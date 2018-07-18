Сегодня утром в ДТП попала машина такси «Тройки». Авария случилась на Московском проспекте у автомобильного центра «Ниссан» по направлению к Ярославлю.

Авария на Московском проспекте

Белый «Рено» из автопарка такси вылетел со своей полосы, смял забор на разделительной полосе и повис. Во время жёсткого заноса у такси оторвало колесо.

— Так если он пронёсся как молния, в начале седьмого утра мимо знакомых, что у них аж машину покачнуло, — рассказывает Юлия Смирнова о том, что могло произойти.

У машины такси оторвало колесо

Хроника ДТП

Ярославцы уже не удивляются, увидев машину этого такси в аварии. Ведь эти белые «Рено» уже сносили бетонный забор в мае этого года.

3 апреля в центре города их машина смяла «пятнашку».

«Тройки» попадали в аварию прямо под окнами здания УМВД по Ярославской области.

А также влетали в другие машины, не успевая затормозить.