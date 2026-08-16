Дым видно за десятки километров. В Подмосковье после атаки вспыхнул мощный пожар на крупнейшем складе Wildberries — кадры

На складе Wildberries в Подмосковье вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА Источник: Чил / Типичный Подольск / Telegram

В результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадал склад Wildberries в Коледино, сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в компании. На объекте возникло мощное возгорание, его сейчас ликвидируют пожарные.

«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — прокомментировали MSK1.RU в Wildberries.

Склад «Коледино» считается крупнейшим в компании, его площадь составляет 250 тысяч квадратных метров. Жители Подольска, который находится примерно в 10 километрах от склада, публикуют кадры, на которых видно, как клубы густого дыма возвышаются над городом.

Дым от пожара на складе Wildberries видно за десятки километров Источник: Чил / Типичный Подольск / Telegram

Всего в результате атаки на Подмосковье пострадали три человека, еще один погиб. Над регионом за ночь уничтожили 187 беспилотников самолетного типа.