Горят склады и дома: один человек погиб во время ночной атаки на Подмосковье. Всё, что известно об ударах беспилотников

На местах происшествия сейчас в усиленном режиме работают все экстренные и оперативные службы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Одна из самых сильных атак была сегодня ночью на Московскую область. После атаки возник пожар на двух складах, один из них принадлежит компании Wildberries. Кроме того, погиб один человек. Все, что известно о трагедии, собрали в материале.

Пожар на складах

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, после атаки случился пожар на двух складах. Один из них загорелся в Подольске, он принадлежит компании Wildberries.

Как отметил глава региона, возгорание произошло в результате попадания дрона в здание на территории индустриального парка «Коледино». Он отметил, что в момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто из них не пострадал.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Подольске возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщили в пресс-службе маркетплекса в Telegram-канале.

Кроме того, возгорание склада с медикаментами произошло в Домодедово. По предварительной информации, пострадавших нет.

Помимо этого, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.

Другие последствия

Известно, что над регионом за ночь сбили 187 беспилотников. Дроны уничтожили в 10-ти районах Московской области. Помимо Подольска и Домодедово, атака была на Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменский район, Чехов, а также в Коломне, Кашире и Егорьевске.

Повреждения зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции. А также в Воскресенске, там повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также частный дом поврежден в Чехове в поселке Мещерское. Пострадало здание церковной школы в деревне Якшино.

В Ступино в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня. Как отметил губернатор Воробьев, все экстренные и оперативные службы сейчас работают в усиленном режиме.

Жертвы и пострадавшие

К сожалению, в результате массированной атаки на регион не обошлось без жертв и пострадавших. В Раменском погиб мужчина.

«В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал в своем Telegram-канале глава региона.