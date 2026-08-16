Махачев защитил пояс в полусреднем весе и установил рекорд UFC по количеству побед подряд

«Иэн — хороший боец и хороший человек. Я уважаю его. Он дал мне тяжелый бой. Был ли он самым сложным в карьере? Первый бой в Австралии с Волкановски тоже был тяжелым. Гэрри хорошо защищался от болевых. Он тренировался с Дэмианом Майей и улучшил свой грэпплинг. В полусреднем весе ребята сильнее, их тяжело засабмитить, но моя игра работает. Я перевожу соперников в партер и дают им тяжелое время», — сказал Махачев после боя.