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Кто вырастет из вашего ребенка — самостоятельный лидер или вечный маменькин сынок? Честный тест

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Не нужно стремиться к идеалу, ведь малышу нужна любящая мама, а не идеальная | Источник: Максим Серков / NGS42.RUНе нужно стремиться к идеалу, ведь малышу нужна любящая мама, а не идеальная | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Не нужно стремиться к идеалу, ведь малышу нужна любящая мама, а не идеальная

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

Каждая мама заботится о своем ребенке и хочет дать ему всё самое лучшее. Но методы воспитания у всех разные: кто-то делает ставку на безоговорочную дисциплину, кто-то окружает малыша максимальным вниманием. Давайте узнаем, какой стиль воспитания присущ именно вам? Но не стоит оценивать результаты слишком серьезно — этот тест не оценивает правильность, а помогает увидеть ваши естественные склонности. Честные ответы помогут лучше понять себя и, возможно, скорректировать то, что вызывает сомнения. Отвечая на вопросы, представьте описанную ситуацию и выберите тот ответ, который наиболее близок к вашей типичной реакции.

ТестПройден 11 раз
Тип родительства
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Ваш пятилетний ребенок упал, ударился коленкой, плачет. Ваши действия?

  • Поднимаю, коротко успокаиваю: «Вставай, ничего страшного».

  • Бросаюсь, обнимаю, жалею, целую коленку, отвлекаю сладостью.

  • Присаживаюсь, обнимаю, спрашиваю, больно ли, дую на коленку, говорю, что так бывает.

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Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Родительство Воспитание
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