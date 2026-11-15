«У меня был шок»: ярославская участница «Модного приговора» рассказала о закулисье шоу

Ирина из Тутаева стала героиней программы «Модный приговор» Источник: Первый канал, шоу «Модный приговор» (выпуск от 26.10.2026) / 1tv.ru

26 октября в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Модный приговор» с участием 56-летней Ирины Павловой из города Тутаева Ярославской области.

Ирина — очень разносторонняя личность. Вместе с мужем она много лет развивает цветочный бизнес, параллельно работает тренером по фитнесу, вырастила троих детей, много путешествует, старается постоянно пробовать что-то новое.

— Единственное, с чем не успеваю, — это с гардеробом, — рассказала на шоу Ирина.

Такой Ирина пришла на «Модный приговор» Источник: Первый канал, шоу «Модный приговор» (выпуск от 26.10.2026) / 1tv.ru

В молодости героиня была той еще модницей. Но в последнее время, по словам родных, женщина предпочитает ходить в спортивных костюмах и брюках. Увидеть ее в платье и на каблуках стало большой редкостью.

В «Модном приговоре» из Ирины сделали стильную бизнесвумен с короткой дерзкой стрижкой и яркими нарядами.

Так героиня из Ярославской области стала выглядеть после преображения Источник: Первый канал, шоу «Модный приговор» (выпуск от 26.10.2026) / 1tv.ru

После выхода программы в эфир Ирина поделилась с порталом 76.RU своими впечатлениями и эмоциями от участия в этом смелом эксперименте.

«Заявок не подавала»

Ирина говорит, что никогда не думала участвовать в «Модном приговоре», сама не подавала никаких заявок. Редактор передачи случайно увидела ее страничку в соцсетях — ярославна ей показалась интересной. Ирине предложили стать героиней шоу.

— Я сначала не поверила, думала, что это какой-то обман. Даже написала жалобу на Первый канал, но мне пришел ответ, что со мной действительно общается их сотрудник, — рассказала женщина.

В итоге Ирина согласилась на эксперимент.

— Мне стало интересно. Я люблю проекты, которые помогают самореализации, переформатированию. Кроме того, не так давно я потеряла маму и как раз морально выкарабкивалась из того состояния, в котором находилась после ее смерти. Участие в шоу могло стать тем событием, которое помогло бы сделать шаг в новую жизнь. Я посоветовалась с семьей, и родные поддержали мое решение, — рассказала героиня «Модного приговора».

Ирина Павлова в первом образе, который ей подобрали стилисты «Модного приговора» Источник: Модный приговор / Vk.ru

Боялась Эвелину Хромченко

Ирина не скрывает, что перед самими съемками очень разволновалась.

— Похоже на то, когда на экзамене выходишь и забываешь, что говорить. Но команда «Модного приговора» меня поддержала, сказали, что у меня всё получится, — рассказала Ирина.

Это приободрило, помогло успокоиться и собраться.

По словам героини, главный ведущий шоу — стилист Александр Рогов — само очарование. Его соведущий Александр Анатольевич (именно так представляют в программе теле- и радиоведущего Александра Белоногова. — Прим. ред.), по словам Ирины, тоже обеими руками был за нее.

А вот эксперта моды Эвелину Хромченко Ирина сначала побаивалась. Но, как потом оказалось, напрасно.

— Ее считают довольно строгой. Я опасалась, что она завалит меня негативными вопросами. Но Эвелина Хромченко, наоборот, очень поддержала меня, создавала настроение, вела себя максимально дипломатично, — рассказала участница шоу.

В этой яркой даме трудно узнать Ирину, которая изначально пришла на «Модный приговор» Источник: Модный приговор / Vk.ru

«Почувствовала, что отстригли всю длину»

Формат «Модного приговора» предполагает сначала общение героини с ведущими, а затем ее преображение. Пока Ирину за кулисами стригли, красили, одевали для второй части шоу, она всё еще оставалась в неведении, как будет выглядеть.

— Там нигде нет зеркал. Чтобы я не видела одежду, которую на меня надевали, меня просили смотреть, не отводя взгляда, в одну точку, — рассказала она о закулисье проекта.

Стилисты сделали Ирине короткую стрижку — гораздо короче той, что у нее была до этого. Героиня поняла это, ощутив движение рук парикмахера. Но ее это не смутило.

— Я почувствовала, как мастер, которая отвечала за прическу, ничего не говоря, взяла и отстригла всю длину. Я думаю: «Ну и ладно». Я была готова к новому образу, верила, что плохо мне не сделают. Параллельно работали визажисты. Периодически заходили мои стилисты, редактор. Посмотрят на меня — поулыбаются, обнимут. По их глазам я понимала, что всё идет по плану, — рассказала Ирина.

