бюро.

Самозапрет на кредиты — это добровольное ограничение, которое вы устанавливаете в своей кредитной истории. После этого ни вы сами, ни кто-либо другой (например, мошенники) не сможете оформить на ваше имя новые потребительские кредиты или займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Главная цель этой меры — защита от мошеннических действий, когда злоумышленники оформляют займы на чужое имя.

Опрос проводили среди более трех тысяч россиян. 32% респондентов отказались от самозапрета из-за непредвиденных расходов, которые не покрываются их сбережениями.

Треть опрошенных отметила, что готова снять самозапрет ради крупных покупок, запланированных заранее. Кроме того, люди аннулируют самозапреты для оформления ипотеки или кредита на автомобиль.

Есть и другие нюансы, которые побудили россиян отказаться от самозапрета. Речь идет о рефинансировании текущих кредитов или получения нового кредита на более выгодных условиях (10% опрошенных). Еще 8% назвали другие причины, такие как развитие бизнеса или профессиональное обучение. 16% респондентов утверждают, что у них нет причин отказываться от установленного самозапрета.

За прошедший год 38% россиян обдумывали возможность снятия самозапрета. Большинство из тех, кто рассматривает возможность снятия ограничения, не планируют делать это навсегда. Например, 58% готовы временно снять ограничения для получения кредита, после чего снова их активировать. В то же время 11% опрошенных не намерены повторно устанавливать самозапрет. Остальные затруднились ответить.

При этом те, кто снял самозапрет, стали беспокоиться о мошеннических действиях. Однако, как выяснилось, этот страх во многом преувеличен.

«В ходе исследования выяснилось, что 36% опрошенных россиян опасаются, что мошенники могут воспользоваться моментом после снятия самозапрета. Однако этот страх во многом преувеличен. Злоумышленники не видят базу данных в режиме реального времени и не получают уведомлений о том, что кто-то снял запрет», — прокомментировала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Как отметила эксперт, чтобы оформить кредит в момент снятия самозапрета, мошенникам необходимо заранее иметь утерянный паспорт человека или прямой доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

«Поэтому, если человек сам инициировал снятие запрета ради конкретной покупки, а его личные данные надежно защищены паролями и двухфакторной аутентификацией, риски сводятся к нулю», — заключила Романенко.

Мигрантам запретят работать в такси

Минтруд подготовил проект постановления правительства о допустимой доле иностранных работников. Документ может привести к ограничениям на работу мигрантов в сфере такси в восьми регионах России в 2027 году. А вот вовсе запретить привлекать таких сотрудников к курьерской деятельности хотят в Калужской области.

Также под действие ограничений могут попасть Мордовия, Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Свердловская, Оренбургская и Ульяновская области, а также Еврейская автономная область. По данным «Ведомостей», в конце октября проект одобрила Российская трехсторонняя комиссия. Далее документ должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие меры аргументируют конкретными показателями. Например, в Мордовии ограничения обосновывают высокой аварийностью. По данным республиканского МВД, в 2024–2025 годах с участием иностранных граждан произошло 24 ДТП, в шести из них есть погибшие.

Названы болезни, из-за которых водителей автоматически лишат прав

Лишиться водительских прав можно не только из-за нарушений, но и после визита к врачу, если у вас обнаружат серьезные проблемы со здоровьем. О главных заболеваниях, которые могут привести к автоматической утрате документа, рассказал юрист Лев Воропаев.

Список болезней, при которых нельзя управлять автомобилем, известен давно, но теперь контроль будет более строгим, предупредил автоюрист. В группу риска попали люди с такими заболеваниями:

психические расстройства (например, шизофрения или умственная отсталость);

эпилепсия и другие серьезные неврологические проблемы;

нарушения цветового зрения (включая дальтонизм).

О том, как будут лишать прав и можно ли вернуть удостоверение в будущем, мы рассказали в этом материале.

