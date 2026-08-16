Выкуп, каравай и икона в банкетном зале. Какие свадьбы сейчас в моде и сколько они стоят

Свадебные тренды заметно изменились Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Свадьба в духе ванильного ромкома многие годы была мечтой каждой второй невесты: выездная регистрация как с картинки, тщательно продуманный сценарий, шикарный банкет. Но сегодня киношные сценарии уходят в прошлое. Молодожены устали от пафоса, в приоритете — финансовая грамотность и праздник для души. NGS.RU пообщался с тремя парами и выяснил, что для них важно в подготовке свадебного торжества, а организатор событий Лариса Дорожкина рассказала, как изменилась свадебная индустрия.

Глянец уже не в моде

Выездная регистрация давно стала главным хитом свадебного сезона и мерилом «крутости» мероприятия. Ее оформляли в четко сформулированной стилистике: бохо, ретро, голливудский шик. Молодожены устраивали гангстерские свадьбы и свадьбы в стиле «Тиффани», приводили животных — чего только не придумывали, чтобы удивить гостей. В результате церемония превращалась в театрализованное шоу с кричащим декором, контактным зоопарком и ряжеными ведущими и гостями.

Сегодня выездная регистрация все так же актуальна, но выглядит по-другому. Влюбленным по-прежнему хочется красивого праздника, но без помпезности. Оформление всё больше уходит в классику и лаконичность, никаких излишеств — только элегантность, сдержанность и вневременная красота.

«Снова входит в моду выкуп, обряд снятия фаты, каравай и икона в банкетном зале. Костюмированные торжества остаются только в том случае, если это тематическая свадьба: сегодня популярен сценарий как в 90-е или же в русском стиле», — рассказывает свадебный организатор Лариса Дорожкина.

В моду возвращаются забытые свадебные традиции Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Козы и лошади на свадьбах — уже история. Животных приводили в основном для эффектных фотосессий, но сегодня их присутствие уже не нужно. Основная причина — контактные зоопарки перестали предоставлять животных в аренду для выездных мероприятий, и тренд угас.

«На классической свадьбе они, как правило, не нужны, а классических свадеб у нас около 99%, тематические встречаются очень редко. Вместо экзотики молодожены всё чаще используют своих домашних питомцев: они участвуют в выносе колец или в утренних фотосессиях», — объясняет Лариса Дорожкина.

Банкет на сотню человек сегодня — удовольствие очень дорогое Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Самый болезненный вопрос для любой пары — финансы. Цифры впечатляют.

«Очень сильно выросли банкетный чек и стоимость услуг ведущих. Среднестатистическая свадьба на сегодняшний день — это около 1 миллиона рублей на 40 человек, и это, по сути, минимальный бюджет, — говорит организатор. — Молодожены просто не могут позволить себе пригласить всех, кого хотели бы. Свадьбы давно перестали окупаться финансово».

При этом Лариса Дорожкина отмечает, что бюджетные свадьбы тоже бывают, но они проходят без организатора.

«Свадьбы, у которых есть хороший бюджет, стали более осмысленными, продуманными, творческими и креативными, с большим количеством интересных деталей и необычных решений. На сегодняшний день свадьба — это уже настоящее искусство. Дорогое», — говорит она.

Праздник для себя

Не все готовы тратить миллион на торжество. Многие пары выбирают альтернативные форматы — и получают удовольствия даже больше, чем от традиционного банкета.

«Хотелось праздника для себя, без суеты. Свадебного координатора у нас не было, организацией занималась я, — рассказывает Анастасия. — В день росписи мы просто позвали всех желающих в ЗАГС. Но сразу же предупредили: никаких гуляний после не будет. Постояли, поболтали с родственниками, выпили по бокалу игристого и ушли гулять. Была свадебная фотосессия, мы сходили в ресторан, а потом уехали за город отдыхать на два дня».

Анастасия и Станислав разделили свадебное торжество на несколько этапов и ни разу не пожалели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Родителей молодожены пригласили посидеть отдельно, а для друзей запланировали стилизованную вечеринку в стиле 90-х на конец августа.

