Дрон влетел в квартиру и заминировал целый дом: что происходит в Татарстане после массированной атаки

На месте работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане сегодня ночью. Дрон влетел прямо в квартиру и заминировал целый дом. Однако жителей удалось эвакуировать. Сейчас на месте работают саперы. Все, что известно об атаке на регион к этому часу, собрали в материале.

Заминирован целый дом

Как отмечает мэр Нижнекамска, атака была продолжительной. Дроны ударили по промзоне, а еще один беспилотник влетел в квартиру жилого дома.

Сейчас многоэтажка заминирована. На месте работают саперы.

«Работают саперы. Дом без серьезных разрушений. Задача — в кратчайшие сроки разминировать, чтобы жители вернулись в свой дом на постоянное место жительства», — рассказал Беляев в MAX.

Источник: Радмир Беляев. Мэр Нижнекамска / MAX

Во время налетов пострадали три человека. У пациентов — ранения средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

К счастью, погибших нет. Жертв удалось избежать благодаря тому, что жители спустились в укрытия, отметил мэр Нижнекамска.

Жильцов пострадавшего дома эвакуировали в несколько пунктов временного размещения. Им организовали горячее питание, воду и комнату отдыха, сообщают наши коллеги из 116.RU.

Также на месте работает медицинский сотрудник. Оба пункта будут работать столько, сколько потребуется.

В настоящее время в городе нет горячей воды. На местах происшествия работают оперативные службы, все последствия атаки устраняются.

Как жители пережили атаку

Беспилотную опасность объявили в Татарстане 03:22 мск. Затем в 03:55 мск угрозу объявили в отдельных городах, в том числе в Нижнекамске. Утром в 06:15 мэр города Беляев призвал нижнекамцев оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

Жители города не спали всю ночь. В соцсетях они делятся своими переживаниями и рассказывают, как им удалось пережить удары.

«Мы всей семьей не спали, сирена выла, слышали хлопки, потом был взрыв, и ударная волна прокатилась, так что окна затряслись», — рассказала жительница.

Некоторые стали свидетелями того, как небо после взрывов стало красным, как от пожара. Очевидцы видели, как ПВО сбивала дроны.

«Как сбивали, из окон было видно. Мы в ванной укрылись с детьми. Если честно, у меня была паника, но ради детей я старалась сохранять спокойствие», — рассказала женщина.

Те, кто живет рядом с заводами, отмечают, что в промзоне было слишком громко. Не спали и жители соседних населенных пунктов.

«Низко летели прямо над деревней, в сторону Нижнекамска, слышно было, как жужжат», — написал житель Татарстана.