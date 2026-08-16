«У меня русские проблемы»: камерунец переехал в Ярославль и начал называть себя русским — видео

Камерунец переехал в Россию и хочет остаться здесь на всю жизнь Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

27-летний Дэнис Констант переехал в Ярославль в 2022 году. В Россию он мечтал попасть еще с 16 лет, на родине в Камеруне он не видел будущего. В беседе с 76.RU иностранец рассказал, сложно ли ему было адаптироваться в новой стране.

Как признался Дэнис, уезжать от семьи было грустно, сомнения всё-таки были. Однако желание добиться успеха оказалось сильнее.

— Я всегда мечтал о большой жизни. Начал читать книги, слушать конференции. Понял, что мечту осуществить возможно. Но такая жизнь, которую я хочу, не может быть в моей стране. Пойти туда, где я не знаю ничего: ни языка, ни культуры, где нет друзей, было очень страшно. Первый месяц я страдал, было сложно. Ты никого не понимаешь, и тебя никто не понимает, — рассказал Дэнис.

Сложно ли жить в России

Изучение языка — проблема № 1 для иностранцев. Дэнис тут не был исключением.

— Это очень сложно и, если честно, скучно. Изучение русского — это повторение, повторение, повторение. Ты думаешь, что после ста повторений уже всё знаешь, но это не так. Потом я понял, что со временем мозг сам привыкнет и будет запоминать, — рассказал африканец.

Поразил иностранца и российский менталитет. Дэнис признался, что ехал в страну с мыслью, что русские могут обидеть.

В фильмах показывают, что русские всегда злые, плохие, живут с медведями и всё такое. Я, честно, когда ехал, боялся, думал, это опасно. Но сейчас я понимаю, что русские очень добрые. Просто у нас разный менталитет. Дэнис Констант переехал в Россию

Из русской национальной кухни иностранец успел попробовать уже всё. Больше всего Дэнису понравились два блюда: селедка под шубой и блины. Водку парень не пробовал, так как избегает алкоголя.

Создал семью с россиянкой

В Ярославле Дэнис создал семью Источник: Дэнис Констант

Со своей будущей невестой Ульяной Дэнис познакомился в соцсетях в 2024 году.

— Я сидел дома, и тут мне пришло уведомление на телефон, что кто-то хочет добавить меня в друзья. У меня такое очень редко бывает, что я напишу потом людям, которые меня добавляют. Но в этот день я просто подумал: «Ну давай поговорим». А потом я позвал ее гулять по набережной. И это не было какое-то сложное начало, просто встретились два понимающих человека, — поделился с корреспондентом 76.RU Дэнис.

В декабре 2025-го Дэнис стал папой. У пары родилась дочка, малышку назвали Изабелла-Лейла. Пока молодые люди еще не вступили в законный брак, однако живут вместе.

— У нас проблемы с документами. Моя страна не позволяет жениться на иностранке без разрешения. Нужно собирать документы, подписи, после этого отсылать в Камерун. Всё это занимает очень много времени. Мы еще ждем, — объяснил парень.

Чувствует себя местным

После четырех лет пребывания в России сам Дэнис уже называет себя русским. Еще в первый год жизни в стране он решил, что останется здесь навсегда, а на родину в Камерун будет приезжать в гости.

— Я уже русский. Я не похож на свой народ, кроме цвета кожи. Какой я сейчас и каким только приехал сюда — два разных человека.

Я думаю как русский. У меня уже русские проблемы, африканских проблем у меня нет. Я говорю на русском, у меня здесь семья. Дэнис Констант переехал в Россию