На фото Ирина с ведущим шоу — Александром Роговым и родными, которые приехали ее поддержать Источник: предоставлено героине редакторами шоу «Модный приговор»

Не постановка

Себя в новом образе Ирина увидела последней из всех. Сначала она предстала перед зрителями и ведущими и только потом прошла к зеркалу.

— В зеркале ты себя видишь только тогда, когда подходишь очень близко. Оно открывается, и ты наконец можешь оценить свое преображение. Эмоции в этот момент, которые показывают в программе, совершенно искренние и неподдельные. Когда я увидела себя в зеркале — у меня был шок, трудно было поверить, что это я. При этом нужно было что-то говорить, — вспоминает Ирина.

Кстати, первой фразой женщины, увидевшей себя в новом образе, как раз и стало: «Это не я».

Стилисты для Ирины подобрали три комплекта одежды. Основу первого составили асимметричная юбка, рубашка и куртка по типу бомбера. Второй комплект — брюки с кожаной курткой. Третий — длинное черное вечернее платье.

Героиня призналась, что осталась очень довольна тем, какой ее сделали.

— Мне понравились стрижка, макияж. Было комфортно во всей одежде, которую мне подобрали. Всё было гармонично, — поделилась Ирина.

Ирина в изящном черном платье Источник: Модный приговор / Vk.ru

Одежду отдали в подарок

Все вещи участнице программы достались в подарок. Сейчас Ирина активно их использует в своем гардеробе. Незадействованными пока остались только юбка и платье.

— Это только потому, что я повредила колено. Поэтому временно ношу наколенник и не хожу на каблуках. Как поправлюсь, обязательно буду носить и юбку, и платье. В платье собираюсь в скором времени пойти на концерт симфонического оркестра, — рассказала Ирина.

Самым большим откровением из обновок, по словам женщины, для нее стала куртка-бомбер.

— Я сама, наверное, не обратила бы на такую вещь внимания в магазине. Мне казалось, что это не мое. А оказалось, что такой фасон и расцветка мне очень даже подошли, — удивляется Ирина.

Ирина в своей повседневной жизни часто носит вещи, которые ей подобрали на «Модном приговоре» Источник: Ирина Павлова / Vk.ru

Окружающие тоже начали менять гардеробы

В целом у героини остались только положительные эмоции от участия в шоу.

— Вся команда программы — огонь! Настоящие профессионалы и трудяги! При этом они на каждом этапе поддерживают, хвалят, относятся с уважением к участницам. От них только положительные впечатления, — рассказала Ирина.

Позитив, который ярославна получила на шоу, сохраняется у нее до сих пор.

— Самое крутое — это то, что мое участие в проекте стало толчком для дальнейшего развития не только меня самой, но и людей в моем окружении. Многие начали перебирать свои гардеробы, от чего-то избавляться. Мы сами продолжаем преображение своей жизни — делаем ремонт, наводим порядок в доме, придумываем что-то новое, — рассказала Ирина.

Пример Ирины вдохновил и ее знакомых на перемены Источник: Ирина Павлова / Vk.ru

Кто из ярославцев уже побывал на «Модном приговоре»

Напомним, в 2024 году в шоу «Модный приговор» поучаствовала еще одна жительница Ярославской области — управляющая продуктовым магазином из Рыбинска и мать четырех детей Светлана Хитрова. Ее окружение обвиняло в увлечении мини, которое женщине вроде бы не по возрасту. Также Светлану критиковали за то, что она не делает причесок, стрижек, не использует макияж. Героиня говорит, что для нее ее новый образ до последнего был загадкой, даже одежду она надевала с закрытыми глазами. Поэтому удивление от своего отражения в зеркале было неподдельным.

По словам Светланы, команда проекта — очень милые и дружелюбные люди. Участнице шоу подарили все три комплекта одежды, которые ей подобрали стилисты, включая очки и прочие аксессуары. Светлана тогда рассказала порталу 76.RU, что намерена носить их в своей обычной жизни.

В 2021 году внезапно засветился на шоу почтальон из Ярославской области Сергей Кондаков. Костюм с программы он потом надевал на свадьбу сына.

Также в 2021 году в программе поучаствовали школьницы из Ярославля Аня и Ева Кубаевы вместе со звездными гостями — певцом Филиппом Киркоровым и певицей Ани Лорак, а также с их детьми. Продюсеры сами позвали детей на съемки. Выпуск был посвящен 10-летию дочери Филиппа Киркорова.