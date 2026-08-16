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Происшествия «Завалило осколками»: соседи рассказали, как произошел взрыв в ярославской девятиэтажке

«Завалило осколками»: соседи рассказали, как произошел взрыв в ярославской девятиэтажке

Подробности от свидетелей

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Взрыв произошел в квартире на 7 этаже | Источник: Ольга Павлова / vk.com Взрыв произошел в квартире на 7 этаже | Источник: Ольга Павлова / vk.com

Взрыв произошел в квартире на 7 этаже

Источник:

Ольга Павлова / vk.com

Соседи рассказали, что услышали и увидели во время ЧП со взрывом в жилой девятиэтажке на улице Громова, 46 корпус 3. Здесь 15 августа вылетели окна в квартире на 7 этаже.

«Сначала громкий хлопок, окна вылетели там, площадку детскую завалило осколками от окон», — рассказала жительница соседнего дома Ольга Павлова.

По ее словам, пожарные приехали примерно через 10 минут.

«Меня смутило что среди предметов, которые вылетели из окна, было несколько пластиковых воронок для перелива жидкостей, и газом не пахло. Я сразу и подумала про самогонный аппарат. А людей выносили полностью завернутых в фольгированные покрывала ожоговые, поэтому не видно было кто там, но еще очень много препаратов от давления валялось на земле, значит немолодые люди там жили», — предположила Ольга.

Из трех окон вылетели стекла

Источник:

Ольга павлова / vk.com

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Взрыв Пожар Многоэтажка
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Комментарии
6
Гость
20 минут
Алкашей в своём подъезде надо знать!
Гость
1 час
Да все время эти самогонщики взрываются где-то. Жалко, конечно, их, пострадали. Но опасное если честно это дело - самогоноварение
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Гость
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