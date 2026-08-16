Успеть за 25 минут: как приготовить вкусную пиццу в сковороде — простой рецепт

Иногда хочется приготовить сытный ужин, но времени и сил на это не хватает. В таком случае можно испечь пиццу прямо на сковороде, на это потребуется примерно 25 минут. И у нас есть подходящий пошаговый рецепт вкусного блюда.
Ингредиенты
мука — 5 ст. л.;
яйца куриные — 2 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
майонез — 2 ст. л.;
кетчуп — по вкусу;
соль — щепотка;
колбаса — 100 г;
сыр — 150 г;
помидоры — 3 шт. небольшого размера;
растительное масло;
приправы по вкусу.
Приготовление
Нарезаем колбасу и помидоры дольками. Сыр натираем на крупной терке.
Соединяем яйца, сметану, майонез и перемешиваем.
Добавляем муку и соль, перемешиваем до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким.
Выливаем тесто на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.
Смазываем тесто кетчупом.
Выкладываем сверху помидоры, колбасу, посыпаем сыром.
Включаем плиту на небольшой огонь и накрываем сковороду крышкой.
Готовим пиццу примерно 15 минут. Перед подачей посыпаем приправами. Тесто должно немного подняться, а сыр — расплавиться. Пицца готова!