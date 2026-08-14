Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги

Всё еще не подарили кабачок? Тогда мы идем к вам! Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Август и сентябрь — время, когда прилавки ломятся от кабачков, а цена на них падает до смешных значений. Однако многие до сих пор проходят мимо этого овоща (или, как выясняется, ягоды), считая его безвкусной, бесполезной «водой».

Эксперт TOLYATTY.RU развенчал этот миф: за скромной внешностью и нейтральным вкусом скрывается настоящий суперфуд, который способен мягко наладить работу ЖКТ, снять отеки и даже помочь в борьбе с лишним весом.

Адепт здорового образа жизни, кандидат медицинских наук, хирург, физиотерапевт и спортивный врач Сергей Тетюшкин рассказал, в чем сила кабачка и как не навредить себе, когда его готовишь. Далее — от первого лица.

Калиевый удар по отекам

Так выглядит тарелка адепта ЗОЖ и нашего эксперта в сезон кабачков Источник: Сергей Тетюшкин / vk.com

Кабачок (кстати, по ботанике это ягода!) — легкий, нейтральный по вкусу овощ, который состоит на 93–95% из воды и пищевых волокон. В этом и скрыта его уникальность: он не перегружает пищеварение, почти не содержит кислот и грубых волокон, которые раздражают ЖКТ.

Чем же он так полезен?

рекордсмен по калию. По содержанию этого микроэлемента кабачок обгоняет многих своих «зеленых» коллег. Регулярное употребление обеспечивает мягкий вывод лишней жидкости, исчезновение отеков и стабилизацию артериального давления. Это делает овощ обязательным гостем в рационе гипертоников и сердечников;

деликатная клетчатка. В отличие от свеклы или капусты, кабачок не вызывает брожения и мучительного вздутия. Его клетчатка работает как мягкая щетка, проходя по кишечнику и очищая его без риска травмировать стенки;

низкий гликемический индекс. Углеводы здесь усваиваются медленно, без резких скачков сахара и инсулина. Чувство сытости сохраняется надолго, а энергия распределяется равномерно. Это идеальный выбор для тех, кто контролирует вес или придерживается низкоуглеводного питания;

щадящий режим для поджелудочной. В отварном или запеченном виде овощ переваривается легко, не требуя от организма мощного выброса ферментов.

Но, как и у любого «рабочего» продукта, есть и ограничения.

Кому кабачок противопоказан:

Обострение гастрита и язвы. Сырой сок кабачка может раздражать поврежденную слизистую. В период ремиссии разрешен только термически обработанный продукт и небольшими порциями. Крупные камни в почках. Мочегонный эффект способен спровоцировать движение конкрементов. Без консультации уролога экспериментировать с кабачковой диетой не стоит. Индивидуальная непереносимость. Встречается редко, но аллергические реакции или дискомфорт в животе исключать нельзя.

Важное предостережение: магазинная кабачковая икра, которую мы любим с детства, — не вариант. Сахар, масло и уксус перебивают всю природную пользу. Лучший способ приготовления — это запекание, варка или гриль. Быстро, вкусно и без лишних калорий.

Хит сезона: оладушки за 30 минут

А можно просто запечь и подать со сметанкой, зеленью и чесноком Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Лично я обожаю кабачки и в сезон часто готовлю один из своих проверенных рецептов — кабачковые оладьи в духовке.

Вам понадобится:

кабачок — 350 г;

сыр (твердый) — 100 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. ложки;

разрыхлитель — 5 г;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите кабачок и сыр на крупной терке. Смешайте с яйцами, мукой и разрыхлителем до однородности. Сформируйте лепешки (диаметром около 10 см), выложите на пергамент. Выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Вкусно, сытно, бюджетно и занимает всего полчаса.

Сергей Тетюшкин Хирург, кандидат медицинских наук, спортивный врач. Спортсмен. Главный врач Федерации Бодибилдинга Самарской области (ФБСАМО).

Любите кабачки? Да, обожаю! Нет, такое не ем Издеваетесь? Не знаю, куда их деть!

Пока сезон — грех не пользоваться. Это доступный, полезный и почти безотказный продукт, который разнообразит стол и поправит здоровье. Главное, как говорит врач, помнить про противопоказания, если они касаются именно вас.

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