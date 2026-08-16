Успеть за 25 минут: как приготовить вкусную пиццу в сковороде — простой рецепт

Думаете, что пиццу готовят только в печи? Просто вы никогда не делали ее на сковороде

Иногда хочется приготовить сытный ужин, но времени и сил на это не хватает. В таком случае можно испечь пиццу прямо на сковороде, на это потребуется примерно 25 минут. И у нас есть подходящий пошаговый рецепт вкусного блюда.