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Происшествия Дроны влетели в пассажирский автобус в Белгородской области: есть жертвы

Дроны влетели в пассажирский автобус в Белгородской области: есть жертвы

Девять человек пострадали

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После атаки всех пострадавших госпитализировали | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПосле атаки всех пострадавших госпитализировали | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

После атаки всех пострадавших госпитализировали

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Белгородской области. В транспорте были работники одного из предприятий. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава региона Александр Шуваев.

«Одна женщина погибла, девять человек пострадали в результате удара киевского режима по гражданскому автобусу с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области», — написал он в своем Telegram-канале.

По его информации, одна из пассажирок получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте. Кроме того, во время удара пострадали девять человек. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Еще три пассажирки и четверо мужчин получили осколочные ранения.

«Всем пострадавшим оказана помощь в Ракитянской ЦРБ, для продолжения лечения переведём их в городскую больницу № 2 города Белгорода. Окажем всю необходимую помощь для их скорейшего выздоровления», — сообщил Шуваев.

Сегодня ночью на регионы России была совершена самая массированная атака за последнее время. Силы ПВО сбили 822 беспилотника самолетного типа. В Москве и Подмосковье удары отражали всю ночь. В результате чего там пострадали несколько складов, один из которых принадлежит компании Wildberries.

Вместе с этим налеты были и по югу России. В Ростовской области вместе с беспилотной атакой была и ракетная. Там погибли пять человек.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Атака Белгородская область ВСУ Беспилотник Автобус
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Комментарии
3
Гость
4 минуты
Опять в мирных и безоружных.
Гость
7 минут
Есть такая кевларовая ткань которая прочнее стали можно ее использовать.
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Гость
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