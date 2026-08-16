«Завалило осколками»: соседи рассказали, как произошел взрыв в ярославской девятиэтажке

Соседи рассказали, что услышали и увидели во время ЧП со взрывом в жилой девятиэтажке на улице Громова, 46 корпус 3. Здесь 15 августа вылетели окна в квартире на 7 этаже.

«Меня смутило что среди предметов, которые вылетели из окна, было несколько пластиковых воронок для перелива жидкостей, и газом не пахло. Я сразу и подумала про самогонный аппарат. А людей выносили полностью завернутых в фольгированные покрывала ожоговые, поэтому не видно было кто там, но еще очень много препаратов от давления валялось на земле, значит немолодые люди там жили», — предположила Ольга.