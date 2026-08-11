«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм

Кино обросло новым негативным налетом, когда простой московский электрик написал в комментариях под постом Дмитрия Журавлева (у него в фильме главная роль), что Колобок нарисован плохо, при том что в России есть все возможности делать это хорошо.

Режиссер «Колобка» Антон Маслов начал спорить с электриком, а потом нашел его личный телеграм-канал и оставил там комментарии, нецензурно критикуя его работы. Дмитрий Журавлев присоединился к этому действу, и всё это не осталось без внимания СМИ и пользователей Сети. Электрик, к слову, сказал, что не обиделся на киноделов за их выходку.

Теперь оставим электрика в покое и вернемся к Человеку-пауку. На премьере картины Журавлев и Гарик Харламов показали публике фирменный жест супергероя, «выпуская» из рук паутину. Дразнилку подхватил и «Кинопоиск» — оценочная шкала для «Колобка» там оформлена в виде маски Человека-паука.

Но и это не всё. Канал «Россия-24» обратился в прокуратуру и Следственный комитет из-за анонимных угроз, которые стали поступать Журавлеву и Маслову. Им желали смерти и обещали сжечь имущество.

Слоган фильма — «Замес года». В принципе, так и вышло.