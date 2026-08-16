Увезли с переломом челюсти: в ночном ДТП в Ярославле пострадал мотоциклист

Водитель мотоцикла пострадал в ДТП Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь с 15 на 16 августа на улице Гудованцева в Красноперекопском районе Ярославля сбили мотоциклиста. Авария произошла около часа ночи.

«Сообщение поступило в 00:47, произошло столкновение автомобиля „Шкода“ и мотоцикла „Кавасаки“, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

За рулем легковушки был 33-летний водитель, сбитому мотоциклисту — 40. Как стало известно 76.RU, пострадавшего увезли в Соловьевскую больницу с переломом челюсти.