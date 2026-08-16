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Дороги и транспорт «Стояли с 5 утра, чтобы залить 10 литров». Туристы не могут уехать из Сочи: что происходит с бензином — рассказы из очереди на АЗС

«Стояли с 5 утра, чтобы залить 10 литров». Туристы не могут уехать из Сочи: что происходит с бензином — рассказы из очереди на АЗС

Ситуация с топливом на главном курорте страны лучше не становится

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Очереди на заправки мешают проезду на дорогах | Источник: Оксана ВитязьОчереди на заправки мешают проезду на дорогах | Источник: Оксана Витязь

Очереди на заправки мешают проезду на дорогах

Источник:

Оксана Витязь

Обычный Сочи — это море, горы и вечное лето. Но в этом августе главная достопримечательность курорта — очереди на заправках. Люди стоят по 5–6 часов, чтобы залить 30 литров бензина. Атмосфера у АЗС — километровые хвосты, драки из-за канистр и бензовозы, которые не могут пробиться к колонкам. Корреспондент SOCHI1.RU встала в очередь за бензином в 5 утра, простояла три часа и послушала, о чем там говорят.

Мордобой с канистрами

Очередь растянулась почти на два километра. Жара, несмотря на раннее утро. Люди стараются друг друга подбадривать, обсуждают ситуацию, рассказывают истории.

 — А вы видели видео? Бензовоз не смог проехать из-за тех, кто стоял в очереди. Это здесь было? И никто прям не хотел подвинуться, загородили весь проезд, — рассказывает мужчина на старенькой «десятке».  — Ой, да я вам сейчас покажу, — и достает телефон.

По видео непонятно, где сам бензовоз, но видно, что подъезд к заправке полностью блокирован. Вероятно, кадры снял сам водитель.

Источник:

ЧП Сочи / MAX

Мотоциклисты стоят в очереди на равных, но возмущаются.

 — Я позавчера простоял 2,5 часа. И вот уже на площадке заправки наблюдал такую картину: освобождается колонка, но к ней не едут: у стоящих в очереди баки с другой стороны. А все ждут, а время идет. В Анапе так тоже было, но потом они там поставили полицейских. И вот инспектор идет и смотрит заранее, кого из водителей к какой колонке лучше отправить, у кого баки с какой стороны. Скажу сразу, с их работой очередь стала продвигаться гораздо быстрее. Жаль, у нас не так. Я попытался проехать к этой пустой колонке, так на меня люди из очереди так накинулись, думал, побьют. Я им объясняю: вы всё равно стоите и никто из очереди не проедет сюда: затор на въезде такой, что пешком не пройти. Но вот сегодня решил не рисковать, стою со всеми, — с иронией говорит Иван.

Другой водитель рассказал, что был свидетелем, как люди дрались канистрами:

 — На заправке «Газпромнефть» вчера простоял до ночи, но так и не заправился. Прекратили отпуск бензина. Чего я там насмотрелся: с канистрами лезут. Причем двое парней заправились в канистры и через 30 минут снова лезут за бензином. А сами ходят по очереди и предлагают бензин по 250 рублей за литр.

— Так нельзя же в канистры заливать нигде, — возражают ему.

 — Да, правда, вот видео. Не мое, но чтобы вы поверили, что не вру, — мужчина полез за телефоном, показать видео.

Источник:

ЧП Сочи / MAX

Приехали в Сочи, где бензин есть, а теперь не можем уехать

Больше всего мне стало жаль туристку на белом «Хёндэ». По ее словам, пока в июле в Ростовской области, Крыму, Анапе, Геленджике и Новороссийске публиковали фото километровых очередей, Сочи хвастался стабильностью. Многие туристы приехали сюда именно потому, что здесь было всё благополучно с бензином. Теперь они не могут уехать.

Девушка оказалась из Уфы. Она рассказала, что раньше всегда ездила в Анапу, но их испугал бензиновый кризис и мазут на пляжах. Они приехали в Сочи, где ситуация казалась более стабильной. Сейчас они три дня не могут заправиться. Весь отпуск машина стояла, они передвигались на общественном транспорте. Но им пора возвращаться домой, а на двух заправках рядом с домом туча машин, закрытые колонки и пересменки. Она тоже показывает видео кошмарной очереди.

