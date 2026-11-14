«Культурный вандализм». Кто исписывает стихами стены в Ярославле — интервью с автором

Матвей Матюшкин — ярославский стрит-художник и поэт Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гуляя по Ярославлю, вы наверняка натыкались на стихи на стенах. На белом фоне, как на листе бумаги, черные аккуратные буквы вещают о счастье, любви, свободе и творчестве. Лирику с городских стен объединяет подпись — «Уличная поэзия». В центре, на улице Свободы, так была расписана целая арка.

Вместе с этим на улицах можно наткнуться на строчки из песен или увидеть короткие фразы. Например, «ждите счастье», «ждите, отпустит». За этими стрит-артами стоит 30-летний Матвей Матюшкин .

Редакция 76.RU пообщалась с ярославцем о создании проекта «Уличная поэзия», творческом пути и дальнейших целях.

«Уличная поэзия» в Ярославле Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Пятерка будет великой»

Матвей живет на Пятерке — в спальном Ярославле, входящем в состав Ленинского района. Здесь находится большая часть его работ. Тут мы и встретились.

Большая часть работ Матвея находится в районе Пятерки Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Я живу на Пятерке. У меня часть лора (часть истории. — Прим. ред.) — это то, что Пятерка будет великой. Это фраза, которую я продвигаю. Величие, которое от меня зависит, это создание художественного образа, потому что для многих людей, помимо каких-то ностальгических воспоминаний и ассоциаций со «Словом пацана», Пятерка кажется немного маргинальным районом. А я придаю смысл разным локациям, объектам, которые становятся одушевленными что ли, начинают говорить с прохожими людьми, — поделился уличный художник.

На шею Матвей накинул спортивный шарф ярославского футбольного клуба «Шинник». Как рассказал сам поэт, это его единственный шарф. На интервью он пришел в нем, потому что сам когда-то был футболистом и остается ярым болельщиком «Шинника».

Одна из первых работ Матвея на месте снятой телефонной будки (2024 год) Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Я футболист по жизни. Я занимался 12 лет в «Шиннике», закончил центр подготовки юных футболистов, немного в молодежке силы свои попытал. Но, когда ты юноша, сложно отдавать отчет, чего тебе хватает, чего не хватает. Поэтому не сложилось. Я долго горевал, пытался разными путями пробраться в футбол, потому что это большая юношеская мечта. Я ездил на просмотр костромского «Спартака», тут [в Ярославле] в каких-то командах поиграл. Но в итоге смирился, что в этой версии жизни я не справился с этой задачей, — рассказал Матвей.

Когда у тебя нет мотивации яркой, то все превращается в пересчитывание зерен в банке. Бессмыслица. Я понял эту мысль, принял ее и отпустил. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

Сейчас футболом ярославец не занимается. Бывает, «балуется во дворе» и ходит на матчи «Шинника», считая, что такие эмоции должен прожить каждый ярославец.

— «Шинник» для меня — это маленький мир. Он все равно легенда города, хоть и не играет в популярных лигах, — поделился стрит-артер.

Из-за этого художник тяжело переносит новости о планах на снос действующего стадиона «Шинник» в центре Ярославля и строительство на его месте делового центра и новой спортивной площадки. Власти видят в этом развитие, хотя новый стадион будет вдвое меньше существующего.

Матвей даже написал вызывающее четверостишие у стадиона: «Не для клерков банкоматных, не для офисов Арбатных шины здесь давили гранды. Это место для команды».

— Для меня снос места, где я провел большую часть детства, был вопросом, как снос дома. Я воспринял это лично. Сочинил быстро четверостишие. Это уже культурная точка, люди футбол сюда смотреть приходят. Это некий скелет городской, который не должен переезжать. Мне хотелось сохранить геопозицию стадиона. Тогда быстро всё закрасили, отреагировали. Но сфотографировали же, в интернет ушло. Я увидел много комментариев людей, кто придерживался такой же мысли, — рассказал уличный художник.

За хоккейную команду «Локомотив» ярославец так яростно не болеет. На это повлияло взросление в футбольной системе.

— Это как в детстве выбираешь для себя любимую игрушку: либо это футбол, либо это хоккей. И, когда ты подросток, видишь, что все фанатеют от «Локомотива», а ты тоже в спортивной форме, но воспринимаешься по-другому. Поэтому ты не можешь к хоккею спокойно относиться, тебя немножко щекочет внутри, — пояснил Матвей.

Хотя поэт признался, что к хоккею симпатия у него все равно есть. В детстве ярославец часто смотрел матчи.