«В наш основной день хотелось уделить внимание именно себе. А когда у тебя в день регистрации еще потом банкет и гости — это очень утомительно. Жених меня в этом поддержал, — объясняет Анастасия. — Я не пожалела, потому что очень часто при организации торжеств, где всё нужно проконтролировать и учесть, на себя не остается сил. У нас же получилось уделить внимание всем, а тот самый день был только наш».

Траты не считали: не экономили, но и не шиковали. Свадебные наряды выбрали такие, чтобы можно было носить потом, букет обошелся в 5 тысяч рублей — о том, что цветы нужны именно на свадьбу, невеста умолчала и избежала накрутки. Самой затратной частью стал загородный дом — отдых обошелся в 20 тысяч рублей.

Другая крайность

Есть пары, которые идут еще дальше в сторону минимализма. Екатерина и Дмитрий решили, что их свадьба не должна мешать главной цели: совместному путешествию. Пышное застолье просто не вписывалось в планы.

«Такие поездки требуют много расходов, и мы посчитали, что яркие эмоции от поездки лучше, чем банкет», — объясняет Екатерина.

Организация свадьбы не заняла много времени, потому что они принципиально отказались от большинства «обязательных» атрибутов: не было заказного фотографа, аренды заведения и всего такого.

«Мы не заморачивались. Еще до свадьбы мы обсуждали идею поездки и не рассматривали другие варианты», — продолжает невеста.

Молодожены предпочли пышному банкету впечатления от путешествия Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сама церемония прошла максимально камерно: без торжественной регистрации, без толпы гостей.

«На росписи присутствовали только мы, сотрудница ЗАГСа и близкий человек, который сделал несколько снимков на телефон. Сама процедура заняла не больше 10–15 минут. Потом мы вернулись к родным и собрались в тесном кругу, чтобы отметить праздник тортом. А спустя несколько дней еще раз встретились, но уже в более широкой компании в частном доме», — поделилась Екатерина.

Итоговый бюджет оказался скромным: около 30 тысяч рублей, если не брать в расчет праздничную одежду. Большая часть ушла на продукты и расходы на такси для приглашенных.

Природа и никакого организатора

Сергей сделал предложение любимой в январе — и с этого момента они с невестой начали готовиться к свадьбе.

«Нам не хотелось чего-то банального, по типу банкета в стиле „нулевых“. Остановились на классике, но с элементами природы: банкет будет в „Чкаловских дачах“, — рассказывает он.

Организатора они не нанимали: невеста уже устраивала подобные мероприятия, опыт у нее есть, поэтому решили, что справятся самостоятельно.

«Поначалу казалось, что всё довольно просто. В процессе выяснилось, что вопросов куда больше: от выбора площадки до поиска подрядчиков и подбора свадебного танца», — говорит Сергей.

Банкет будущие супруги решили устроить поближе к природе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Самое главное, по мнению жениха, — не стоит откладывать дела в долгий ящик. Чтобы подготовка не превратилась в кошмар, нужно всё делать заранее.

«Например, забронировать площадку на август было сложно уже в январе–феврале: мест оставалось мало. В остальном организовать свадьбу при нашем сравнительно небольшом бюджете и скромном количестве гостей не так сложно», — объясняет он.

Бюджет пары — около 700 тысяч рублей на 35 человек. Основные статьи расходов: площадка для проведения торжества и банкет — 270 тысяч рублей, фотограф обошелся в 60 тысяч, ведущий — в районе 80 тысяч рублей. Еще около 40 тысяч — услуги декоратора, освещение — 35 тысяч.

«Расходов очень много: платье, костюм, ателье, макияж, цветы, всякий реквизит для мероприятия и так далее. Кольца — еще около 75–78 тысяч», — перечисляет будущий глава семьи.

Кстати, копить деньги Сергей начал еще до предложения — и, как выяснилось, очень предусмотрительно.