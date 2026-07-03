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Город Режиссер Никита Михалков приехал в Ярославль — что он здесь делает

Режиссер Никита Михалков приехал в Ярославль — что он здесь делает

Сценарист пообщается со зрителями

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В Ярославль приехал режиссер Никита Михалков | Источник: Лия Никифорова / 76.RUВ Ярославль приехал режиссер Никита Михалков | Источник: Лия Никифорова / 76.RU

В Ярославль приехал режиссер Никита Михалков

Источник:

Лия Никифорова / 76.RU

Вечером 3 июля в Ярославль приехал режиссер, автор программы «Бесогон» (16+) Никита Михалков. Сценарист проводит творческий вечер «Территория моей любви» (16+) в КЗЦ «Миллениум» в рамках Театральной недели, которая проходит в регионе.

«Никита Сергеевич поделится со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих сегодня в нашей стране и в мире, покажет специально подобранные фрагменты из авторской программы „БесогонТВ“ и видеофрагменты из своих картин, вошедших в золотой фонд как отечественного, так и мирового кинематографа», — говорилось в анонсе мероприятия на сайте КЗЦ «Миллениум».

Зрители смогут задать режиссеру интересующие их вопросы. После встречи Никита Михалков также пообщается с журналистами.

«Сейчас он рассказывает про себя, родителей, отношения в семье, показывает отрывки из своих документальных фильмов», — рассказала присутствующая на встрече журналист 76.RU.

Никита Михалков — советский и российский актер, режиссер кино и театра, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, автор программы «Бесогон».

Также является председателем Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

В актерской фильмографии Никиты Михалкова больше 50 ролей. Как режиссер и сценарист он создал больше 30 картин.

Актерские и режиссерские работы Михалкова были отмечены национальными кинопремиями, а также премией «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» (16+), 1994 года, призами Каннского, Венецианского международных кинофестивалей и других.

Имеет множество наград. Среди них — орден Святого апостола Андрея Первозванного (2025), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2015) и другие.

Никита Михалков приезжает в Ярославль далеко не в первый раз. Например, в 2023 году во время общения с журналистами режиссер отметил, что раньше часто навещал родовое имение в Рыбинске и даже подумывал о его реставрации. Однако после конфликта с местными властями, которым сейчас принадлежит усадьба, он отказался от этой идеи.

Помимо этого, творческий деятель успел порассуждать о пропаганде, Ярославле и даже штрафах за плевки.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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