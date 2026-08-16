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Еда Что приготовить Инструкция Успеть за 25 минут: как приготовить вкусную пиццу в сковороде — простой рецепт

Успеть за 25 минут: как приготовить вкусную пиццу в сковороде — простой рецепт

Блюдо получится сытным и ароматным

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Думаете, что пиццу готовят только в печи? Просто вы никогда не делали ее на сковороде | Источник: Екатенрина Евстафьева / NGS.RUДумаете, что пиццу готовят только в печи? Просто вы никогда не делали ее на сковороде | Источник: Екатенрина Евстафьева / NGS.RU

Думаете, что пиццу готовят только в печи? Просто вы никогда не делали ее на сковороде

Источник:

Екатенрина Евстафьева / NGS.RU

Иногда хочется приготовить сытный ужин, но времени и сил на это не хватает. В таком случае можно испечь пиццу прямо на сковороде, на это потребуется примерно 25 минут. И у нас есть подходящий пошаговый рецепт вкусного блюда.

Ингредиенты

  • мука — 5 ст. л.;

  • яйца куриные — 2 шт.;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • кетчуп — по вкусу;

  • соль — щепотка;

  • колбаса — 100 г;

  • сыр — 150 г;

  • помидоры — 3 шт. небольшого размера;

  • растительное масло;

  • приправы по вкусу.

Приготовление

  • Нарезаем колбасу и помидоры дольками. Сыр натираем на крупной терке.

  • Соединяем яйца, сметану, майонез и перемешиваем.

  • Добавляем муку и соль, перемешиваем до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким.

  • Выливаем тесто на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.

  • Смазываем тесто кетчупом.

  • Выкладываем сверху помидоры, колбасу, посыпаем сыром.

  • Включаем плиту на небольшой огонь и накрываем сковороду крышкой.

  • Готовим пиццу примерно 15 минут. Перед подачей посыпаем приправами. Тесто должно немного подняться, а сыр — расплавиться. Пицца готова!

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