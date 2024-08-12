«Точно уверен, что будет польза»: отец замглавы Росимущества стал совладельцем ярославских лесных угодий

В угодьях замечен след отца замглавы Росимущества Источник: Евгения Бикунова











Ярославские леса, богатые живностью, грибами и ягодами давно популярны среди богачей и бизнесменов. Ранее мы рассказывали, как среди арендаторов охотничьих угодий в Переславском районе обнаружились председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Юлия Тихомирова и совладелец базы спортклуба «Динамо» Алексей Титов.



В Тутаевском районе нашлись не менее интересные любители охоты. Как рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства лесного хозяйства и природопользования, среди арендаторов угодий — ООО «Охотхозяйство Ивановское», которое делят между собой строительная фирма и отец замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко Александр. Мы дозвонились до Дмитрия Александровича и узнали о планах семьи.

В этом материале рассказываем, кто теперь следит за местными лесами.

Как устроена аренда леса

«Охотхозяйство Ивановское» было зарегистрировано не так давно — 19 июля 2023 года. По документам, организация имеет два охотничьих угодья «Лосиный остров», расположенный на правом берегу Тутаевского района, и «Полесье» — зону на границе Тутаевского и Большесельского районов.

Охотничье хозяйство — предприятие по использованию и воспроизводству охотничьих ресурсов. Охотничьи угодья — это леса, поля и водоемы, где обитают дикие звери и птицы. Охотугодья используют для ведения деятельности охотхозяйства по соглашению с ответственным органом.

Схематично показываем, где расположены угодия, относящиеся к охотхозяйству Степаненко Источник: Евгения Бикунова











— Свою деятельность осуществляет на основании охотхозяйственных соглашений № 15 от 15 апреля 2020 и № 16 от 15 апреля 2020 года, — уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. — Охотхозяйственные соглашения заключены сроком до 28 марта 2069 года.



Возникает вопрос, а как фирма, которой меньше года, имеет разрешения четырехлетней давности? Этот момент разъяснили чиновники, охотничьи хозяйства ранее принадлежали юридическому лицу ООО «Тутаевские охотничьи угодья». На основании заключенного между «Охотхозяйство Ивановское» и «Тутаевские охотничьи угодья» с согласия органа исполнительной власти юридическое лицо заменили. Проще говоря, новое охотхозяйство арендовало угодья по старым соглашениям.

На арендованной территории есть чем заняться: в лесах полно ягод, грибов и зверья. Под Тутаевым и Большим Селом обитают медведи, лоси, кабаны, лисы, множество птиц и других животные. Только успевай добывать трофеи. Правда, не одной охотой промышляет охотхозяйство, в обязанностях также учет и воспроизводство охотничьих ресурсов, а именно разведение животных.

Кто связан с лакомыми землями

И все-таки кто конкретно владеет землями? Давайте по порядку. Одна часть «Охотхозяйства Ивановское» в собственности столичной фирмы «Стройэнергоактив» — владельца крупного барнаульского завода котельного оборудования «Сибэнергомаш — БКЗ». Около 99% «Стройэнергоактива» принадлежит Елене Крыловой, и примерно 1% у Алексея Громова. Оба совладельца из Владимирской области.

Помимо охотхозяйства, в числе учрежденных фирм «Стройэнергоактива» — производственно-складской комплекс Видное, транспортная компания «ЕКС Механизации» (до марта 2022 года фирма принадлежала крупнейшему подрядчику «ГК «ЕКС»»), гоночная трасса «Смоленское кольцо», фирма по строительству дорог «Угличское ДСУ», смоленский завод «Дорогобужкотломаш», волгоградская компания по разработке карьеров «Сергиевское Карьерное Управление», московская фирма «БРЕНД», которая владеет товарными знаками на водку Ярославского ликероводочного завода.

Чем известна компания ЕКС Узнать Компания «ЕКС» была образована в 1994 году. Это элитный подрядчик, который выполняет дорогостоящие проекты в Ярославской области и по всей России. География работы «ЕКС», согласно их сайту, от Мурманска до Крыма и от Смоленска до Магадана. С 2022 года, как пишут РИА Новости, компания принимает участие в восстановлении Мариуполя. С 2019 года он не раскрывает своих акционеров. Изначально фирма была зарегистрирована в Москве, а с 2017 года — на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Ценными бумагами компании распоряжается гендиректор Алексей Власов. Исходя из информации на сайте, АО «ГК «ЕКС»» выполняет любые работы, связанные со строительством. В частности, в Ярославской области «ЕКС» проводит берегоукрепление и реконструкцию моста через Волгу в Рыбинске. Фирма выиграла больше 700 аукционов на общую сумму 215,8 млрд рублей. Среди дорожных работ в Ярославле в портфолио «ЕКС» — ремонт проспекта Авиаторов, Тутаевского шоссе, проспекта Машиностроителей, а также реконструкция Добрынинского путепровода.



Кроме того, компания строила детскую поликлинику на улице Попова и восьмиэтажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе, также ведет проект волейбольного центра на проспекте Фрунзе.



