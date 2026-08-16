Почему у томатов скручиваются листья — три причины и решение проблемы

Томаты сейчас должны наращивать плоды, а не зеленую массу Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Когда вместо сочных и расправленных кустов томатов вы обнаруживаете в теплице грядку, усыпанную скрученными в трубочку листьями, сердце уходит в пятки. Это не просто эстетический дефект, а сигнал о помощи, которым помидоры пытаются спасти будущий урожай. Не спешите паниковать и заливать грядки первыми попавшимися удобрениями. На самом деле причин такого «поведения» всего три. Давайте разберем каждый случай и вернем вашим томатам здоровый вид всего за несколько простых шагов.

Жара или отработка ресурса

Высокая температура заставляет растения реагировать на угрозу чрезмерной потери влаги. Томаты способны закрывать устья листьев при жаре.

«Ничего страшного, если днем в +30 градусов томаты посворачивались. Станет прохладнее — раскроются. Такое может быть и в теплице часто из-за высокой температуры. Каких-то особых мер тут не предпримешь. Теплица должна быть открытой, вовремя кусты поливать», — отметила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Лист теряет цвет и форму, когда отработал свой ресурс. Сейчас стоит срезать всю зеленую массу минимум до третьей кисти.

Особенности сорта

У части крупноплодных сортов есть особенность рано скручивать листья, то есть до их полной отработки.

Агроном отметила, что для «Бычьего сердца», «Данко», «Орлиного глаза» подкрученная зеленая масса в августе скорее норма, чем необычная реакция.

Болезни или гербициды

Вирусное заболевание может завестись в теплице. В этом случае на листьях можно увидеть мозаичный рисунок, а верхушка растения превращается в комок из зеленой массы. Стебель при этом начинает чернеть. В этом случае нужно срочно удалить все поврежденные кусты и сжечь их.