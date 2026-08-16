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Экономика Как получать пенсию свыше 30 тысяч рублей: законные способы

Как получать пенсию свыше 30 тысяч рублей: законные способы

В этом вопросе главное стаж

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Будущий размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и количества накопленных ИПК за год | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUБудущий размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и количества накопленных ИПК за год | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Будущий размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и количества накопленных ИПК за год

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Россияне со страховым стажем 42 года и медианной зарплатой по стране могут получать пенсию свыше 30 тысяч рублей. Подробнее об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При формировании 2,961–3,182 ИПК в зависимости от страхового стажа с учетом актуальных для 2026-го стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер пенсии получается равным: 42 года — 29 079,68 рубля — 30 534,72 рубля», — сказал эксперт в разговоре с ТАСС.

Балынин отметил, что будущий размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа, а также от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

За последние пять лет медианная зарплата в стране выросла на 85% — с 35 370 до 65 307 рублей. Эксперт предположил, что по итогам этого года ее показатель может увеличиться до 73,5–79 тысяч рублей.

Медианная зарплата — это значение, которое делит всех работников на две равные части: ровно 50% сотрудников получают больше этой суммы, а другие 50% — меньше. Проще говоря, это «середина» в списке всех зарплат, когда их выстраивают по возрастанию.

Медианная зарплата отличается от средней и часто эти понятия путают. Например, средняя зарплата — это сумма всех доходов, поделённая на количество работников (просто среднее по выборке). Она очень чувствительна к очень высоким или очень низким значениям (например, к окладу топ-менеджера) и может сильно завышать реальную картину доходов большинства. В этом плане медианная зарплата более устойчива, так как на нее влияют экстремальные значения — она показывает, сколько зарабатывает «средний» человек в упорядоченном списке

По мнению специалиста, при таком уровне заработка сотрудник сможет накопить от 2,961 до 3,182 индивидуальных пенсионных коэффициентов за год.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Пенсионер Выплата ИПК Трудовой стаж Работа
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