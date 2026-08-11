«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм

Битва титанов развернулась в киноиндустрии, когда премьеру нового «Человека-паука» перенесли из-за релиза российского фильма «Последний богатырь. Колобок». Фанаты Marvel объявили говорящей булке бойкот, в Сети сыпались комментарии — гневные, разочарованные, недовольные тем, что ожидаемую премьеру подвинули ради «Колобка» (6).
Два скандала вокруг фильма: Человек-паук и электрик
Кино обросло новым негативным налетом, когда простой московский электрик написал в комментариях под постом Дмитрия Журавлева (у него в фильме главная роль), что Колобок нарисован плохо, при том что в России есть все возможности делать это хорошо.
Режиссер «Колобка» Антон Маслов начал спорить с электриком, а потом нашел его личный телеграм-канал и оставил там комментарии, нецензурно критикуя его работы. Дмитрий Журавлев присоединился к этому действу, и всё это не осталось без внимания СМИ и пользователей Сети. Электрик, к слову, сказал, что не обиделся на киноделов за их выходку.
Теперь оставим электрика в покое и вернемся к Человеку-пауку. На премьере картины Журавлев и Гарик Харламов показали публике фирменный жест супергероя, «выпуская» из рук паутину. Дразнилку подхватил и «Кинопоиск» — оценочная шкала для «Колобка» там оформлена в виде маски Человека-паука.
Но и это не всё. Канал «Россия-24» обратился в прокуратуру и Следственный комитет из-за анонимных угроз, которые стали поступать Журавлеву и Маслову. Им желали смерти и обещали сжечь имущество.
Слоган фильма — «Замес года». В принципе, так и вышло.
Редакция 161.RU не выдержала и решила посмотреть, что же там такое сняли, ради чего пришлось двигать долгожданного «паука».
Сборы по России на утро 10 августа — 262 миллиона рублей. С этой суммой «Колобок» с большим отрывом обогнал остальные фильмы.
В кинотеатре я была пятничным вечером. В зале — аншлаг, 22 человека. Половина из них дети, что ожидаемо, — у картины рейтинг 6+. Это, кстати, обыграли в самом начале фильма: Колобок спрашивает у ребенка, которому готовится рассказать историю своей жизни, сколько ему лет. Тот отвечает, что шесть.
— Тогда мою историю во всех подробностях не расскажешь, — ухмыляется Колобок, роль которого исполняет Гарик Харламов.
Колобок рассказывает, что никакая бабушка его не пекла — его изготовила девушка Лада (Мила Ершова), которая с его помощью пыталась снять с себя проклятие, из-за которого она думала, что уродлива. Девушка пыталась его съесть, чтобы вернуть красоту, но он сбежал прямо из-под ножа. Рассказывая этот эпизод, Колобок называет Ладу то грымзой, то страхолюдиной, то свинорыльницей, что странно, так как для всех, кроме себя самой, героиня выглядит не то что не уродиной, а вполне красивой девушкой.
Затем Колобок, еще маленький, милый и вежливый, попал в банду Волка (Гоша Куценко), который решил, как он выразился, «воспитать шкуреныша», чтобы тот в форточки лазал да двери разбойникам открывал. Так и прижился Колобок у бандитов — «и покатился по жизни босяцкой». Корка и лексикон его огрубели, а бойцовским навыкам подивился бы даже Чак Норрис. «Крадущийся хлеб, затаившийся батон» — так назвал себя Колобок. Уж драк тут хватает.
Но однажды из-за волшебства этот круглый гопник вселяется в трусливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев), и начинаются основные приключения.
С самого начала я, зритель, перестала понимать, для какой аудитории снят фильм. Вроде бы для детей, нам же ясно сказали — 6+. Но Колобок разговаривает так, будто за плечами у него 15 лет колонии строгого режима. Откровенных скабрезностей или пошлости в картине нет, как и откровенной фиксации на туалетном юморе (проскочит, может, эпизод-другой, но без фанатизма). Однако Колобок, как по мне, идет вразрез с теми образами, что мы привыкли видеть в детском кино. Лиса Алиса и кот Базилио, например, выглядели прохиндеями, но не уголовниками.
Ценности у Колобка не пойми какие — он ворует у разбойников волшебное зеркало, говоря, что ничего нет страшного в том, чтобы ограбить воров. Вполне можно было бы обойтись без этой аргументации, раз уж вы для детей. Судя по поступкам дерзкого хлеба, это не хороший и не плохой герой. Если хотели сделать этакого трикстера, то идея не считывается. Если хотели показать, как он из «плохого» становится «хорошим», то где арка героя? Где путь его нравственного становления (сама не верю, что пишу это относительно Колобка)?
Что касается остальных героев — там всё более или менее понятно: врать плохо, ради любви переступишь через себя, важна личность человека, а не красивое личико. Тут ничем не удивили и не разочаровали.
Удивило другое. Ближе к финалу есть сцена у дерева, куда герои пришли ради одного ритуала. Обойдусь без спойлеров, вдруг вы жаждете посмотреть самостоятельно. Так вот, там внезапно началась такая драма, да еще под проникновенную песню «Бонда с кнопкой», аж цветокоррекция изменилась. Мы же только что детское кино с шуточками смотрели — и резко ушли в трагедию. Момент, кстати, неплохо снят, только он тут словно пришит из другого фильма.
И в довершение всего эта сцена поразительно похожа на эпизод из первого сезона «Игры престолов», когда Дейенерис Таргариен поедает сердце жеребца. К слову, Лада в целом на нее похожа — и лицом, и белокурыми локонами.
Аллюзия на Джорджа Мартина или эта схожесть получилась случайно — кто его знает. Но вышло странновато.
Короче говоря, фильм получился проходным. Если бы не скандал с «Человеком-пауком», то «Колобка» бы так не обсуждали, они бы вообще не стояли в одном предложении. Но черный пиар — тоже пиар, благодаря которому вы сейчас и читаете этот текст.
Ребенка на фильм сводить можно, максимум он узнает там несколько новых слов. Но большинству там, думаю, будет скучно, хоть для картины и придумали парочку неплохих шуток.
P.S. Знаю одно издательство, которое лет 12 назад выпустило сказку «Колобок» с альтернативной концовкой, где он укатывается в кусты и спасается от Лисы. Потому что, ну… дети же читать будут, еще испугаются смерти героя (спорная идея, но цель ясна). И тут с экрана шестилеткам — боевик с мордобоем и герой, которому «у воров воровать не зазорно».
Уже смотрели «Колобка»?