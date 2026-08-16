Проклятые Голливудом: 5 жутких историй звезд, оказавшихся на обочине жизни

Истории этих героев доказывают, что мало поймать славу — надо еще суметь ее удержать Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

От блеска софитов — до помойки в Малибу. Они владели миром, их лица украшали обложки глянца и афиши главных блокбастеров, а гонорары исчислялись семизначными суммами. Но Голливуд не прощает слабости: суперзвезды, которые попали в нашу сегодняшнюю подборку, совершили самое стремительное падение в истории шоу-бизнеса. Рассказываем трагические хроники тех, кто променял статус икон поколения на тюремные нары, принудительные ретриты и ночевки на грязном асфальте.

Аманда Байнс

С бывшей звездой подросткового кино Амандой Байнс произошла классическая для Голливуда трагедия ранней славы: она столкнулась с тяжелыми ментальными расстройствами, наркозависимостью и потерей контроля над собственной жизнью, из-за чего полностью ушла из индустрии.

В юности Аманда Байнс разбила не одно подростковое сердце Источник: Peter Kramer / ТАСС

Оставшись без работы, Байнс увязла в проблемах с законом. Ее задерживали за пьяное вождение, ДТП, хранение запрещенных веществ. Она оскорбляла коллег, поджигала вещи на крыльце чужого дома. Закончилось всё принудительной госпитализацией в психиатрическую клинику, где ей диагностировали биполярное расстройство. Контроль над жизнью и финансами актрисы суд на 9 лет передал ее матери.

В марте 2022 года суд отменил опеку, посчитав, что состояние Аманды стабилизировалось. Она пыталась вернуться к нормальной жизни: отучилась в колледже моды, запустила свой подкаст. Но весной 2023 года ее встретили идущей по улице абсолютно голой. Актриса сама вызвала службу спасения и снова легла в рехаб на несколько месяцев.

От обаятельной Пенни Пинглтон из «Лака для волос» (12+) не осталось и следа Источник: amandaamandaamanda1986 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за приема сильных психотропных препаратов и борьбы с лишним весом ее внешность кардинально изменилась. Она сделала пластику век, увлеклась филлерами, сделала татуировку на лице и не перестает экспериментировать с образом.

Эдвард Ферлонг

Ферлонг считался одним из самых многообещающих актеров 90-х после «Терминатора 2» (18+) и «Американской истории Икс» (18+). Но его карьера рухнула в начале 2000-х.

Многие запомнили Эдварда Ферлонга смазливым подростком, но образ жизни напрочь лишил его обаяния Источник: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (18+), реж. Джеймс Кэмерон, TriStar Pictures, 1991 год

Эдвард подписал контракт на возвращение к роли Джона Коннора и на радостях отправился отмечать это событие в клуб, откуда его увезли с тяжелой передозировкой. Продюсеры мгновенно расторгли контракт, а крупные студии перестали с ним работать из-за ненадежности. Ферлонг стал сниматься исключительно в малобюджетных фильмах ужасов и проходных боевиках.

Бывшие возлюбленные неоднократно обвиняли Эдварда в побоях и неадекватном поведении. Суд запрещал актеру к ним приближаться, но Ферлонг раз за разом нарушал эти запреты, за что получал условные и реальные тюремные сроки.

Со временем из-за зависимостей Ферлонг сильно набрал вес, его лицо осунулось, у актера полностью сгнили зубы. Папарацци часто фотографировали его в неопрятном виде на улицах.

Ферлонг хотя бы вставил себе зубы Источник: Miguel Discart / CC BY-SA 2.0

К концу 2010-х годов Ферлонг окончательно достиг эмоционального дна, но смог взять себя в руки. Актер прошел долгое принудительное лечение в клинике и полностью завязал с запрещенными веществами и алкоголем. В 2020-х Ферлонг вернулся на съемочные площадки независимого кино, но от смазливого Джона Коннора, конечно, не осталось и следа.

Чарли Шин

В 2010–2011 годах Чарли Шин находился на вершине телевизионного олимпа, получая рекордные гонорары за один эпизод ситкома «Два с половиной человека» (18+). Однако его разрушительное поведение всё испортило. Из-за постоянных загулов и пропусков съемок студия Warner Bros остановила производство сериала.

Чарли Шин не оставил создателям популярного сериала выбора, и они «убили» его героя Источник: кадр из сериала «Два с половиной человека» (18+), созд. Ли Аронсон, Чак Лорри, Warner Bros. Television, 2003–2015 годы

Вместо извинений Шин разразился серией безумных интервью, где оскорблял продюсера Чака Лорри, заявлял, что в его жилах течет «кровь тигра», а сам он — «биологический победитель». Его уволили, а персонажа в сериале «убили», заменив Шина на Эштона Кутчера.

