Лавочек хватит всем: как сейчас выглядит сквер на проспекте Машиностроителей

Шесть лет назад сквер на проспекте Машиностроителей благоустроили и превратили в популярное место отдыха для жителей Заволжского района. Сегодня здесь по-прежнему кипит жизнь: дети играют на площадке, а местные жители отдыхают на лавочках и кормят птиц.
Особое внимание привлекает большое количество протяженных лавочек — мест для отдыха действительно хватает всем. Есть в сквере детская и спортивная площадки, просторная площадь и сцена.
Однако шесть лет для зоны отдыха — уже срок. На покрытии детской площадки заметны повреждения, некоторые участки газона превратились в обычную землю, а столы для настольного тенниса исписаны граффити.
Оценить, как сквер прошел проверку временем, можно в нашем фоторепортаже.
Как сквер выглядел, когда его только открыли в 2020 году, смотрите тут. В тот год Минстрой РФ признал благоустройство в Заволжском районе Ярославля одной из лучших практик по нацпроекту «Жилье и городская среда». Раньше на месте сквера был пустырь.