Кто вырастет из вашего ребенка — самостоятельный лидер или вечный маменькин сынок? Честный тест

Каждая мама заботится о своем ребенке и хочет дать ему всё самое лучшее. Но методы воспитания у всех разные: кто-то делает ставку на безоговорочную дисциплину, кто-то окружает малыша максимальным вниманием. Давайте узнаем, какой стиль воспитания присущ именно вам? Но не стоит оценивать результаты слишком серьезно — этот тест не оценивает правильность, а помогает увидеть ваши естественные склонности. Честные ответы помогут лучше понять себя и, возможно, скорректировать то, что вызывает сомнения. Отвечая на вопросы, представьте описанную ситуацию и выберите тот ответ, который наиболее близок к вашей типичной реакции.