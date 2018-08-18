В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД

В социальных сетях обсуждают фотографии ДТП, где такси известной в городе фирмы врезалось в чугунный забор.



— Это уже стабильность, — намекает на то, что таксисты из этой фирмы часто попадают в аварии Саня Трусов в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».



Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Они побывали на месте ДТП, провели все необходимые экспертизы и опросили водителя. Были ли в момент аварии в такси пассажиры, не сообщается.



Тем временем в Ярославле ищут свидетелей ДТП, где белая «Мазда» на пешеходном переходе сбила беременную девушку.

