Лавочек хватит всем: как сейчас выглядит сквер на проспекте Машиностроителей

Несмотря на прошедшие годы, сквер продолжает выполнять все свои функции, хотя следы времени уже заметны Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шесть лет назад сквер на проспекте Машиностроителей благоустроили и превратили в популярное место отдыха для жителей Заволжского района. Сегодня здесь по-прежнему кипит жизнь: дети играют на площадке, а местные жители отдыхают на лавочках и кормят птиц.

Особое внимание привлекает большое количество протяженных лавочек — мест для отдыха действительно хватает всем. Есть в сквере детская и спортивная площадки, просторная площадь и сцена.

Однако шесть лет для зоны отдыха — уже срок. На покрытии детской площадки заметны повреждения, некоторые участки газона превратились в обычную землю, а столы для настольного тенниса исписаны граффити.



Оценить, как сквер прошел проверку временем, можно в нашем фоторепортаже.

Сквер находится в окружении жилых домов на проспекте Машиностроителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отличительная особенность места — длинные и очень длинные лавочки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка с оригинальной фигурой «трактор» еще цела Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покрытие детской площадки местами повреждено Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре площадки установлена еще одна лавочка необычной формы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети отдыхают на одной из скамеек сквера Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители кормят птиц на газоне Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заволжские дети настолько суровы… Источник: Александр Куренной / 76.RU

Столы для настольного тенниса исписаны маркерами, но по-прежнему выполняют свою функцию Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные авторы оставили свои «автографы» на столах Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для мероприятий в сквере предусмотрены большая площадка и сцена Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит сцена вблизи Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, здесь должна быть трава, но сейчас это просто кусок земли, окруженный прорезиненным покрытием Источник: Александр Куренной / 76.RU

Карусели здесь устанавливали модные для тех лет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Информационная доска заволжанам оказалась не так уж нужна посреди площадки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато качели всегда в тренде Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из стендов украшает рисунок с народным названием района Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не обошлось без «творчества»: фигурку миньона частично перекрасили Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юным посетителям нравится проводить время в сквере Источник: Александр Куренной / 76.RU