8 самых полезных грибов: объясняем на картинках, какие брать в первую очередь

Некоторые грибы не только придадут вкус вашим блюдам, но и поделятся пользой Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Грибы, безусловно, добавляют еде неповторимый аромат, да и блюда из них способны многих свести с ума, но кроме вкусовых качеств у них есть и полезные свойства, о которых мы мало задумываемся. Однако некоторые грибы — это не просто кулинарные ингредиенты, а мощные источники антиоксидантов, природных антибиотиков и других веществ, способных поддержать иммунную систему, улучшить память и поддержать работу сердца. Рассказываем о самых ценных для здоровья грибах и объясняем в картинках, что в них полезного.

Шампиньоны

Шампиньоны могут похвастаться внушительным для растительной пищи объемом белка, а также запасом калия, фосфора и коллекцией витаминов группы B. Благодаря своей низкой калорийности этот продукт помогает контролировать показатели сахара в крови, особенно если вы отдаете предпочтение легкому грибному супу вместо сытных углеводных гарниров или выпечки.

Казалось бы, это просто шампиньоны, которые продаются в каждом магазине. Но и в них хватает пользы Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич отмечает, что эти грибы способны облегчать головную боль, стимулировать память и в целом улучшать когнитивные функции мозга.

— Их регулярное употребление препятствует развитию стресса, депрессии, неврозов. Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей, — говорит Анна Ивашкевич. — Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.

Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.

Маслята

Маслята — чемпионы по запасам цинка, который критически важен для бесперебойной работы иммунитета и правильного обмена веществ. В высушенных грибах концентрация этого элемента достигает 10 мг на 100 граммов продукта.

Помимо этого, маслята богаты витаминами группы B, в особенности витамином B1.

— Благодаря этому маслята помогают поддерживать нормальное настроение, снижают тревожность и усталость, способствуют концентрации внимания и улучшению памяти, — говорит врач-эндокринолог Елена Сюракшина. — В период умственных нагрузок употребление этих грибов может стать дополнительным источником энергии для мозга.

Елена Сюракшина — врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.

Маслята тоже могут сослужить вам службу Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Высокое содержание железа делает эти грибы незаменимым продуктом для профилактики и лечения анемии, поскольку элемент необходим для качественного синтеза гемоглобина. Вдобавок плотная, богатая натуральной клетчаткой структура маслят активизирует моторику кишечника, помогает снижать уровень вредного холестерина в крови.

Белые грибы

Боровики богаты первоклассным растительным белком, благодаря чему способны стать отличной альтернативой мясу. Высокое содержание калия и фосфора в их составе укрепляет кости и поддерживает правильную работу сердца и сосудов, а низкий процент жира помогает эффективно наладить метаболизм.

Специалисты Роспотребнадзора подтверждают, что белый гриб — это мощный природный защитник нашего иммунитета. Секрет кроется в обилии пребиотиков, которые служат идеальной питательной средой для микрофлоры ЖКТ и заставляют активно расти полезные бактерии в кишечнике.

Чем полезны белые грибы Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Помимо прочего, боровики великолепно стимулируют выработку желудочного сока, помогая качественному пищеварению, и заметно преображают внешний вид, возвращая силу ногтям, волосам и сияние коже.

Лучше всего употреблять белые грибы в сушеном виде — в таком состоянии наш организм усваивает до 80% ценного белка. Еще один идеальный вариант — смолоть сухие боровики в порошок и использовать как приправу: так они полностью сохраняют свои лечебные свойства и легко усваиваются.

Сморчки

Помимо базового набора из железа, кальция, магния, калия, фосфора и натрия, природа наградила сморчки редкими полисахаридными соединениями. Именно эти вещества превращают грибы в эффективное натуральное средство для профилактики варикоза и тромбоза.

Кроме того, сморчки используют для стимуляции лактации у молодых мам и облегчения симптомов токсикоза во время беременности. Они также прекрасно разгоняют метаболизм, заставляют желудок активнее вырабатывать сок и мягко очищают организм от накопившихся токсинов.

Название у этих грибов не самое приятное, но от этого они не теряют своей пользы Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Богатый микроэлементами состав сморчков помогает клеткам быстрее обновляться, ускоряет восстановление мышц после нагрузок, подстегивает иммунитет и заметно улучшает работу мозга.

Подберезовики

Калий в составе подберезовика обеспечивает стабильную и слаженную работу сердца и сосудов, а железо помогает сохранять жизненный тонус и дарит легкость движений. Тандем фосфора и меди мягко стимулирует мозговую деятельность и укрепляет кости, в то время как обилие натуральной клетчатки эффективно налаживает пищеварительные процессы.

