В жилой многоэтажке Ярославля прогремел взрыв: есть пострадавшие

В жилой девятиэтажке на улице Громова, 46 корпус 3 в Ярославле произошел взрыв. ЧП случилось 15 августа около 16:30 на седьмом этаже. В квартире выбило три окна, в том числе балконное.
«Всё осколками завалило, блин, до детской площадки до самой», — говорит автор видео, заснявшая последствия ЧП.
По предварительным данным, в квартире взорвался самогонный аппарат. После чего начался пожар. Точную причину происшествия ещё предстоит установить.
«В пожаре уничтожено имущество на площади 0,5 кв. м., повреждены двери и остекление окон. Пострадали два человека», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Соседние квартиры взрывом не задело. Пострадавших с ожогами увезла реанимация.