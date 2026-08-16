Проклятые Голливудом: 5 жутких историй звезд, оказавшихся на обочине жизни

От блеска софитов — до помойки в Малибу. Они владели миром, их лица украшали обложки глянца и афиши главных блокбастеров, а гонорары исчислялись семизначными суммами. Но Голливуд не прощает слабости: суперзвезды, которые попали в нашу сегодняшнюю подборку, совершили самое стремительное падение в истории шоу-бизнеса. Рассказываем трагические хроники тех, кто променял статус икон поколения на тюремные нары, принудительные ретриты и ночевки на грязном асфальте.
Аманда Байнс
С бывшей звездой подросткового кино Амандой Байнс произошла классическая для Голливуда трагедия ранней славы: она столкнулась с тяжелыми ментальными расстройствами, наркозависимостью и потерей контроля над собственной жизнью, из-за чего полностью ушла из индустрии.
Оставшись без работы, Байнс увязла в проблемах с законом. Ее задерживали за пьяное вождение, ДТП, хранение запрещенных веществ. Она оскорбляла коллег, поджигала вещи на крыльце чужого дома. Закончилось всё принудительной госпитализацией в психиатрическую клинику, где ей диагностировали биполярное расстройство. Контроль над жизнью и финансами актрисы суд на 9 лет передал ее матери.
В марте 2022 года суд отменил опеку, посчитав, что состояние Аманды стабилизировалось. Она пыталась вернуться к нормальной жизни: отучилась в колледже моды, запустила свой подкаст. Но весной 2023 года ее встретили идущей по улице абсолютно голой. Актриса сама вызвала службу спасения и снова легла в рехаб на несколько месяцев.
Из-за приема сильных психотропных препаратов и борьбы с лишним весом ее внешность кардинально изменилась. Она сделала пластику век, увлеклась филлерами, сделала татуировку на лице и не перестает экспериментировать с образом.
Эдвард Ферлонг
Ферлонг считался одним из самых многообещающих актеров 90-х после «Терминатора 2» (18+) и «Американской истории Икс» (18+). Но его карьера рухнула в начале 2000-х.
Эдвард подписал контракт на возвращение к роли Джона Коннора и на радостях отправился отмечать это событие в клуб, откуда его увезли с тяжелой передозировкой. Продюсеры мгновенно расторгли контракт, а крупные студии перестали с ним работать из-за ненадежности. Ферлонг стал сниматься исключительно в малобюджетных фильмах ужасов и проходных боевиках.
Бывшие возлюбленные неоднократно обвиняли Эдварда в побоях и неадекватном поведении. Суд запрещал актеру к ним приближаться, но Ферлонг раз за разом нарушал эти запреты, за что получал условные и реальные тюремные сроки.
Со временем из-за зависимостей Ферлонг сильно набрал вес, его лицо осунулось, у актера полностью сгнили зубы. Папарацци часто фотографировали его в неопрятном виде на улицах.
К концу 2010-х годов Ферлонг окончательно достиг эмоционального дна, но смог взять себя в руки. Актер прошел долгое принудительное лечение в клинике и полностью завязал с запрещенными веществами и алкоголем. В 2020-х Ферлонг вернулся на съемочные площадки независимого кино, но от смазливого Джона Коннора, конечно, не осталось и следа.
Чарли Шин
В 2010–2011 годах Чарли Шин находился на вершине телевизионного олимпа, получая рекордные гонорары за один эпизод ситкома «Два с половиной человека» (18+). Однако его разрушительное поведение всё испортило. Из-за постоянных загулов и пропусков съемок студия Warner Bros остановила производство сериала.
Вместо извинений Шин разразился серией безумных интервью, где оскорблял продюсера Чака Лорри, заявлял, что в его жилах течет «кровь тигра», а сам он — «биологический победитель». Его уволили, а персонажа в сериале «убили», заменив Шина на Эштона Кутчера.
В ноябре 2015 года Чарли Шин признался, что у него положительный ВИЧ-статус. Диагноз ему поставили еще в 2011 году. После этого признания на него обрушилась волна судебных исков от бывших девушек, утверждавших, что он не предупреждал их о болезни перед близостью.
