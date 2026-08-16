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Происшествия Увезли с переломом челюсти: в ночном ДТП в Ярославле пострадал мотоциклист

Увезли с переломом челюсти: в ночном ДТП в Ярославле пострадал мотоциклист

Первые подробности ДТП

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Водитель мотоцикла пострадал в ДТП | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Водитель мотоцикла пострадал в ДТП | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Водитель мотоцикла пострадал в ДТП

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь с 15 на 16 августа на улице Гудованцева в Красноперекопском районе Ярославля сбили мотоциклиста. Авария произошла около часа ночи.

«Сообщение поступило в 00:47, произошло столкновение автомобиля „Шкода“ и мотоцикла „Кавасаки“, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

За рулем легковушки был 33-летний водитель, сбитому мотоциклисту — 40. Как стало известно 76.RU, пострадавшего увезли в Соловьевскую больницу с переломом челюсти.

В начале августа на улице Гагарина в Ярославле случилась тройная авария с мотоциклисткой. Девушка на «Кавасаки» до сих пор ищет сбившего её водителя.

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Анна Ёлкина
главный редактор
ДТП Мотоциклист
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Комментарии
2
Гость
24 минуты
Не умеют ездить - пусть не выезжают на дорогу. Не дорога виновата, а вы в своих повреждениях
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Гость
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