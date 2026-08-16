Махачев защитил пояс в полусреднем весе и установил рекорд UFC по количеству побед подряд

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе Ислам Махачев оказался сильнее ирландца Иана Гэрри на турнире UFC 330, который проходил в Филадельфии. Россиянин установил рекорд UFC по количеству побед подряд — 17.
Для 34‑летнего россиянина это была первая защита чемпионского пояса в полусреднем весе. Бой продлился пять раундов. Махачев победил единогласным решением судей: 49:46, 49:46, 48:47.
«Иэн — хороший боец и хороший человек. Я уважаю его. Он дал мне тяжелый бой. Был ли он самым сложным в карьере? Первый бой в Австралии с Волкановски тоже был тяжелым. Гэрри хорошо защищался от болевых. Он тренировался с Дэмианом Майей и улучшил свой грэпплинг. В полусреднем весе ребята сильнее, их тяжело засабмитить, но моя игра работает. Я перевожу соперников в партер и дают им тяжелое время», — сказал Махачев после боя.
Махачев ранее владел титулом чемпиона UFC в легком весе, но освободил его в мае 2025 года из-за перехода в новую весовую категорию. За карьеру в MMA он одержал 29 побед и потерпел лишь одно поражение.