Источник:

Любимый Сочи / MAX

 — Мы встали пораньше. Ждем. Надеемся заправиться. Знаете, писали в местные чаты, спрашивали, где бензин. Столько наслушались. Главное — «Зачем вы сюда претесь?!» Но вы, господа советчики, подумали, что море для нас сейчас чуть ли не единственная радость, которую мы можем себе позволить?! У нас детки 4 и 6 лет. Их на море вывезли. На поезде дороговато, да и не могли мы так задолго билеты выкупать: не было определенности с отпусками. Приехали на машине не потому, что с жиру бесимся, а из экономии. Тут ездили только на автобусе и пешком. Вот зальем сейчас, сколько дадут, и поедем домой. Не знаем, как там в пути, но будем стоять везде на заправках ждать, — рассказывает Ольга.

Местные жители тоже в отчаянии. Алена — многодетная мать, живет в СНТ в горах села Пластунке. Говорит, что уже неделю не возит детей в садик: бензина нет. С ужасом ждет 1 сентября. Ей до ближайшего автобуса идти 20 минут пешком по жаре. С детьми на руках не походишь. В день она совершает выезды «в город», как она говорит, трижды. Утром отвозит одних в садик, других — в школу. В обед едет к остановке за старшими, чтобы они не шли в гору пешком одни. А вечером уже едет за младшими из садика.

 — Ой, у меня жизнь остановилась. Вот проснулась пораньше и встала в очередь. Надо заправиться. Дети дома с соседкой. Кошмар! Не стала их сюда тащить, пусть спят. Как буду 1 сентября, не представляю даже, — делится женщина.

Она тоже показала видео ужасной очереди. Вот кадры.

Источник:

ЧП Сочи / MAX

Старые машины выдержат, новые умрут

В очереди бурно обсуждают новости о качестве топлива. Всех напугал автомеханик Саша, который тоже стоял в очереди, но подробно рассказывал, что может случиться с машиной из-за некачественного топлива, в частности «Евро-2» с повышенным содержанием серы, которое уже разрешили массово завозить на заправки.

 — Двигатель начнет работать некорректно, звенеть, детонировать. Лучше такой бензин сразу слить. Старые машины с чугунными цилиндрами еще выдержат нагрузку. Новые, с современным напылением, так называемым никасилом, могут получить повреждения. Двигатели начнут есть масло, дымить и быстро умрут. Ну и это удар по форсункам и катализаторам, — объясняет автомеханик.

В 08:20, простояв три часа в очереди на Транспортной, я наконец подъехала к колонке. Ради 10 литров — три часа ожидания.

Источник:

Оксана Витязь

Официальная сводка мэрии: бензин — к учебному году

По данным на 10:00 13 августа, в Сочи работают 52 АЗС. Запасы катастрофически упали:

  • АИ-100 — на 7 заправках (в июле было 27);

  • АИ-95 — на 25 (в июле было 33);

  • АИ-92 — на 25 (в июле было 35).

В мэрии сообщили, что «Лукойл» и «Роснефть» при снижении суточных запасов (читай: когда сочтут нужным) прекращают отпускать бензин обычным водителям и работают только по топливным картам. Заправиться могут чиновники, сотрудники спецслужб, коммунальщики, общественный транспорт и т. д.

Есть жесткие лимиты для физических лиц:

  • «Роснефть» — до 30 литров бензина и 50 литров дизеля;

  • «Лукойл» — до 40 литров бензина и 60 литров дизеля.

 — Просим водителей по возможности пользоваться общественным транспортом, особенно электричками. Ограничить необязательные поездки на личных авто. Воздержаться от создания запасов топлива впрок, — говорится в обращении пресс-службы мэрии.

Ну а пока чиновники ищут решение, жители и туристы продолжают стоять в очередях по 6 часов, а бензовоз с бензином — в очереди за бензином. Сочинский бензиновый квест продолжается.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Сочи Очередь автомобилей Бензин Бензиновый кризис Отпуск Море Лето
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Да ладно, вон в чатах пишут, что все гуд, едьте не бзд...те, морюшко прекрасное🤣квесты для взрослых)))
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Гость
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