Второй собственник «Охотхозяйства Ивановское» — Александр Степаненко. Фамилия для Ярославской области небезызвестная. Это отец экс-председателя правительства Ярославской области, ныне — замглавы Росимущества Дмитрия Александровича Степаненко.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Степаненко помимо охотхозяйства также числится учредителем и гендиректором компании по производству верхней одежды «Новая Земля», а еще имеет по четверти доли в отельном бизнесе — в отеле «Альянс Бородино» и управляющей гостиницами в Подмосковье, Сочи и других городах России фирме «Альянс Отель Менеджмента».



По данным сервиса «СПАРК», в 2012 году долей «Альянс отель менеджмент» владел ярославский экс-чиновник. Его отец приобрел акции спустя 10 лет, в 2022 году.

В аккаунте Дмитрия Степаненко много фотографий с совместного отдыха с семьей Источник: ser_stepanenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сын владельца ярославских угодий Александра Степаненко, 48-летний Дмитрий — политик, семьянин и, как в фильмах, филантроп. Добился взлета по карьерной лестнице, и, сейчас занимает пост замглавы Росимущества. Того самого ведомства, активно возвращающего в собственность государства частные заводы, приватизированные в девяностые.



76.RU связалcя с Дмитрием Степаненко, чтобы узнать о планах его отца на ярославские угодья.

— Этим же отец занимается. Охотугодья и охотугодья. Я планов не знаю, но точно уверен, что будет только польза. Папа там занимается. Наверное, зверюшек разводит, лес чистит. Там ничего глобального не планируется, насколько мне известно, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Степаненко.

«Презентовал коммерческий подход»

Дмитрий Степаненко был хозяйственником в Подмосковье Источник: stepanenko_da / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как указано на сайте Росимущества, с 1998 по 2004 годы Дмитрий Степаненко служил в президентском полку федеральной службы охраны (ФСО РФ) на командных должностях. С 2004 по 2012 годы работал директором по оперативному управлению сетью отелей, был вице-президентом гостиничного холдинга ЗАО «Гелиопарк Групп». Кроме того, по данным «Коммерсантъ», с 2013 года Дмитрий был членом совета директоров сети отелей «Азимут» и занимал аналогичную должность в инвестиционной компании EASTWARD Capital.



Параллельно отельному бизнесу Дмитрий Степаненко пробирался во власть в Московской области, был советником министра юстиций и инноваций, а после возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В это время Дмитрий часто выезжал в поля. Работал на международных форумах, встречался с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым. При Степаненко в Подмосковье стартовал план по открытию сельхозкооперативов, и инвестор из Таиланда запустил четвертый аграрный проект в Московской области. В августе 2016 года вместе со своим другом, еще одним выходцем из ФСО, Дмитрием Мироновым, перебрался в Ярославскую область, заняв должность главы регионального правительства.

Дмитрий Степаненко и Дмитрий Миронов на дружеском хоккейном матче на Советской площади в Ярославле Источник: stepanenko_da / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На новом месте Дмитрий Степаненко вместе с правительственными проектами руководил реконструкцией храма, где был крещен адмирал российского флота Федор Ушаков, в деревне Хопылево Рыбинского района. В октябре 2021 года исполнял обязанности губернатора.

Чем запомнился для Ярославской области:

привлек инвесторов для окончании стройки гостиничного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле. Строительство началось еще в 2010 году, однако быстро застопорилось. Отель открыли только в 2018 году. Сейчас он работает под названием «AZIMUT Парк Отель Переславль»;



в декабре 2019 года с подачи Дмитрия Степаненко повысили зарплаты губернатору, чиновникам и депутатам;

в июле 2020 года антимонопольщики вынесли предостережение Дмитрию Степаненко, обратив внимание на субсидии, выделяемые Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства. Тогда фонду деньги давали из бюджета, а он потом выдавал льготные кредиты предпринимателям;

в феврале 2020 года он подписал инвест-проект о жилой застройке на месте Невского рынка в Дзержинском районе;

в 2020-м году прославился как самый богатый чиновник в регионе, за год он указал заработок свыше 9 миллионов рублей;



в 2021 году Степаненко разбирался с депутатами из-за изменения Генплана Заволжского района и проекта застройки Красного Бора. Представление на его имя направлял региональный прокурор;



в период работы Степаненко в Ярославскую область зашла компания «ЕКС», в связи с которой председателя ярославского правительства публично обвиняли. Однако сам Степаненко это отрицал.

— Он впервые презентовал коммерческий подход к управлению областью: «ЯроблЕРЦ», «ЕКС», контракты с «Хартией». Степаненко отвечал за подбор кадров в регионе, и именно с ним связывают назначения мэра Ярославля Владимира Волкова и ряда других ключевых управленцев, — говорил уже после отставки Степаненко в 2021 году политолог Сергей Киселев.

Ярославскую область Дмитрий Степаненко покинул под конец 2021 года. Однако спустя три года жизни в столице он с теплотой вспоминает регион.



— Бываем [у вас] периодически. Родная область ведь для нас стала практически. Наблюдаем за вами, за развитием региона. Чем можем, тем помогаем, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Степаненко.