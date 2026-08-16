Получить ипотеку стало сложнее, а денежные переводы начнут блокировать из-за старых смартфонов: итоги недели

Заблокировать денежный перевод могут, если вы давно не обновляли телефон Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Для школ и колледжей утвердили новый перечень учебников

Новый перечень учебников для школ и колледжей утвердило Минпросвещения. В него вошли пособия по основным школьным предметам, включая историю регионов.

В обновленном списке такие учебники, как «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5–7-х классов, они поступят в школы с 1 сентября. Также есть пособия по истории Краснодарского края, республик Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов.

Для начальной школы одобрили учебники по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, основам религиозных культур. Также включили пособия по родным и иностранным языкам.

Для средней школы перечень дополнили учебниками по русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, информатике, географии, физике, химии, биологии, алгебре и геометрии. Также в списке — пособия для вариативной части программы, адаптированных программ и для среднего профессионального образования.

Учебники, которые не вошли в обновленный список, получили предельный срок использования. Это даст учебным заведениям возможность поэтапно внедрять новые учебные материалы, избегая резкого изменения программы.

В школах хотят ввести облегченный день и оценки за поведение

Министерство просвещения рекомендовало школам ввести облегченный учебный день для первоклассников — оптимально сделать таким днем среду или четверг. Это прописано в методических рекомендациях ведомства.

Предлагается в эти дни изучать менее сложные предметы. В министерстве считают, что это поможет снизить интеллектуальную нагрузку на детей. Основная цель меры — не допустить переутомления первоклассников и помочь им комфортнее адаптироваться к школьной жизни.

Вместе с этим для первоклассников предусмотрены и другие поддерживающие меры:

дополнительные перемены по 20 минут после второго и третьего уроков;

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут — ее советуют проводить на улице.

Еще с начала нового учебного года в некоторых школах России для учеников 2–8-х классов вводится система оценок за поведение. Оценки будут выставляться на основе 4 ключевых критериев.

Кроме того, поведение будет оцениваться отдельно от академических успехов ученика. Это значит, что оценка за поведение не повлияет на текущие отметки, результаты промежуточной аттестации и допуск к итоговым экзаменам. Также ее не будут рассматривать как меру дисциплинарного воздействия.

ЕГЭ планируют усложнить

В России предлагают изменить формат единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы избежать ситуаций, когда значительное число отличников конкурирует за ограниченное количество мест в вузах. С такой инициативой выступил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сообщил Фурсенко в интервью «Юнашев LIVE».

Он отметил, что это поможет решить проблему, когда слишком много выпускников с высокими результатами претендуют на ограниченное число мест. Такой подход позволит более точно оценить уровень знаний абитуриентов и снизит средний балл по экзамену.

При этом Рособрнадзор не намерен специально усложнять задания ЕГЭ. Узнать, как эту идею прокомментировали в ведомстве, можно здесь.

Получить ипотеку стало сложнее

Банки ужесточили требования к ипотечным заемщикам. Количество одобренных заявок заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. В настоящее время положительный ответ банки дают лишь по 50% обращений, тогда как ранее этот показатель превышал 60%, сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Внимательнее оценивать стали кредитную историю россиян, их долговую нагрузку, подтверждение дохода, первоначальный взнос, а также наличие супруга и необходимость его участия в сделке. Появились и новые инструменты проверки:

анализ соцсетей заемщиков;

запрос военного билета;

проверка геолокации по номеру телефона.

При этом даже высокая официальная зарплата сегодня не гарантирует положительного решения. Иногда причиной отказа становится небольшая кредитная карта, недавняя смена работы или неверно выбранный банк. Эксперт предупредил, что подавать заявки одновременно во все банки не стоит — несколько отказов подряд могут дополнительно снизить шансы на одобрение.

Оплата картами Visa и Mastercard больше недоступна

У россиян могут возникнуть трудности с онлайн-оплатой покупок картами платежных систем Visa и Mastercard. Об этом предупредили на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

Там отметили, что это связано с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов. Оператор заявляет, что это не повлияет на безопасность данных и платежей.

«Карты " Мир " продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые в 2022 году ушли из России», — говорится на сайте НСПК.

Если человек будет совершать покупки через Систему быстрых платежей (СПБ) или заходить на сайты компании при помощи иностранных браузеров, то получит предупреждение о том, что подключение не защищено. Оператор отмечает, что бояться этого не стоит, так как данным пользователя ничего не угрожает.

«Это техническое сообщение не влияет на проведение платежа и не означает, что ваши данные находятся под угрозой. Все операции через СБП остаются надежно защищенными», — уточнили в НСПК.

Банки начнут блокировать денежные переводы из-за старых смартфонов

Денежные переводы россиян могут быть заблокированы, если их совершать с устройств, на которых установлены устаревшие версии операционных систем, модифицированные или неофициальные прошивки. Об этом сообщил Артем Герасимов, руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group.

«Устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками», — ответил Герасимов на вопрос, касается ли это и старых версий ПО.