Многолетние гулянки, алименты многочисленным бывшим женам и бесконечные выплаты адвокатам практически разорили актера. Ему пришлось продать роскошный особняк в Беверли-Хиллз и заявить в суде, что он больше не может платить алименты в прежнем объеме из-за отсутствия стабильной работы.
Несмотря на статус главного «плохого парня» Голливуда, Чарли Шин смог кардинально изменить свою жизнь, завязал с наркотиками и алкоголем. Шин живет в Малибу, помирился со многими старыми коллегами, включая Чака Лорри, и уверяет прессу, что его здоровье и финансы наконец-то в полном порядке, а возвращаться к безумному прошлому он не планирует.
Уэсли Снайпс
К началу 2000-х Уэсли Снайпс поймал жесткую «звездную болезнь», а на съемках фильма «Блэйд 3: Троица» (18+) его поведение перешло все границы. По рассказам коллег, Снайпс постоянно сидел в своем трейлере, употреблял запрещенные вещества и отказывался выходить на площадку, требуя снимать только его крупные планы. Дошло до того, что в одной из финальных сцен актер наотрез отказался открывать глаза в кадре — в итоге создателям пришлось рисовать ему открытые глаза с помощью компьютерной графики. После этого крупные студии внесли его в черный список.
В 2008 году выяснилось, что актер в течение 17 лет подавал ложные налоговые декларации и подделывал документы, задолжав государству более 15 млн долларов.
Суд признал его виновным, и в декабре 2010 года главная звезда боевиков 90-х отправилась в тюрьму. Снайпс отсидел почти весь срок и вышел на свободу в апреле 2013 года, после чего еще несколько месяцев провел под домашним арестом.
Выйдя из тюрьмы, Снайпс обнаружил, что Голливуд двигается дальше без него. Почти десять лет Уэсли снимался в проходных боевиках, которые выходили сразу на цифровых носителях, минуя кинотеатры.
Главным событием последних лет стало его секретное появление в роли Блэйда в блокбастере «Дэдпул и Росомаха» (18+).
Сегодня актер активно занимается боевыми искусствами (у него 5-й дан по каратэ) и говорит, что планирует дожить до 100 лет.
Лони Уиллисон
В начале 2010-х Лони Уиллисон была востребованной фитнес-моделью, украшала обложки журналов и зарабатывала сотни тысяч долларов. В 2012 году она вышла замуж за актера Джереми Джексона, известного по роли Хобби в «Спасателях Малибу» (18+).
Красивая картинка скрывала кошмар: муж регулярно избивал Лони, а во время очередной ссоры в 2014 году сломал ей ребра, травмировал шею и лицо. Хотя Лони не стала выдвигать официальные обвинения, пара со скандалом развелась.
После развода у Лони началась депрессия, развилось психическое расстройство. Она потеряла работу ассистента в клинике пластической хирургии, лишилась денег, не смогла оплачивать аренду жилья и в 2016 году оказалась на улице, оставшись без какой-либо поддержки. Ситуацию усугубила тяжелая наркотическая зависимость.
Сейчас 42-летняя Лони бродяжничает в Лос-Анджелесе. От былой красоты не осталось и следа. Годы уличной жизни, истощение и наркотики превратили ее в глубокую старуху. Она полностью лишилась зубов, у нее коротко и небрежно обрезаны волосы, а лицо покрыто глубокими морщинами и синяками.
На вопросы журналистов, почему она не пытается привести себя в порядок, Лони отвечает, что она намеренно не моется годами и пачкает лицо грязью, чтобы выглядеть и пахнуть как можно хуже. По ее мнению, это единственный способ защитить себя от изнасилований и нападений со стороны других бездомных.
Бывшие друзья, модели и благотворительные организации многократно пытались вытащить ее с улицы, предлагая оплатить реабилитационный центр и предоставить жилье. Лони жестко отвергает любые попытки ей помочь, заявляя, что ей никто не нужен, она в порядке, у нее всё есть, и она хочет, чтобы ее просто оставили в покое.