Однако это не все изменения. Россиянам хотят вернуть возможность самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на водительские права категории B, не посещая автошколы. С такой инициативой выступил депутат Московской городской думы Александр Даванков и обратился с ней к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

ЦБ начнет жаловаться в налоговую на всех, кому приходят переводы

Минфин выступил с инициативой: Банк России должен передавать в ФНС сведения о людях, у которых есть признаки того, что они систематически получают доходы от других граждан.

В настоящее время налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам обычных людей (не ИП) лишь в особых ситуациях, например при решении о взыскании задолженности или во время проверки (для этого требуется согласие руководителя вышестоящего органа). А вот новая поправка добавит еще одно основание для этого — получение информации от ЦБ.

Речь идет о статье 85 Налогового кодекса. В перечне организаций, которые обязаны передавать данные в ФНС (сейчас там МВД, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы, Социальный фонд и другие), появится Центральный банк.

Банки вводят лимиты на переводы и пополнение счетов

Клиентам банков хотят ограничить суммы переводов. Если законопроект об этом примут, то максимальная сумма, которую можно будет перевести или положить на карту, составит 30 тысяч рублей в месяц. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством, но могут затронуть и добросовестных клиентов.

Законопроект предусматривает два отдельных месячных лимита:

30 тысяч рублей в месяц и не более на внесение наличных на банковские счета и электронные кошельки;

30 тысяч рублей в месяц на получение переводов от других физических лиц.

Ограничения коснутся не всех, а только тех, чьи операции будут признаны подозрительными. В первую очередь это затронет так называемых дроперов — людей, которые предоставляют свои банковские счета и карты для перевода или обналичивания денег, полученных незаконным путем.

Их часто используют в схемах мошенничества, нелегального игорного бизнеса и других незаконных операциях. При этом владелец карты может даже не знать, что участвует в преступной деятельности. Мошенники могут предложить людям заработать, получая деньги от незнакомцев и отправляя их на другие счета.

Подозрительные операции будут выявлять Центробанк и Росфинмониторинг. Если регулятор обнаружит сомнительные транзакции, он передаст информацию банкам. Банк, в свою очередь, должен будет ограничить доступ к счету клиента, если получит подтверждение от ЦБ. Ограничения вступят в силу не позднее следующего рабочего дня после обнаружения подозрительных операций.

Решение можно будет обжаловать. Для этого нужно предоставить банку документы, подтверждающие законность операций.

Банк рассмотрит обращение в течение семи рабочих дней. Если ограничения останутся в силе, клиент сможет обратиться в суд.

О том, какие банковские операции ограничат и будет ли возможность переводить деньги членам семьи, родственникам, друзьям и знакомым в случае лимитов, рассказали здесь.

Правила расчета утильсбора хотят поменять

Минпромторг опубликовал документ о новых правилах для утилизационного сбора. Главная цель — унифицировать нормы для легковых автомобилей и самоходной техники (сейчас для них действуют разные акты). При этом в ведомстве подчеркнули, что сами ставки не изменятся.

Согласно проекту, в стране должна заработать единая система: расчет, уплата и взыскание сбора, а также возврат и зачет излишне перечисленных средств. В сопроводительных материалах фигурирует дата 1 мая 2027 года (в самом проекте дата не указана).

Речь идет о ситуациях, когда человек ввозит автомобиль для личного пользования, но допускает нарушения при таможенном оформлении (например, занижает стоимость или оформляет платежи по ставкам, отличным от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС).

В этом случае у таможенных органов появится право отказывать в применении льготного режима. Для тех, кто указывает корректные данные, ситуация не изменится.

Новые требования к срокам

После оформления таможенного приходного ордера машину нужно будет поставить на учет в МВД в течение месяца (сейчас такого ограничения нет). Период в 12 месяцев (машина должна оставаться у владельца), по-видимому, будут считать с даты постановки на учет, а не с момента таможенного оформления. Нарушение условий повлечет доначисление сбора до «коммерческих» ставок. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил в беседе с «Известиями», что требования о доплате могут предъявляться в течение трех лет с момента ввоза.