Работа Матвея, посвященная ХК «Локомотив» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда плей-офф, у тебя вообще выбора нет. Ты все равно следишь за хоккеем, за тем, что происходит. Но не хочется это вычурно делать. Потому что у многих любовь превращается в вычурность. А вычурная любовь становится какой-то попсой. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

«Культурный вандализм»

В спорте Матвею найти себя не удалось, вместо этого зародилась любовь к творчеству. Хотя в художественные секции ярославец не ходил, да и студенческая жизнь с лирикой и рисованием связана не была, «найти свою нишу», как называет это Матвей, получилось именно в таком направлении.

Стихотворение «Я подарил тебе цветы» посвящено любовным испытаниям друга Матвея Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Матвей учился на факультете психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Оттуда его отчислили, и он перешел на факультет социально-политических наук, изучать организацию работы с молодежью. По этому направлению доучился. В университете писал стихи и сценарии, участвовал в концертных программах.

— Стихи больше 10 лет пишу. Это не особо популярный сейчас жанр, если мы не говорим про классиков. Но все равно это нишевая какая-то история. Я не знал, как с этим поступить, потому что случайно понравилось писать стихи. А как сделать из творчества какую-то съедобную вещь? Понравилось уличное искусство, увлекся этим, попробовал соединить поэтические высказывания с улицей. И людям это подарило глоток интереса, глоток воздуха, — рассказал Матвей о том, как нашел применение творчеству.

В основном стихи Матвея не посвящены конкретному человеку. Как он признался, это собирательные истории из разных фрагментов жизни, «эмоциональный коллаж из чувств».

Надписей на улице много, но именно проектов текстоориентированных не так много. Нет лирики городской. Это такой эксклюзивный формат. Зацепился и стал вокруг этого такие зигзаги делать. Сейчас я в какой-то зоне между точкой А и точкой Б. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

Был опыт у героя и в издательстве книг. В 2023 году Матвей написал небольшое художественное произведение «Путешествие в детство» — маленькая книжка на 70 страниц. Что-то выдумал, что-то взял из жизни. У книги было 100 экземпляров, которые поэт распродал по подписчикам и друзьям.

— Получился эксперимент. Хватило усидчивости, хотя я неусидчивый человек. Я больше реактивный, — обозначил Матвей.

К стихотворениям автор относится строже. Их накопилось уже очень много (по подсчетам Матвея, больше тысячи), большинство не опубликованы в соцсетях. Но собрать их в сборник — не самая простая задача. Как признался Матвей, в этом плане он перфекционист, поэтому всё нужно перечитать.

К тому же пишет стихи ярославец каждый день, причем от руки. Идей в последнее время у него возникает предостаточно. Получается, критическая масса произведений растет, а ресурса заниматься сборником особо нет.

— Свежий формат у меня — «топ-пять причин». У меня было «топ-пять причин не идти на работу», «топ-пять причин не идти на пары». Пока не понял, интересная тема или нет, но мне весело, — рассказал Матвей.

Один из новых форматов творчества Матвея Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Между красотой и уродством»

Применение стихам автор нашел в проекте «Уличная поэзия». Как объяснил Матвей, он действовал по принципу «чем проще, тем понятнее». Взял за основу книжный лист, украсив его своей поэзией. Начинал с постеров, а потом все переросло в отдельные фразы.

— Мне нравится, как белая краска выступает благородным фоном, потому что, когда ты пишешь черным, как будто бы это на уровне восприятия кажется чем-то агрессивным, каким-то большим вторжением. А, глядя на белую надпись, чувствуется мягкость. Нет ощущения, что это срочно нужно стереть, что это поганая вещь, — рассказал Матвей.

Это мой личный порыв. Городу нужен дополнительный голос, подсказчик. Все мы ходим в небольшом трансе муравьиной жизни. А люди любят какие-то символы. Город может выживать благодаря таким фразам. Такой культурный вандализм. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

По надписям Матвея в городе появляются маршруты. Недавно он сделал стрит-арт проект «Караоке».

— Вставляешь наушники и идешь по всем этим трекам. Некий культурный маршрут получается. Мне это нравится. С аркой на Свободе также было — яркая культурная зона. Но она переросла в оккупацию разных авторов, которые не чувствуют грани. Мы обновляли арку, докрашивали, но в итоге это прожило свою жизнь, — добавил Матвей.

Работы Матвея в арке на улице Свободы закрасили коммунальные службы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Электрощиток превращается в жителя города, который говорит. Не знаю, к чему этот диалог приводит. Кого-то к злобе, потому что город настолько разномастный. Для кого-то это творчество, для кого-то вандализм, для кого-то халатность. Тут вообще никогда никому не угодишь, гуляя в этой буферной зоне между красотой и уродством. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

Благодаря Матвею в городе можно наткнуться на строчки из знакомых песен Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Не должен подставлять костыли»

На каждую работу у Матвея уходит разное количество времени. Сложным форматом художник назвал стрит-арт «Караоке».