Минимум шесть причин приготовить блюдо с подберезовиками Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Важное преимущество подберезовиков — легкая усвояемость. Они не создают чувства тяжести, что делает их идеальным диетическим продуктом для тех, кто строго контролирует свой вес.

Рыжики

Яркий цвет рыжиков выдает обилие бета-каротина (витамина А), который преображает внешний вид: возвращает естественное сияние коже, укрепляет ногти, стимулирует рост волос, поддерживает остроту зрения. Антиоксиданты в составе рыжиков надежно защищают клетки от разрушения и тормозят процессы старения. Благодаря выраженным противовоспалительным свойствам эти грибы превосходно поддерживают иммунную систему, что делает их незаменимым продуктом в сырое и холодное время года.

Серьезную поддержку рыжики оказывают сердцу и кровеносной системе.

— Калий в составе грибов регулирует работу сердечной мышцы и нормализует давление. Магний укрепляет сосудистые стенки и улучшает проводимость сердечных импульсов, — говорит Елена Сюракшина. — В сочетании эти минералы помогают снижать нагрузку на сердце и защищают сосуды от преждевременного старения.

Такие маленькие грибы, и так много пользы Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кроме того, за счет железа, участвующего в синтезе гемоглобина, эти грибы улучшают перенос кислорода тканями и служат отличным средством для профилактики железодефицитной анемии.

Лисички

Эти небольшие лесные грибы могут похвастаться каротиноидами, благодаря которым они и получили свой солнечный цвет, а также ценными ферментами и стеролами. Такой состав превращает лисички в надежных защитников организма: они эффективно подавляют воспалительные процессы, помогают отражать вирусные и микробные атаки и служат хорошим средством для профилактики онкологии толстой кишки.

Увидите в лесу (или на прилавке) лисички — не проходите мимо Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кроме того, в лисичках содержится приличное количество витамина D, что делает их незаменимым продуктом в хмурый осенне-зимний период, когда затяжной дефицит «солнечного» элемента бьет по самочувствию большинства людей. А присутствующие в этих грибах бета-глюканы мгновенно подстегивают защитные силы организма, заставляя иммунитет работать на полную мощность.

Шиитаке

Хотя шиитаке и считаются «азиатами», в России их тоже можно найти. Преимущественно в лесах Дальнего Востока.

Сухая масса гриба более чем на четверть состоит из качественного белка, что позволяет использовать его как полноценную альтернативу мясным и рыбным блюдам. Помимо этого, шиитаке снабжает организм линолевой кислотой, калием, фосфором, магнием, а также целым комплексом важнейших витаминов — от группы B до C и D.

Шиитаке водятся не в каждом российском лесу, но на полках крупных магазинов всё еще встречаются Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Главным и наиболее изученным компонентом шиитаке ученые называют сложный полисахарид лентинан (разновидность бета-D-глюкана). Этот углевод берет под контроль артериальное давление и бережно защищает хромосомы от разрушений при агрессивной противоопухолевой терапии.

Чем вообще полезны грибы

Независимо от того, какие именно грибы окажутся в вашей корзине (главное, чтобы они были съедобными), вы гарантированно получите мощный заряд антиоксидантов, важнейших минералов, витаминов и диетической клетчатки. А ключевым богатством этого продукта остается растительный белок. Профильные специалисты подчеркивают, что набор микроэлементов в грибах комплексно поддерживает человеческий организм: стабилизирует функции сердца, сосудов и центральной нервной системы, укрепляет скелет и активизирует процессы кроветворения.

В грибах хватает полезных веществ Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич отмечает, что углеводный профиль грибов практически целиком состоит из ценных пищевых волокон. Они эффективно тормозят резкие скачки глюкозы в крови, что делает продукт крайне полезным для диабетиков.

— Кроме того, в грибах есть белки лектины, которые обеспечивают противоопухолевый эффект, — говорит Галина Барташевич. — Эти «ловушки для опухолевых клеток» активно исследуются в онкологии. Но это не значит, что нужно налегать на грибы, чтобы обезопасить себя от рака. Лектины имеют свойство накапливаться в организме, а большое их скопление вызывает острую аутоиммунную реакцию.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Садиться на полностью грибную диету не стоит, но добавить их в свой рацион точно не повредит Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Содержащийся в грибах витамин D отвечает за стабильный эмоциональный фон и прочность костной ткани, а витамины группы B помогают удерживать высокий энергетический баланс. Присутствующая в составе медь дарит телу тонус и выносливость, а редкий селен надежно защищает здоровье мочевыделительной системы.