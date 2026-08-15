А вы с молодежью на одной волне? Тест на знание сленга подростков

Тест на знание сленга молодежи: проверь себя Источник: Александр Куренной / 76.RU

Молодежный сленг развивается со скоростью света: только выучил словечки подростков, как появились новые. Пока мы разбирались, кто такие «нормисы» и «пикми», зумеры уже придумали другие выражения.

В этом материале предлагаем проверить, поймете ли вы нынешнюю молодежь и получится ли у вас разговаривать с ними на одном языке. Приготовьтесь, будет нелегко!

Зумерами называют поколение людей, рожденных с 1997 по 2012 год, то есть сегодняшних подростков, студентов и молодых специалистов.

Тест Понимаете ли вы, о чем говорит молодежь? Проверка 1 / 9 Начнем с простого. «Он в прайме» — о ком молодежь так говорит? О дружелюбном человеке

О том, кто популярен в своих кругах

О человеке, у которого всё получается 2 / 9 Что такое «брейнрот»? Листание бесполезного контента

Неприятная ситуация

Мозговитый человек 3 / 9 Когда парня называют «голден ретривером», что это значит? Он заучка

Добрый, заряжающий позитивом человек

Речь идет о «маменькином сыночке» 4 / 9 Что для молодежи значит «нишевый»? Умный, но не выскочка

Неудачник

Незаурядный, необычный 5 / 9 Знаете ли вы, что такое «завоз» на сленге молодежи? Остроумная шутка, высказывание или поступок

Поставка одежды иностранных брендов

Неудачная шутка 6 / 9 «Заруинить» означает… Скачать что-то на телефон

Забыть дома важную вещь

Испортить или провалить что-либо 7 / 9 Какого человека называют «пдф-файлом»? Сплетника

Глупого и необразованного

Насильника, испытывающего влечение к детям 8 / 9 А «могнуть» — это что значит? Превзойти кого-то в чем-либо

Залипнуть в телефоне

Очень сильно замерзнуть 9 / 9 И последнее слово. Что такое «эдит» на сленге подростков? Молодежное приветствие

Короткий динамичный клип в соцсетях

Обзывательство Результаты теста

Вокруг зумеров много стереотипов. Например, про то, что они быстро выгорают и не готовы всецело отдаваться работе в ущерб себе и личной жизни. Как это объясняется с точки зрения психологии, читайте в этом материале.