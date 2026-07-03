Режиссер Никита Михалков приехал в Ярославль — что он здесь делает

Вечером 3 июля в Ярославль приехал режиссер, автор программы «Бесогон» (16+) Никита Михалков. Сценарист проводит творческий вечер «Территория моей любви» (16+) в КЗЦ «Миллениум» в рамках Театральной недели, которая проходит в регионе.
«Никита Сергеевич поделится со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих сегодня в нашей стране и в мире, покажет специально подобранные фрагменты из авторской программы „БесогонТВ“ и видеофрагменты из своих картин, вошедших в золотой фонд как отечественного, так и мирового кинематографа», — говорилось в анонсе мероприятия на сайте КЗЦ «Миллениум».
Зрители смогут задать режиссеру интересующие их вопросы. После встречи Никита Михалков также пообщается с журналистами.
«Сейчас он рассказывает про себя, родителей, отношения в семье, показывает отрывки из своих документальных фильмов», — рассказала присутствующая на встрече журналист 76.RU.
Никита Михалков — советский и российский актер, режиссер кино и театра, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, автор программы «Бесогон».
Также является председателем Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».
В актерской фильмографии Никиты Михалкова больше 50 ролей. Как режиссер и сценарист он создал больше 30 картин.
Актерские и режиссерские работы Михалкова были отмечены национальными кинопремиями, а также премией «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» (16+), 1994 года, призами Каннского, Венецианского международных кинофестивалей и других.
Имеет множество наград. Среди них — орден Святого апостола Андрея Первозванного (2025), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2015) и другие.
Никита Михалков приезжает в Ярославль далеко не в первый раз. Например, в 2023 году во время общения с журналистами режиссер отметил, что раньше часто навещал родовое имение в Рыбинске и даже подумывал о его реставрации. Однако после конфликта с местными властями, которым сейчас принадлежит усадьба, он отказался от этой идеи.
Помимо этого, творческий деятель успел порассуждать о пропаганде, Ярославле и даже штрафах за плевки.