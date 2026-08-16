Какие болезни можно подхватить на огороде — всему виной один местный обитатель

При первых признаках отправления после контакта необходимо обратиться к врачу Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Испанский слизень стремительно распространяется по регионам России. Опасен ли он для человека и какие болезни переносит, рассказал Городским медиа врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Испанский слизень чаще выступает механическим переносчиком различных возбудителей. Передвигаясь по почве, компосту, гниющим растениям и местам, где могут находиться экскременты животных, он собирает на поверхность тела и в слизь бактерии, грибки и яйца некоторых паразитов. Затем они могут попасть на овощи, ягоды, зелень или руки человека», — отметил специалист.

Испанский слизень (Arion vulgaris) — это крупный наземный брюхоногий моллюск, инвазивный вид, который считается одним из самых вредоносных слизней в Европе.

Наибольший риск представляют кишечные бактерии. На поверхности слизней могут быть сальмонеллы, кишечная палочка (Escherichia coli), кампилобактерии, листерии и другие микроорганизмы, способные вызывать пищевые инфекции. Заразиться можно при употреблении плохо вымытых овощей, зелени и ягод, особенно тех, которые растут близко к земле, — клубники, салата, капусты и других культур.

Нередко можно встретить информацию о том, что слизни распространяют опасных паразитов, отметил врач. По его словам, действительно, в европейских странах у них выявляют личинок некоторых паразитических нематод (огромный тип и класс червей с вытянутым телом в форме нити или цилиндра).

«Наиболее известен так называемый крысиный легочный червь (Angiostrongylus cantonensis), однако этот паразит распространен преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Австралии, на островах Тихого океана и в отдельных регионах Америки. Для большинства регионов России он не является характерной угрозой», — добавил Владимир Неронов.

Отдельное внимание стоит уделить слизи моллюсков. Сама по себе она не токсична, однако может содержать микроорганизмы, попавшие из окружающей среды, уточнил врач-инфекционист. Именно поэтому брать слизней голыми руками не рекомендуется, особенно если на коже есть порезы, ссадины или другие повреждения.

Чтобы минимизировать риск заражения, достаточно соблюдать простые правила гигиены. Все овощи, ягоды, зелень и фрукты, собранные на участке, необходимо тщательно промывать под проточной водой. Листовую зелень рекомендуется дополнительно замочить на несколько минут в чистой воде, после чего еще раз ополоснуть. Во время работы в саду лучше использовать защитные перчатки, а после контакта со слизнями обязательно вымыть руки с мылом.

«Особенно внимательными следует быть родителям маленьких детей. Из любопытства ребенок может взять слизня в руки или начать с ним играть, поэтому важно объяснить, что после контакта с любыми моллюсками необходимо сразу тщательно мыть руки», — сказал врач.

Также не стоит употреблять в пищу овощи и ягоды, на которых заметны следы слизи или повреждения, оставленные моллюсками. Даже если продукт выглядит чистым, его необходимо хорошо вымыть.