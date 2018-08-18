Протаранил чугунный забор: в Ярославле такси известной фирмы угодило в ДТП
18 августа 2018 14:50
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В социальных сетях обсуждают фотографии ДТП, где такси известной в городе фирмы врезалось в чугунный забор.
— Это уже стабильность, — намекает на то, что таксисты из этой фирмы часто попадают в аварии Саня Трусов в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».
Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Они побывали на месте ДТП, провели все необходимые экспертизы и опросили водителя. Были ли в момент аварии в такси пассажиры, не сообщается.
Тем временем в Ярославле ищут свидетелей ДТП, где белая «Мазда» на пешеходном переходе сбила беременную девушку.
Фото: Подслушано у водителей — Ярославль/Vk.com
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