Сохраняется освобождение от сбора для машин старше 30 лет сохраняется. Однако в этом случае есть условие: автомобиль должен быть признан культурной ценностью. Для этого потребуется заключение эксперта.

«Яндекс» заявил о невозможности восстановления данных

После атак беспилотников «Яндекс» восстановил доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся почти 3% восстановить не удастся. Там подчеркнули, что оборудование получило критические повреждения, а у части клиентов не было резервных копий.

При этом в компании отметили, что те, кто пользовался инструментами резервного копирования, сохранили 100% данных.

Россиян предупредили об опасности нового коронавируса и призвали надеть маски

Новый вариант коронавируса, распространяющийся за границей, может вскоре появиться и в России. Паниковать в этом случае не стоит, но и расслабляться тоже не следует. О том, чего ждать в ближайшее время, рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Предположение о том, что этот вирус к нам придет, вполне обоснованное. Это связано с тем, что он достаточно заразный. Сейчас он больше присутствует в Америке и Европе, но вполне может распространиться по всему миру. Это не значит, что он приведет к новой пандемии и заболеваемость не будет высокой», — рассказал он.

Большинство случаев заражения новым вариантом вируса омикрон, по словам Альтштейна, будет протекать в легкой форме, но и более тяжелое течение заболевания также возможно. Вирусолог подчеркнул, что рассчитывать на то, что вирус обойдет страну стороной, не приходится.

Вместе с тем в ВОЗ обеспокоены опасностью нового штамма коронавируса «мутант». Его симптомы хорошо маскируются под другие заболевания и их легко спутать.

«Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», — заявили в ВОЗ.

Для защиты от новых вариантов коронавируса потребуются обновление вакцины, так как прежние антитела менее эффективно распознают измененный вирус. Также врачи напоминают о необходимости осторожного поведения: избегать скопления людей, особенно в зимний период, чаще мыть руки и носить маску в общественных местах.

Маски важно использовать не только из-за коронавируса, а также в случае других болезней. Речь идет о грядущем росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Уже через два месяца эти вирусы начнут распространяться активнее, а в некоторых регионах пик заболеваемости может наступить уже в конце декабря.

Для антипрививочников хотят ввести штрафы

Заведующая отделом вакцинопрофилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (Свердловская область) Эльвира Рыбинскова в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ предложила ввести административные штрафы для людей, отказывающихся от вакцинации. Пока что речь идет только об инициативе, статус законопроекта не подтвержден.

«Молодые люди не хотят прививать своих детей, такая тенденция есть, это даже уже мода. Не хотят вводить какие-то химические вещества. Есть люди, которые по религиозным убеждениям не хотят прививаться», — сказала Рыбинскова.

По ее словам, отказ от прививок опасен не только для тех, кто их не ставит, но и для окружающих. В зоне риска находятся те, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья или же невозможна из-за возраста.

«Люди, которые не прививаются, могут являться источником инфекции для других. Поэтому отчасти штрафы нужны. Речь про тех, у кого есть определенные профессии, про детей в организованных коллективах. Чем больше людей не привито, тем больше циркулирует возбудитель», — подытожила эксперт.

Нас ждет самая короткая рабочая неделя

В декабре нас ждет последняя короткая рабочая неделя в 2026 году. Те, кто работают на пятидневке, будут трудиться всего три дня — с 28 по 30 декабря. Об этом свидетельствует производственный календарь.

Выходной 31 декабря появился за счет переноса с воскресенья, 4 января 2027 года. При этом на зарплату короткая неделя никак не повлияет. Если сотрудник отработал в декабре все 22 рабочих дня по графику, он получит полный оклад. Если месяц отработан не полностью, бухгалтер посчитает зарплату за те дни, когда сотрудник фактически работал, с учетом системы оплаты труда в компании.

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