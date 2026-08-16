Замглавы Росимущества и жена Михалкова с семьями приехали в Ярославскую область — фото

Дмитрий Степаненко с семьей Михалковых приехал в Ярославскую область Источник: tatyanamixalkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Замглавы Росимущества Дмитрий Степаненко и жена Никиты Михалкова Татьяна вместе с семьями посетили Ярославскую область. Федеральный чиновник прибыл в деревню Хопылево Рыбинского района. Эту традицию он соблюдает не первый год.

«Стало доброй традицией в августе в День памяти Святого Праведного Воина Федора Ушакова приезжать в село Хопылево, Рыбинского округа, там где находится имение Михалковых. Мы стараемся приезжать всей семьей с детьми, внуками, даже взяли правнука. Потому-что это большое событие!» — написала Татьяна Михалкова в соцсетях.

День памяти Святого Праведного Воина Федора Ушакова отмечается 5 августа. В этот день в регионе прошли памятные мероприятия, в том числе крестный ход. Федор Федорович Ушаков (1745—1817) — русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Родился в сельце Бурнаково (сейчас Рыбинский округ Ярославской области). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

Спасибо огромное организаторам фестиваля, нашему близкому родственнику Дмитрию Александровичу Степаненко, председателю попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылёво — месте крещения святого праведного воина Феодора Ушакова. Татьяна Михалкова Президент благотворительного фонда «Русский силуэт». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Жена режиссера Никиты Михалкова.

Судя по кадрам, в Рыбинский район наведались Татьяна Михалкова, ее сын Артем с женой, актрисой Дарьей Баженовой, и их дети. В том числе — любимая внучка Никиты Михалкова — Наталья, она была вместе с Артемом Степаненко и маленьким сыном. На снимках также появились Дмитрий Степаненко и его отец Александр.

Татьяна Михалкова — советская модель, работала с модельером Вячеславом Зайцевым. С 1997 года президент благотворительного фонда «Русский силуэт». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Вторая жена режиссера Никиты Михалкова, в браке у пары родились трое детей: Анна, Артем и Надежда. Дочери стали известнейшими российскими актрисами. Сын выучился на режиссерском факультете, с апреля 2025 года работает генпродюсером российской киностудии 1-2-3 Production.

Судя по совместным кадрам с отдыха, семья побывала в деревне Хопылево Рыбинского района, где находится Храм Богоявления Господня, в восстановлении которого принимал участие Дмитрий Степаненко. В программе именитого семейства также были баня, кормление козочек, прогулки по берегу Волги и полет на вертолете.

К слову, неподалеку от Хопылево Рыбинского района — в Тутаевском и Большесельском районах арендует охотугодья отец Дмитрия Степаненко Александр.

Как Степаненко связан с Ярославской областью

Дмитрий Степаненко проработал в Ярославской области с 2016 по 2021 год, приехал сюда вместе с экс-губернатором Дмитрием Мироновым из Подмосковья. Вместе с Мироновым они трудились на благо региона и играли в хоккей. Среди прочего чиновник отвечал за подбор кадров, привел крупные компании «ЕКС» и «Хартию».

Сын Дмитрия Артем не раз попадал в новостные сводки из-за аварий — он разбил парочку элитных авто. После школы отслужил в элитном Преображенском полку, а затем вместе с Иваном Сильченко открыл производство по пошиву военной одежды в Гаврилов-Ямском районе. Только за 2022 год Степаненко-младший заработал 244,4 миллиона рублей.

Дмитрий Степаненко с сыном Артемом, а следом — его сват Артем Михалков с дочерью Натальей Источник: tatyanamixalkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В июле 2024 года СМИ писали о тайной свадьбе внучки Михалкова Натальи и Артема Степаненко. Звездная бабушка Татьяна Степаненко на своей странице поздравляла девушку с замужеством.

«Еще вчера, она только что закончила университет, а на следующий день вышла замуж», — писала Татьяна Михалкова в июле 2024 года.

Через несколько месяцев Татьяна публиковала кадры с крестин правнука.

«Радостное событие! Крещение правнука. Сына Натальи и Артема. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно», — писала Татьяна Михалкова, публикуя фото с семейного праздника.

Как Михалков связан с Ярославской областью

Примечательно, что Татьяна напомнила о ярославском имении Михалковых. Речь идет о бывшем родовом поместье дворян Михалковых в Рыбинске, оно располагалось в бору при впадении реки Шексны в Волгу, на территории села Петровское, ныне в районе Заволжье.

Усадьба Михалковых в Рыбинске

По информации Рыбинского музея-заповедника, основание села Петровское датируется в XIV–XV вв., когда здесь построили деревянную церковь с престолом Воскресения. В конце XVI века Петровское стало вотчиной дворянского рода, а в XVIII веке у него появился владелец — Петр Михалков. Село он получил «по приданству» после женитьбы на княжне Александре Ухтомской.

Дворяне Михалковы — предки известных деятелей отечественной культуры: русского писателя, поэта, автора текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Михалкова и его сыновей — кинорежиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Рыбинск. Бывшая усадьба Михалковых. Позднее — институт. В настоящее время — Рыбинский кадетский корпус Источник: Рыбинский музей-заповедник / vk.com

В разные годы здесь появились барская усадьба, пятиглавая каменная церковь, каменный господский дом со сводами, украшенными живописью, конюшни, флигели, регулярный парк с цветниками, продовольственные склады, искусственный холм с беседкой, часовня. Главный дом неоднократно перестраивался и расширялся. К середине XIX века в трехэтажном доме была обустроена библиотека с 40 тысячами томов на разных европейских языках. Усадебный ансамбль, состоящий из парка и 11 зданий, являлся памятником истории и культуры XIX века.

А. В. Михалкова и Н. И. Хлебникова с велосипедами у лестницы дома в усадьбе Петровское. Конец 1890-х гг. Источник: Рыбинский музей-заповедник / vk.com

Что стало с усадьбой в XX веке

В XX веке усадьба была национализирована, часть предметов искусств передали в Рыбинский музей, библиотеку раздали. По данным музея-заповедника, сперва один из этажей дома отдали в пользование царского генерала, перешедшего на сторону советской власти. Позже в усадебном доме размещалась военная школа.

В 1918 году здесь обустроили народный дом имени Карла Маркса. В зданиях открыли сельскохозяйственный техникум, педагогическое училище, учительский институт. Позднее территория вошла в городскую среду, парк с гипсовыми советскими скульптурами, летним кинотеатром и танцплощадкой, стал городским местом отдыха. В разные годы тут также появились кадетская школа-интернат, прачечная, спортзал.

Когда-то роскошная усадьба превратилась в руины Источник: «ГИС торги»

Никита Михалков не раз посещал родовое поместье. И во время съемок фильма «Жестокий романс» в 1984 году, и в 2000-е во время визита в Рыбинский музей-заповедник. Режиссер даже хотел взяться за реставрацию усадьбы, но после отказался от этой идеи.

До наших дней усадебный парк с многовековыми деревьями дошел в разбитом состоянии.

В Ярославской области не первый год пытаются продать усадьбу Михалковых Источник: «ГИС торги»