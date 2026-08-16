Топливный кризис — 2. В России началась новая волна дефицита бензина или опять водители виноваты?

То ли рынок нервничает, то ли реально бензина не хватает Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ну ведь еще недавно казалось, что история с дефицитом бензина выдыхается. Несколько НПЗ вышли из ремонта, объем переработки вырос, ситуация на заправках в ряде регионов стала заметно спокойнее. Частично остроту проблемы удалось снять даже за счет импортных поставок из Индии и других стран.

Но вот очереди вернулись. Причем, похоже, по всей стране — от Москвы до Сочи. Губернаторы снова предлагают вернуть систему «чет-нечет», а в соцсетях постят фото ночующих в очередях у АЗС шоферов. Кое-где стоять приходится снова по 4–5 часов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что началась новая волна дефицита. А вот заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов говорит, что события последних дней во многом могли быть вызваны не реальной нехваткой бензина, а резким всплеском спроса и проблемами с доставкой топлива до конкретных АЗС.

Спор получается принципиальный. Потому что от ответа зависит и оценка ситуации: перед нами продолжение топливного кризиса или пока лишь нервная реакция рынка, который еще не успел забыть предыдущую волну? Подробности — в материале MSK1.RU.

«Рынок стабилизируется в сентябре»

Игорь Юшков не склонен успокаивать автомобилистов. По его оценке, нынешняя ситуация действительно похожа на новую волну дефицита, причем причины у нее примерно те же, что и летом: проблемы с нефтепереработкой и прилеты по российским НПЗ.

По его словам, если переработка снова снизилась, рынок неизбежно почувствует последствия: меньше произведенного топлива означает меньше возможностей спокойно закрывать высокий летний спрос.

В конце июня — начале июля рынок уже оказался в напряжении, но к концу июля ситуация начала улучшаться. Теперь ситуация способна повториться, только исходная точка уже другая. Рынок успел потратить часть своего запаса прочности, при этом август остается одним из самых тяжелых месяцев по потреблению моторного топлива, напоминает аналитик.

Юшков обращает внимание именно на сезонность. Летом бензина требуется больше: люди активно ездят между городами, отправляются в отпуск, возвращаются домой, проводят больше времени за рулем. Поэтому даже относительно небольшое сокращение предложения в августе чувствуется гораздо сильнее, чем в холодное время года.

С сентября ситуация должна постепенно облегчаться хотя бы за счет снижения спроса. Люди вернутся в города, дальних поездок станет меньше, а вместе с ними снизится и потребление бензина.

«Как минимум за счет сокращения объемов потребления рынок будет постепенно стабилизироваться с сентября», — считает Юшков. Но ближайшие недели он называет напряженными: правительству и нефтяным компаниям придется перераспределять топливо между регионами, закрывая наиболее острые локальные провалы.

То есть речь пока не о том, что бензин исчезнет с российских АЗС. Скорее, система будет работать при повышенной нагрузке, постоянно перебрасывая ресурсы туда, где их не хватает.

«Ну а стратегическая задача — обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов», — говорит Юшков. Если НПЗ будут стабильно работать, необходимость постоянно латать образующиеся дыры станет гораздо меньше.

Потребители поехали делать запасы «на нервах»

А вот Александр Фролов связывает ситуацию на АЗС с поведением самих автомобилистов: «Потребители, прочитав новости о ряде нефтеперерабатывающих объектов, увидев сообщение со ссылкой на губернатора одного из регионов о значительных повреждениях, поехали делать запасы», — объясняет эксперт.

То есть человек видит новости о поврежденном НПЗ и вспоминает, что несколько недель назад уже стоял в очереди за бензином. Он не знает, будет ли топливо завтра. Поэтому делает то, что кажется рациональным, — едет на заправку и заливает полный бак.

Обычный автомобилист, говорит Фролов, покупает примерно 20–30 литров топлива. Он заезжает на АЗС, заправляется и уезжает, не особенно задумываясь о том, откуда завтра приедет следующая партия.

Но страх дефицита меняет это поведение. Человек уже хочет не обычные 20–30 литров, а полный бак. Другой делает то же самое. Третий тоже. В результате за короткое время на одной станции возникает спрос, которого в обычной ситуации просто не бывает.

И тогда бензин действительно начинает заканчиваться быстрее.

Фролов не обвиняет автомобилистов в панике. Наоборот, он считает такую реакцию понятной, особенно после опыта июня и июля. Но именно поэтому эксперт предлагает не путать картину на отдельных АЗС с ситуацией во всей стране.

«Только по итогам этой недели и начала следующей недели мы сможем делать объективные выводы о наличии или отсутствии необходимых объемов топлива», — говорит он. Ну а что, ждать — дело для россиян привычное.