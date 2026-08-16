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Происшествия Атаки БПЛА Дым видно за десятки километров. В Подмосковье после атаки вспыхнул мощный пожар на крупнейшем складе Wildberries — кадры

Дым видно за десятки километров. В Подмосковье после атаки вспыхнул мощный пожар на крупнейшем складе Wildberries — кадры

Рассказываем, что известно о ЧП в логистическом центре «Коледино»

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На складе Wildberries в Подмосковье вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА | Источник: Чил / Типичный Подольск / TelegramНа складе Wildberries в Подмосковье вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА | Источник: Чил / Типичный Подольск / Telegram

На складе Wildberries в Подмосковье вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА

Источник:

Чил / Типичный Подольск / Telegram

В результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадал склад Wildberries в Коледино, сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в компании. На объекте возникло мощное возгорание, его сейчас ликвидируют пожарные.

«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — прокомментировали MSK1.RU в Wildberries.

Склад «Коледино» считается крупнейшим в компании, его площадь составляет 250 тысяч квадратных метров. Жители Подольска, который находится примерно в 10 километрах от склада, публикуют кадры, на которых видно, как клубы густого дыма возвышаются над городом.

Дым от пожара на складе Wildberries видно за десятки километров

Источник:

Чил / Типичный Подольск / Telegram

Всего в результате атаки на Подмосковье пострадали три человека, еще один погиб. Над регионом за ночь уничтожили 187 беспилотников самолетного типа.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего с вечера 15 августа и по сегодняшнее утро в небе было зафиксировано около 600 дронов, 201 из них уничтожили на территории области. Подробности о налете на Москву и Подмосковье наши коллеги рассказывают в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Массовая атака БПЛА Коледино Склад Wildberries Пожар
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Комментарии
21
Гость
24 минуты
Пожарным хоть бы зарплату подняли.Каждый день тушат.
Гость
36 минут
Главком трындычит кaк попугай, что это всё строго по его плану. Нечего панику разводить на пустом месте.
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