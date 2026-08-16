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Происшествия Ракеты и дроны ударили по домам и вокзалу — три человека погибли. Главное о налетах на юг

Ракеты и дроны ударили по домам и вокзалу — три человека погибли. Главное о налетах на юг

Еще один житель ранен

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Над регионом уничтожили более 150 дронов и ракет (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНад регионом уничтожили более 150 дронов и ракет (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Над регионом уничтожили более 150 дронов и ракет (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Всю ночь в Ростовской области была воздушная атака. Над регионом сбили 150 беспилотников и ракет. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Подробности обо всех последствиях атаки рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему», — написал он в своем Telegram-канале.

По его информации, над регионом уничтожили более 150 дронов и ракет. Налеты были в трех городах и 9 районах Ростовской области.

В Каменске из-за ударов повредило кровлю нескольких зданий. В многоквартирном доме, а также здании железнодорожного вокзала выбиты стекла.

Четыре корпуса с птицей повреждены на птицеводческом предприятии в хуторе Старая Станица Каменского района. В результате чего на территории возник пожар, но его уже потушили.

По информации Слюсаря, возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, пожар потушен на площади 1300 квадратных метров. Кроме того, пожар тушат в Каменском лесничестве в двух лесных кварталах на площади 0,02 га.

В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме. На месте происшествий работают оперативные службы и уточняют информацию о последствиях атаки.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Дрон ПВО Ракета Гибель
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Комментарии
3
Гость
49 минут
Лимит прилетов по Ярославской области за август не выбран полностью? Валберис достраивается, НПЗ продукцию отгружает с горем пополам, базы хранения ГСМ фунциклируют по области, предприятия оборонки производят ассортимент.
Гость
1 час
Ура!!! Ура!!! Ура!!! Опять не по Яру!!! Живем пока и радуемся, кортоху копаем...
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Гость
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