В ноябре 2015 года Чарли Шин признался, что у него положительный ВИЧ-статус. Диагноз ему поставили еще в 2011 году. После этого признания на него обрушилась волна судебных исков от бывших девушек, утверждавших, что он не предупреждал их о болезни перед близостью.

Многолетние гулянки, алименты многочисленным бывшим женам и бесконечные выплаты адвокатам практически разорили актера. Ему пришлось продать роскошный особняк в Беверли-Хиллз и заявить в суде, что он больше не может платить алименты в прежнем объеме из-за отсутствия стабильной работы.

Несмотря на передряги, Чарли Шин неплохо сохранился внешне Источник: Kristin Callahan / ТАСС

Несмотря на статус главного «плохого парня» Голливуда, Чарли Шин смог кардинально изменить свою жизнь, завязал с наркотиками и алкоголем. Шин живет в Малибу, помирился со многими старыми коллегами, включая Чака Лорри, и уверяет прессу, что его здоровье и финансы наконец-то в полном порядке, а возвращаться к безумному прошлому он не планирует.

Уэсли Снайпс

К началу 2000-х Уэсли Снайпс поймал жесткую «звездную болезнь», а на съемках фильма «Блэйд 3: Троица» (18+) его поведение перешло все границы. По рассказам коллег, Снайпс постоянно сидел в своем трейлере, употреблял запрещенные вещества и отказывался выходить на площадку, требуя снимать только его крупные планы. Дошло до того, что в одной из финальных сцен актер наотрез отказался открывать глаза в кадре — в итоге создателям пришлось рисовать ему открытые глаза с помощью компьютерной графики. После этого крупные студии внесли его в черный список.

Коллеги Снайпса рассказывали, что он даже свои письма подписывал «Блэйд» Источник: John Locher / ТАСС

В 2008 году выяснилось, что актер в течение 17 лет подавал ложные налоговые декларации и подделывал документы, задолжав государству более 15 млн долларов.

Суд признал его виновным, и в декабре 2010 года главная звезда боевиков 90-х отправилась в тюрьму. Снайпс отсидел почти весь срок и вышел на свободу в апреле 2013 года, после чего еще несколько месяцев провел под домашним арестом.

Выйдя из тюрьмы, Снайпс обнаружил, что Голливуд двигается дальше без него. Почти десять лет Уэсли снимался в проходных боевиках, которые выходили сразу на цифровых носителях, минуя кинотеатры.

Главным событием последних лет стало его секретное появление в роли Блэйда в блокбастере «Дэдпул и Росомаха» (18+).

Несмотря на все злоключения, Снайпс вернулся в кино, пусть и не на главные роли Источник: realwesleysnipes / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня актер активно занимается боевыми искусствами (у него 5-й дан по каратэ) и говорит, что планирует дожить до 100 лет.

Лони Уиллисон

В начале 2010-х Лони Уиллисон была востребованной фитнес-моделью, украшала обложки журналов и зарабатывала сотни тысяч долларов. В 2012 году она вышла замуж за актера Джереми Джексона, известного по роли Хобби в «Спасателях Малибу» (18+).

Было время, когда многие мечтали быть Лони Уиллисон Источник: Kinopoisk.ru

Красивая картинка скрывала кошмар: муж регулярно избивал Лони, а во время очередной ссоры в 2014 году сломал ей ребра, травмировал шею и лицо. Хотя Лони не стала выдвигать официальные обвинения, пара со скандалом развелась.

После развода у Лони началась депрессия, развилось психическое расстройство. Она потеряла работу ассистента в клинике пластической хирургии, лишилась денег, не смогла оплачивать аренду жилья и в 2016 году оказалась на улице, оставшись без какой-либо поддержки. Ситуацию усугубила тяжелая наркотическая зависимость.

Сейчас 42-летняя Лони бродяжничает в Лос-Анджелесе. От былой красоты не осталось и следа. Годы уличной жизни, истощение и наркотики превратили ее в глубокую старуху. Она полностью лишилась зубов, у нее коротко и небрежно обрезаны волосы, а лицо покрыто глубокими морщинами и синяками.

Теперь жизнь бывшей модели меньше всего напоминает мечту, но Уиллисон говорит, что ее всё устраивает Источник: BACKGRID, Inc.

На вопросы журналистов, почему она не пытается привести себя в порядок, Лони отвечает, что она намеренно не моется годами и пачкает лицо грязью, чтобы выглядеть и пахнуть как можно хуже. По ее мнению, это единственный способ защитить себя от изнасилований и нападений со стороны других бездомных.