— Долгий формат, потому что гуляешь, выбираешь места, — пояснил Матвей.

Строчки из песни «Маленький» группы «Дайте Танк» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Иногда приходится возвращаться на старые места, чтобы восстановить утерянную работу. Хотя Матвей промышлять таким не любит. Только в крайнем случае, если к арту есть сильная привязанность.

— Ты сделал маленького смыслового человечка. А дальше он живет своей жизнью, которой ты не должен подставлять костыль. А вообще, чем ближе к центру, тем жить арту становится сложнее, — поделился художник.

Меня это уже не злит. Я привык, что многие работы стираются. Особенность этого ремесла в том, что ты всегда знаешь, что сегодня это живо, завтра нет. Или появится какое-то послание сверху. Ты должен быть готовым и не ходить, как пастух, проверять каждый день. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

Через пару недель на этой надписи Матвея появилось чужое творчество. Ярославец называет это неким диалогом. Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чужие граффити Матвей считает «частью культуры». По его мнению, у них есть свои цели и задачи. Но как простому жителю теги (быстрая подпись художника или псевдоним) ему не нравятся.

— Вопрос в мессах. Тегги — это вообще в основном мусорный контент. Но, поскольку я нахожусь на стыке жанров, я стараюсь вообще никак не оценивать это, чтобы не было конфликтных ситуаций, — дополнил герой.

Еще одна из надписей, сделанных Матвеем Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кстати, пока некоторые стрит-арты Матвея закрашиваются, он и сам иногда выполняет роль своего рода коммунальщика. Вместе с активистом Артуром Стажковым в 2024–2025 годах ярославцы ратовали за то, чтобы были закрашены наркотрафареты.

— Я ходил с белой краской, закрашивал. Натыкаюсь на какие-то подворотни и могу с помощью своего творчества перекрыть какой-то маргинальный посыл. Он уже меньше мозолит глаза, — пояснил Матвей.

Одна из работ, где Матвей перекрыл рекламу психотропных веществ Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Одушевил локацию»

Творить на улицу Матвей в последнее время выходит чуть ли не каждый день. Он уже поймал себя на мысли, что перешел в автономный режим, где не нужно искать вдохновения, а оно само его находит.

В основном Матвей творит в тишине.

— Ты свою жизнь переворачиваешь, даже в бытовом плане. Всё становится ключиком, завязкой к новым идеям. За счет городских маркеров, историй друзей я придумываю новый креатив. Хотя бывают периоды, когда хочется освежиться, что-то почитать целенаправленно для вдохновения, — рассказал Матвей.

Специально вдохновение Матвей не ищет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Были периоды, когда уличный художник «выгорал». На это влияли и закрасы творчества, и медленный рост аудитории в соцсетях. Помогли тогда две простые вещи: сон и еда. А еще парочка выходных.

— С этим нужно не бороться, а переваривать, — посоветовал Матвей.

Ядерная аудитория критиков

Как рассказал Матвей, к его творчеству горожане чаще относятся положительно. Например, хороший отклик он получил на недавний проект с выдержками песен.

— Люди на окраине получают точку соприкосновения с творчеством, где они, казалось бы, живут в депрессивном немножко формате, — объяснил Матвей.

Матвей надеется, что такие фразы поднимают людям настроение Источник: Александр Куренной / 76.RU

При этом с критикой сталкиваться, конечно, приходилось.

— Когда видишь эту ядерную аудиторию критиков, хочется сказать: «Надеюсь, вы не в Ярославле живете», — высказался уличный художник.

Как относитесь к уличному творчеству? Очень нравится, добавляет изюминку Если не переходит границ, то нормально Нейтрально Осуждаю такое

Герой отметил, что часто в комментариях видит призывы в духе: «Иди на завод». По его мнению, многие люди не понимают внутреннюю работу художников.

— Мы встретили как-то бабушку, которая пожаловалась, что у ее дома нет места, чтобы посидеть. Скоординировались, купили лавочку, покрасили. Бывают субботники, бывают, опять же, закрасы наркотрафаретов. А люди смотрят по одной работе и делают выводы. Но композиция-то намного шире, — дополнил Матвей.

Все, как в футболе. Сто раз спасешь — никто не запомнит. Один раз не то сделал — будут помнить всегда. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

«Это же не подъезд мэрии»

С полицией, как рассказал Матвей, особых проблем у него не возникало. Здесь, как объяснил герой, вопрос событийности.

