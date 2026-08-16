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Лавочек хватит всем: как сейчас выглядит сквер на проспекте Машиностроителей

Популярное место в Заволжском районе спустя шесть лет после благоустройства

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Несмотря на прошедшие годы, сквер продолжает выполнять все свои функции, хотя следы времени уже заметны | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесмотря на прошедшие годы, сквер продолжает выполнять все свои функции, хотя следы времени уже заметны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на прошедшие годы, сквер продолжает выполнять все свои функции, хотя следы времени уже заметны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Шесть лет назад сквер на проспекте Машиностроителей благоустроили и превратили в популярное место отдыха для жителей Заволжского района. Сегодня здесь по-прежнему кипит жизнь: дети играют на площадке, а местные жители отдыхают на лавочках и кормят птиц.

Особое внимание привлекает большое количество протяженных лавочек — мест для отдыха действительно хватает всем. Есть в сквере детская и спортивная площадки, просторная площадь и сцена.

Однако шесть лет для зоны отдыха — уже срок. На покрытии детской площадки заметны повреждения, некоторые участки газона превратились в обычную землю, а столы для настольного тенниса исписаны граффити.

Оценить, как сквер прошел проверку временем, можно в нашем фоторепортаже.

Сквер находится в окружении жилых домов на проспекте Машиностроителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUСквер находится в окружении жилых домов на проспекте Машиностроителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сквер находится в окружении жилых домов на проспекте Машиностроителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Отличительная особенность места&nbsp;— длинные и очень длинные лавочки | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтличительная особенность места&nbsp;— длинные и очень длинные лавочки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отличительная особенность места — длинные и очень длинные лавочки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка с оригинальной фигурой «трактор» еще цела | Источник: Александр Куренной / 76.RUДетская площадка с оригинальной фигурой «трактор» еще цела | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка с оригинальной фигурой «трактор» еще цела

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Покрытие детской площадки местами повреждено | Источник: Александр Куренной / 76.RUПокрытие детской площадки местами повреждено | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покрытие детской площадки местами повреждено

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре площадки установлена еще одна лавочка необычной формы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре площадки установлена еще одна лавочка необычной формы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре площадки установлена еще одна лавочка необычной формы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дети отдыхают на одной из скамеек сквера | Источник: Александр Куренной / 76.RUДети отдыхают на одной из скамеек сквера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети отдыхают на одной из скамеек сквера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные жители кормят птиц на газоне | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные жители кормят птиц на газоне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители кормят птиц на газоне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Заволжские дети настолько суровы… | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗаволжские дети настолько суровы… | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заволжские дети настолько суровы…

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Столы для настольного тенниса исписаны маркерами, но по-прежнему выполняют свою функцию | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтолы для настольного тенниса исписаны маркерами, но по-прежнему выполняют свою функцию | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Столы для настольного тенниса исписаны маркерами, но по-прежнему выполняют свою функцию

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные авторы оставили свои «автографы» на столах | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные авторы оставили свои «автографы» на столах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные авторы оставили свои «автографы» на столах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для мероприятий в сквере предусмотрены большая площадка и сцена | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля мероприятий в сквере предусмотрены большая площадка и сцена | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для мероприятий в сквере предусмотрены большая площадка и сцена

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит сцена вблизи | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит сцена вблизи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит сцена вблизи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похоже, здесь должна быть трава, но сейчас это просто кусок земли, окруженный прорезиненным покрытием | Источник: Александр Куренной / 76.RUПохоже, здесь должна быть трава, но сейчас это просто кусок земли, окруженный прорезиненным покрытием | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, здесь должна быть трава, но сейчас это просто кусок земли, окруженный прорезиненным покрытием

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Карусели здесь устанавливали модные для тех лет | Источник: Александр Куренной / 76.RUКарусели здесь устанавливали модные для тех лет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Карусели здесь устанавливали модные для тех лет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Информационная доска заволжанам оказалась не так уж нужна посреди площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RUИнформационная доска заволжанам оказалась не так уж нужна посреди площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Информационная доска заволжанам оказалась не так уж нужна посреди площадки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зато качели всегда в тренде | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗато качели всегда в тренде | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато качели всегда в тренде

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Один из стендов украшает рисунок с народным названием района | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из стендов украшает рисунок с народным названием района | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из стендов украшает рисунок с народным названием района

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Не обошлось без «творчества»: фигурку миньона частично перекрасили | Источник: Александр Куренной / 76.RUНе обошлось без «творчества»: фигурку миньона частично перекрасили | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не обошлось без «творчества»: фигурку миньона частично перекрасили

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Юным посетителям нравится проводить время в сквере | Источник: Александр Куренной / 76.RUЮным посетителям нравится проводить время в сквере | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юным посетителям нравится проводить время в сквере

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как сквер выглядел, когда его только открыли в 2020 году, смотрите тут. В тот год Минстрой РФ признал благоустройство в Заволжском районе Ярославля одной из лучших практик по нацпроекту «Жилье и городская среда». Раньше на месте сквера был пустырь.

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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
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Проспект Машиностроителей Сквер Детская площадка Лавочки
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