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Происшествия В жилой многоэтажке Ярославля прогремел взрыв: есть пострадавшие

В жилой многоэтажке Ярославля прогремел взрыв: есть пострадавшие

ЧП произошло 15 августа

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Взрыв произошел в девятиэтажке на улице Громова | Источник: Ольга Павлова / vk.com Взрыв произошел в девятиэтажке на улице Громова | Источник: Ольга Павлова / vk.com

Взрыв произошел в девятиэтажке на улице Громова

Источник:

Ольга Павлова / vk.com

В жилой девятиэтажке на улице Громова, 46 корпус 3 в Ярославле произошел взрыв. ЧП случилось 15 августа около 16:30 на седьмом этаже. В квартире выбило три окна, в том числе балконное.

«Всё осколками завалило, блин, до детской площадки до самой», — говорит автор видео, заснявшая последствия ЧП.

По предварительным данным, в квартире взорвался самогонный аппарат. После чего начался пожар. Точную причину происшествия ещё предстоит установить.

«В пожаре уничтожено имущество на площади 0,5 кв. м., повреждены двери и остекление окон. Пострадали два человека», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Соседние квартиры взрывом не задело. Пострадавших с ожогами увезла реанимация.

Взрыв произошел в квартире на 7-м этаже

Источник:

Ольга Павлова / vk.com

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Анна Ёлкина
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Комментарии
9
Гость
8 минут
Жаль людей, хорошо хоть никто не погиб. Будет наука. Еще и соседям сколько неудобств создали…
Гость
9 минут
Я думала газ сперва, когда статью только увидела. А тут просто любители выпить….
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Гость
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