— Я не делаю городу увечья, отдаю отчет своему творчеству. Например, какой-то заброшенный гараж, кого это побеспокоит? Это же не подъезд мэрии, — пояснил Матвей.

Часто работы Матвей размещает на старых гаражах Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но при подготовке арки на улице Свободы возникли нюансы. Дело в том, что у каждого стихотворения был размещен QR-код на социальные сети Матвея. Это смутило силовиков.

— Росгвардия тогда мимо проходила, подумали, что это наркотрафарет. Но мы объяснили, что это творческая задумка, код на соцсети ведет. Они переглянулись и пошли дальше. Вообще, общение решает 90% проблем в жизни, — подчеркнул Матвей.

В каких еще городах рисовал

Матвей — не единственный в Ярославле уличный художник. Город славен и другими творцами. Например, поэт работал вместе с каллиграфом Александром Абросимовым, с уличным художником Никитой PST, ладит с ребятами с Unick.

— Разномастные тусовки есть в городе. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Кто-то радуется, кто-то называет бессмыслицей, — поделился герой.

Старая работа Никиты PST от 2012 года, которую Матвей воссоздал на «Пятерке» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Самого же Матвея приглашали творить в другие города. Он делал стихи на «Дизайн заводе» в Москве. Там осталось два его произведения. С его слов, было приятно осознавать, что «обычный парень с Пятерки сделал свой арт в Москве точкой притяжения культурных людей».

Также работы Матвея можно найти в Санкт-Петербурге, Вологде, Рыбинске.

Развлекать людей надписями — это ограниченная позиция. Нужны творческие амбиции. Останавливает творческого человека только страх собственного голоса. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

«Я же не Егор Крид»

От друзей Матвей узнает, что в городе его творчество обсуждают. Правда, многие не представляют, кто все-таки скрывается за белыми строками. Тем не менее на мероприятиях ярославца узнают.

— 1 сентября у меня был небольшой творческий пикет на улице Максимова. Стоял часов пять с картонкой, поздравлял людей. Подходили и школьники, и взрослые, говорили, что подписаны на меня. Это, конечно, забавная история. Я же не Егор Крид, чтобы меня узнавать, — рассказал Матвей.

Но все-таки амбиции такие, что быть звездой местной «подслушки» и каким-то городским эхо — мне этот костюмчик маловат. Стараюсь выразить творческий потенциал, коплю опыт. Надеюсь, что в ближайшем будущем выйду на федеральный уровень. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

Про заработок

В целом творческие планы Матвей особо не формулирует, они у него появляются на ходу. Как он признался, списка задач как такового нет. Когда его что-то впечатляет, он берется за дело.

— Главная творческая амбиция — это выйти из подполья. Кто-то пишет, что ты там уже легенда Ярославля. Но это всё частные мнения, они не стыкуются с моим представлением. Поэтому я ощущаю себя в некотором смысле аутсайдером, это топливо для меня. Просто ходить с распахнутыми пальцами и говорить, что я уже всего добился — это не про меня. Мне нужно быть аутсайдером, быть немножко проигравшим, даже хотя бы на уровне внутренней установки, чтобы идти и двигаться дальше, — поделился Матвей.

Переезжать из Ярославля Матвей не планирует. Ему хочется продолжить вкладываться в город. Источник: Александр Куренной / 76.RU

Полноценно зарабатывать на творчестве не выходит, но Матвею хотелось бы. У проекта «Уличной поэзии» есть мерч, а сам автор проводит поэтические прогулки.

Ранее Матвей работал курьером. Как он признался, такой опыт помог ему изучить город и подобрать локации для стрит-артов.

— В 2025 году удалось получить нормальные гонорары. Например, творческая арка была сделана на коммерческой основе. Год был успешным. В 2026 году были амбициозные предложения, но год прошел сложно, была неразбериха в коммуникациях. А так до конца 2025 года я работал, а потом принял цель, что до осени попробую зарабатывать творчеством. Но пока это еще непредсказуемая вещь. Таков уж творческий фриланс, — рассказал Матвей.

Чем больше ты работаешь, тем меньше времени. А надо вложиться в свой творческий потенциал на 100%, только это, возможно, даст тебе какой-то успех. Матвей Матюшкин уличный художник, поэт

Еще хочется Матвею осуществить парочку больших проектов в Ярославле. Несколько таких идей уже есть, но их поэт пока не озвучивает.

— Я закладываю городской фундамент. Я подумал, что круто, если многие ярославцы будут знать о проекте «Уличная поэзия», следить за ним. Хочется заразить этим патриотизмом вокруг своего проекта, чтобы люди ощущали, что та же Пятерка — это не конечная станция. У амбиций нет границ, — выразился Матвей.