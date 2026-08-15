А вы с молодежью на одной волне? Тест на знание сленга подростков

Молодежный сленг развивается со скоростью света: только выучил словечки подростков, как появились новые. Пока мы разбирались, кто такие «нормисы» и «пикми», зумеры уже придумали другие выражения.
В этом материале предлагаем проверить, поймете ли вы нынешнюю молодежь и получится ли у вас разговаривать с ними на одном языке. Приготовьтесь, будет нелегко!
Зумерами называют поколение людей, рожденных с 1997 по 2012 год, то есть сегодняшних подростков, студентов и молодых специалистов.
Начнем с простого. «Он в прайме» — о ком молодежь так говорит?
О дружелюбном человеке
О том, кто популярен в своих кругах
О человеке, у которого всё получается
Что такое «брейнрот»?
Листание бесполезного контента
Неприятная ситуация
Мозговитый человек
Когда парня называют «голден ретривером», что это значит?
Он заучка
Добрый, заряжающий позитивом человек
Речь идет о «маменькином сыночке»
Что для молодежи значит «нишевый»?
Умный, но не выскочка
Неудачник
Незаурядный, необычный
Знаете ли вы, что такое «завоз» на сленге молодежи?
Остроумная шутка, высказывание или поступок
Поставка одежды иностранных брендов
Неудачная шутка
«Заруинить» означает…
Скачать что-то на телефон
Забыть дома важную вещь
Испортить или провалить что-либо
Какого человека называют «пдф-файлом»?
Сплетника
Глупого и необразованного
Насильника, испытывающего влечение к детям
А «могнуть» — это что значит?
Превзойти кого-то в чем-либо
Залипнуть в телефоне
Очень сильно замерзнуть
И последнее слово. Что такое «эдит» на сленге подростков?
Молодежное приветствие
Короткий динамичный клип в соцсетях
Обзывательство
Вокруг зумеров много стереотипов. Например, про то, что они быстро выгорают и не готовы всецело отдаваться работе в ущерб себе и личной жизни. Как это объясняется с точки зрения психологии, читайте в этом материале.
Кстати, ранее мы публиковали тест, в котором надо угадать сленг советской молодежи. Сможете ли расшифровать выражения того времени? А этот тест сможет пройти только заставший СССР человек.