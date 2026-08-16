Не гибрид, а сахарный мутант: чем нектарин на самом деле отличается от персика и в каком из них больше пользы

Нектарин получился совершенно случайно — это не гибрид Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Кто-то считает, что это абсолютно разные плоды, кто-то думает, что нектарин — это гибрид персика с алычой или сливой. А что на самом деле? Как рассказала Елена Алексеенко, профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета, нектарин и персик — это одно и то же, один биологический Prunus persica. Как появился гладкокожий близнец персика и в чем их отличия, кроме мякоти, — читайте в материале «Доктора Питера».

Откуда взялся нектарин

«Это естественная мутация (рецессивный ген) персика, из-за которой кожица плода остается абсолютно гладкой, без привычного пушка», — объясняет Елена Алексеенко.

Кроме отсутствия ворса на кожуре, у нектарина есть и другие отличия.

По структуре мякоти. У нектарина она более плотная, хрустящая и волокнистая, тогда как у персика — нежная, сочная и легко отделяется от косточки или плотно к ней прилегает (в зависимости от сорта). По сроку хранения. Из-за плотности кожура нектарина жестче, поэтому он лучше переносит транспортировку и дольше хранится. По сладости и калорийности. Нектарин обычно слаще и калорийнее: около 44 ккал на 100 г против 39 ккал у персика. По содержанию витаминов и микроэлементов. В нектарине выше содержание витамина А, бета-каротина, калия и железа.

Нектарин: польза и вред

Профессор Росбиотеха перечислила основные полезные свойства фрукта:

защищает от анемии. Нектарины богаты железом, которое необходимо для синтеза гемоглобина, и витамином С, который помогает этому железу хорошо усваиваться;

защищает от образования камней в почках. Ряд исследований подтверждает, что регулярное употребление нектаринов помогает снизить риск образования камней в почках благодаря калию и специфическим органическим кислотам, регулирующим водно-солевой баланс;

полезен для красоты кожи и молодости. Высокое содержание витаминов А, С и Е делает этот фрукт источником мощных антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки от свободных радикалов, замедляют фотостарение и способствуют профилактике пигментных пятен.

Из-за повышенного содержания природных сахаров по сравнению с персиком нектарины рекомендуется ограничивать людям с сахарным диабетом второго типа и ожирением. Также лучше не увлекаться им при склонности к диарее или обострению заболеваний желчного пузыря: избыток клетчатки и кислот может вызвать дискомфорт. Кроме того, исключить нектарины стоит аллергикам.

«Гладкая кожица нектарина содержит белки-аллергены, похожие на пыльцу березы. Они могут вызывать перекрестную реакцию, зуд во рту или отек губ у чувствительных людей», — предупредила Елена Алексеенко.

Персик: польза и вред

У персиков по сравнению с нектаринами тоже есть свои преимущества.

сытный, но менее калорийный . Благодаря большому объему воды и мягкой клетчатке персик быстро заполняет желудок, утоляя тягу к сладкому при минимальном количестве калорий. Напомним: около 39 ккал на 100 г;

снимает отеки. Персики обладают мягким мочегонным эффектом, помогают вывести лишнюю жидкость из организма и токсины, что полезно при гипертонии легкой степени;

полезен для сна и спокойствия. Магний и фосфор в составе плодов помогают бороться со стрессом, улучшают качество сна и повышают концентрацию внимания.

Но кроме плюсов у персиков есть также противопоказания. Употребление персика, как и нектарина, следует ограничивать при сахарном диабете и лишнем весе: из-за содержания быстрых углеводов плоды могут провоцировать резкие скачки инсулина. Также свежие персики не рекомендуется давать детям до года из-за риска развития аллергии и незрелости ферментной системы. Хотя, по словам профессора Алексеенко, термически обработанные пюре допустимы с 7–8 месяцев.

«Категорически нельзя раскалывать и есть ядра косточек, так как в них содержится вещество амигдалин. Оно распадается в желудке до токсичной синильной кислоты и вызывает тяжелое отравление», — подчеркнула Елена Алексеенко.

Ориентируйтесь по шкурке и запаху Источник: Мария Гришкина / 86.RU

Как выбрать сладкий и спелый фрукт: три признака

При покупке персиков и нектаринов специалист советует ориентироваться на следующие признаки:

Аромат. У плодоножки должен ощущаться сильный, душистый медово-фруктовый запах. Если фрукт ничем не пахнет или отдает травой, его сорвали зеленым, он будет безвкусным. Упругость. При легком нажатии пальцем на боку должна оставаться небольшая ямка, которая медленно выравнивается. Твердый «каменный» плод никогда не станет сочным, а слишком мягкий с вмятинами уже начал портиться. Гладкость. Кожица должна быть натянутой, без морщин. Складки вокруг плодоножки сигнализируют о том, что фрукт долго хранился в холодильнике, потерял влагу, а вместе с ней — вкус и полезные природные компоненты.

Кстати, про спелость

По мере созревания плодов меняется их состав. У одних он становится полезнее, у других — нет. Персики и нектарины, как и абрикосы и сливы, лучше есть полностью созревшими.

«У спелых плодов мягче клетчатка, ниже жесткость мякоти, больше выражен вкус, а нагрузка на ЖКТ обычно меньше. Недозрелые косточковые фрукты твердые и кислые, поэтому даже относительно здоровые люди переносят их хуже: появляется тяжесть, спазмы и вздутие», — объяснила нутрициолог Юлия Орлова.

Недозрелыми лучше есть бананы, яблоки, крыжовник, смородину, клюкву и бруснику — они содержат больше полезных веществ, чем спелые. Правда, при этом могут вызвать вздутие при чувствительном пищеварении.