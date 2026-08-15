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Развлечения Полезные тесты Тест А вы с молодежью на одной волне? Тест на знание сленга подростков

А вы с молодежью на одной волне? Тест на знание сленга подростков

Ответят правильно лишь единицы

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Тест на знание сленга молодежи: проверь себя | Источник: Александр Куренной / 76.RUТест на знание сленга молодежи: проверь себя | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тест на знание сленга молодежи: проверь себя

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Молодежный сленг развивается со скоростью света: только выучил словечки подростков, как появились новые. Пока мы разбирались, кто такие «нормисы» и «пикми», зумеры уже придумали другие выражения.

В этом материале предлагаем проверить, поймете ли вы нынешнюю молодежь и получится ли у вас разговаривать с ними на одном языке. Приготовьтесь, будет нелегко!

Зумерами называют поколение людей, рожденных с 1997 по 2012 год, то есть сегодняшних подростков, студентов и молодых специалистов.

Тест
Понимаете ли вы, о чем говорит молодежь? Проверка
1 / 9

Начнем с простого. «Он в прайме» — о ком молодежь так говорит?

  • О дружелюбном человеке

  • О том, кто популярен в своих кругах

  • О человеке, у которого всё получается

2 / 9

Что такое «брейнрот»?

  • Листание бесполезного контента

  • Неприятная ситуация

  • Мозговитый человек

3 / 9

Когда парня называют «голден ретривером», что это значит?

  • Он заучка

  • Добрый, заряжающий позитивом человек

  • Речь идет о «маменькином сыночке»

4 / 9

Что для молодежи значит «нишевый»?

  • Умный, но не выскочка

  • Неудачник

  • Незаурядный, необычный

5 / 9

Знаете ли вы, что такое «завоз» на сленге молодежи?

  • Остроумная шутка, высказывание или поступок

  • Поставка одежды иностранных брендов

  • Неудачная шутка

6 / 9

«Заруинить» означает…

  • Скачать что-то на телефон

  • Забыть дома важную вещь

  • Испортить или провалить что-либо

7 / 9

Какого человека называют «пдф-файлом»?

  • Сплетника

  • Глупого и необразованного

  • Насильника, испытывающего влечение к детям

8 / 9

А «могнуть» — это что значит?

  • Превзойти кого-то в чем-либо

  • Залипнуть в телефоне

  • Очень сильно замерзнуть

9 / 9

И последнее слово. Что такое «эдит» на сленге подростков?

  • Молодежное приветствие

  • Короткий динамичный клип в соцсетях

  • Обзывательство

Вокруг зумеров много стереотипов. Например, про то, что они быстро выгорают и не готовы всецело отдаваться работе в ущерб себе и личной жизни. Как это объясняется с точки зрения психологии, читайте в этом материале.

Кстати, ранее мы публиковали тест, в котором надо угадать сленг советской молодежи. Сможете ли расшифровать выражения того времени? А этот тест сможет пройти только заставший СССР человек.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Сленг Молодежь Тест Зумер Подросток
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