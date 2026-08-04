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Религия В Ярославле пройдет крестный ход с мощами Федора Ушакова

В Ярославле пройдет крестный ход с мощами Федора Ушакова

Публикуем расписание

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В Ярославской области пройдет крестный ход с мощами Федора Ушакова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области пройдет крестный ход с мощами Федора Ушакова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области пройдет крестный ход с мощами Федора Ушакова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль прибудет ковчег с мощами Федора Ушакова. Мероприятие пройдет в рамках 25-летия прославления небесного покровителя русского морского воинства.

«6 августа ковчег с мощами прибудет в Толгский монастырь к вечернему богослужению (17:00). 7 августа ковчег с мощами прибудет принесен в Казанский женский монастырь перед началом Божественной литургии, которую совершит епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. Начало богослужения в 8:00. Ковчег с мощами будет пребывать в обители до 14:30», — прокомментировали в Ярославской митрополии.

Федор Федорович Ушаков (1745—1817) — русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Родился в сельце Бурнаково (сейчас Рыбинский округ Ярославской области). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

Маршрут крестного хода пролегает через Углич, пос. Борок, Брейтово, Судоверфь, Рыбинск, Хопылево, Тутаев, Толгу, Ярославль.

«Ковчег с мощами приносится в храмы воинских частей, в храмы населенных пунктов, лежащих на пути крестного хода», — добавили в митрополии.

Помимо крестного хода в районных центрах Ярославской области организован просмотр фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение» (12+) о жизни и подвигах флотоводца. Съемки картины проходили, в том числе на территории Ярославской области.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
22
Гость
16 часов
. ☝️Фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» — это символ памяти
Гость
17 часов
Памятник товарищу Сталину когда установят на Советской площади 👍
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Гость
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