Режиссер Никита Михалков приехал в Ярославль — что он здесь делает

Вечером 3 июля в Ярославль приехал режиссер, автор программы «Бесогон» (16+) Никита Михалков. Сценарист проводит творческий вечер «Территория моей любви» (16+) в КЗЦ «Миллениум» в рамках Театральной недели, которая проходит в регионе.

«Никита Сергеевич поделится со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих сегодня в нашей стране и в мире, покажет специально подобранные фрагменты из авторской программы „БесогонТВ“ и видеофрагменты из своих картин, вошедших в золотой фонд как отечественного, так и мирового кинематографа», — говорилось в анонсе мероприятия на сайте КЗЦ «Миллениум».

Зрители смогут задать режиссеру интересующие их вопросы. После встречи Никита Михалков также пообщается с журналистами.

«Сейчас он рассказывает про себя, родителей, отношения в семье, показывает отрывки из своих документальных фильмов», — рассказала присутствующая на встрече журналист 76.RU.

Никита Михалков — советский и российский актер, режиссер кино и театра, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, автор программы «Бесогон».

Также является председателем Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

В актерской фильмографии Никиты Михалкова больше 50 ролей. Как режиссер и сценарист он создал больше 30 картин.

Актерские и режиссерские работы Михалкова были отмечены национальными кинопремиями, а также премией «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» (16+), 1994 года, призами Каннского, Венецианского международных кинофестивалей и других.

Имеет множество наград. Среди них — орден Святого апостола Андрея Первозванного (2025), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2015) и другие.