При этом у банков нет прямого доступа к устройствам клиентов и возможности проверять их содержимое. Однако встроенные функции защиты банковских приложений на смартфонах могут обнаружить косвенные признаки компрометации устройства.

Причинами для блокировки являются:

наличие root-прав или jailbreak;

запуск приложения в эмуляторе, использование удаленного управления;

обнаружение вредоносных процессов;

перехват экрана;

создание наложенных окон;

вмешательство в память приложения или применение инструментов для анализа.

Людям рекомендуют пользоваться официальными версиями банковских приложений и регулярно обновлять биометрическую защиту своих устройств. Это поможет подготовиться к возможным изменениям и снизить риск блокировки переводов.

Насильников и педофилов соберут в один список в России

В 2027 году в России планируют запустить сервис «Насильник‑педофил». По словам депутата Госдумы Анастасии Удальцовой, МВД уже ведет работу по формированию реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей.

Эта система будет не только собирать сведения о преступниках, но и помогать в идентификации неустановленных нарушителей и потерпевших. Кроме того, в реестре планируется хранить доказательства по уголовным делам.

Также МВД готовит поправки к статье 242.1 УК РФ: они установят ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями детей. Еще одно направление работы полиции — разработка электронных браслетов для лиц, осужденных за преступления против несовершеннолетних.

Правила лечения в больницах станут жестче

С 1 сентября вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Главным изменением станет запрет для клиник сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по полису ОМС из-за отказа пациента от платных услуг.

Медицинские работники теперь обязаны информировать пациентов о возможности бесплатного получения необходимой помощи. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, подчеркнул, что бесплатная медицинская помощь должна предоставляться в полном объеме и своевременно, независимо от того, воспользовался ли пациент платными услугами.

По его мнению, нововведение должно решить проблему выбора между длительным ожиданием и платными услугами. Если пациенту предлагают ускорить процесс только за плату, это считается нарушением. Кроме того, рекомендуется сохранять запись на прием, переписку, письменный отказ или предложение о платной услуге, а также фиксировать дату, время и данные сотрудника.

О том, какие еще правила изменятся с сентября 2026 года, можно узнать здесь.

Когда лучше сделать прививку от гриппа

Вакцинацию от гриппа лучше планировать заранее. В этом году сделать это можно в сентябре или октябре. К этому времени организм успеет сформировать защиту до начала эпидемического подъема, предупредил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Иммунитет вырабатывается в среднем за 2–3 недели. Именно этот срок стоит закладывать при планировании прививки. Встречать вирус нужно уже с готовыми антителами, подчеркнул эпидемиолог.

Где самый дорогой и дешевый бензин в России

Росстат опубликовал статистику по ценам на бензин АИ‑92 за последнюю неделю. По данным ведомства, средняя стоимость литра АИ‑92 в России на 10 августа 2026 года составляет 72,17 рубля. При этом в регионах динамика цен заметно различается.

Сильнее всего топливо подорожало в Северной Осетии (+4,91%, до 77,60 рубля), Тверской (+4,58%) и Вологодской (+2,45%) областях. В Самарской области рост составил 0,89% — цена достигла 79,34 рубля за литр.

В некоторых регионах цены снизились. Лидером по удешевлению оказался Севастополь — 11,92%, далее следуют Дагестан — 9,48%, Брянская область — 5,87% и Томская область –4,07%.

Максимальный ценник зафиксирован в Крыму — 163,03 рубля за литр, минимальный — в Омской области — 61,72 рубля.

Семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году

В 2027 году в России запланировали семь сокращенных рабочих недель — две трехдневные и пять четырехдневных. Эти данные следуют из проекта производственного календаря, который Минтруд разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Трехдневные недели выпадут на конец февраля (24–26 февраля) и начало ноября (1–3 ноября). Четырехдневные периоды запланированы на март, май, июнь и декабрь: 9–12 марта, 4–7 мая, 11–14 мая, 15–18 июня и 27–30 декабря.

Как будем работать в 2027 году Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

А рабочие дни перед праздниками сократят на час. Но не все. Пораньше уйти с работы удастся 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Официально календарь пока не утвердили — это только проект, окончательное решение примут осенью 2026 года. Если документ одобрят, в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

Тайфун надвигается на Россию, а в августе погода начнет резко меняться

Необычная ситуация сложилась на северо-западе Тихого океана. Там сразу три тайфуна оказались в одном регионе, и их траектории пересекаются. Кроме того, один из них движется на Россию, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Тайфун «Чан‑Хом», ранее бушевавший в Японии, ослаб до тропической депрессии — скорость ветра в нем теперь ниже 18 м/с. Тем не менее его остатки затронут Россию. В Приморье, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях ожидаются ливни с грозами.

Два других тайфуна, вероятно, не затронут большую часть России. Один уходит в океан, второй движется на север — есть риск, что он заденет северные Курилы и юг Камчатки. Однако траектория тайфуна может измениться.

Кроме того, во второй половине августе ожидаются скачки от холода до аномального тепла. Узнать подробности о неустойчивой погоде в последний месяц лета можно здесь.

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