«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте

Северный Кипр — не самое популярное направление, но очень интересное Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Кабардинка или Геленджик? Турция или Египет? Наш колумнист из YA62.RU до последнего раздумывала, куда же поехать летом в отпуск. Хотелось моря, пляжей, чтоб обстановка вокруг спокойная, а заодно и штампики в новом загранпаспорте поставить. В итоге путешественница остановилось на относительно недорогом Северном Кипре. Почему многие боятся туда ездить, сколько там стоит отдых в разгар туристического сезона и стоит ли вообще туда ехать — в колонке замредактора YA62.RU.

Виктория Улитова Заместитель главного редактора YA62.RU

Муки выбора

Сперва мы с мужем хотели провести неделю в Краснодаре и еще несколько дней в каком-нибудь небольшом селе у моря. В частности, смотрели на Кабардинку. Но потом посмотрели на стоимость билетов и не самую спокойную обстановку в регионе и перехотели. До отпуска оставалось две недели, думать надо было быстро. В приоритете были море, жара, относительно спокойная обстановка — всё.

При этом хотелось какой-нибудь не самый попсовый вариант вроде Египта или Турции, хотя туда мы тоже планируем съездить как-нибудь потом. Я прошерстила все страны, куда россиянам не нужна виза, да и еще и такие, чтобы было не сильно дорого. Наткнулась на Кипр: оказывается, больше 50 лет назад северную часть острова завоевали турки, а Никосия — единственная в мире столица двух стран, Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра. Стало интересно — и мы решили поехать на Северный Кипр.

P.S. В Республике Кипр (южная часть) мы не были, чтобы попасть туда, россиянам нужна виза.

Северный Кипр — де-факто считается отдельным государством. Официально оно называется Турецкая Республика Северного Кипра. Однако в мире отдельным государством эту территорию признают только Турция и частично Азербайджан.

Дело осталось за малым — выбрать город, где будем жить, спланировать поездку, оплатить билеты. По карте тыкнули на Фамагусту — город на границе с южным Кипром. Принялись гуглить, что там есть интересного — оказалось, полно всего: исторические места, средневековые районы и даже город-призрак. Уже через неделю мы ехали во Внуково — оттуда летели до аэропорта «Эрджан» с пересадкой в Анкаре.

Аэропорт «Эрджан» находится в северной части Никосии и появился на месте бывшего британского военного аэродрома. В 1975 году его переоборудовали для гражданских перевозок.

Без пересадки добраться до Северного Кипра невозможно, так что учитывайте это при планировании поездки. Весь путь занял около 11 часов.

При подлете к «Эрджану» вы увидите весь Кипр, но я, увы, успела заснять только север Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

В аэропорту мы быстро забрали свой багаж и пошли на стойку «Кибхас» — это перевозчик, на автобусах которого можно доехать от Никосии до Фамагусты и других городов Северного Кипра. У нас были только евро, но ими нельзя было расплатиться, так что пришлось искать обменник прямо в аэропорту. Чтобы узнать, где он, мы обратились к охраннику, и он радушно показал, куда идти: предупредил, что будет не самый выгодный курс, и посоветовал места, где лучше менять деньги.

Билеты на двоих от аэропорта до Фамагусты обошлись в 800 лир (1360 рублей). Дорога на автобусе с кондиционером заняла меньше часа, а через полтора мы уже заселялись в апартаменты в центре города. Абсолютно случайно нашли жилье у русских людей — они переехали на Кипр из Волгограда еще 15 лет назад.

Проживание обошлось примерно в 28 тысяч рублей за десять дней.

Пока шли от остановки до апартаментов, любовались пальмами и грелись (даже плавились) на 40-градусной жаре Источник: Виктория Улитова / YA62.RU Любовались еще и кактусами во дворах местных жителей Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Город-призрак: здесь время остановилось

В первый день нас хватило только на прогулку по району и поход в рыбный ресторан рядом с домом. Английский там знают не очень хорошо — в основном говорят на турецком, так что приходилось пользоваться переводчиком. Но так было не везде: в самых туристических местах с нами без проблем поддерживали диалог.

На следующий день мы пошли в старый город — это райончик, окруженный крепостными стенами XV–XVI веков. Прогулка по ним заняла около полутора часов: мы фотографировались и любовались архитектурой. От старых стен спустились в сторону порта и остановились в локальном кафе, чтобы выпить холодные коктейли. На солнце столбики термометров поднимались почти до +50!

После кафе открылось второе дыхание, и мы пошли гулять по руинам храмов.

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Другой день мы посвятили городу-призраку Вароше. Почему призрак? Из-за вооруженного конфликта в 1974 году десятки тысяч греков-киприотов покинули свои дома. Люди рассчитывали вернуться, но территорию закрыли и частично открыли только в 2020 году для туристов. За полвека запустения здания стали похожи на заброшки, хотя в 70-х Вароша считалась элитным курортом Средиземноморья.

В ночь на 21 июля 1974 года турецкие войска высадились в северной части Кипра и начали операцию «Атилла» под предлогом защиты турецкой части жителей. Боевые действия продлились месяц, а остров раскололся на две части.

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Там было больше сотни гостиниц, клубов, ресторанов, магазинов… Их давно разграбили вандалы. Очень хотелось посмотреть, как закрытые сейчас отели выглядели изнутри. Но это оказалось невозможно — в здания нельзя заходить, а через пыльные окна ничего не рассмотреть.

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Атмосфера во всём районе неописуемая: ты будто очутился где-то в 70-х, вокруг полное ретро, будто время замерло. Ждешь, что вот-вот все эти кафе и гостиницы оживут, появятся люди в нарядах тех времен. А людей нет. Моментами (особенно когда видны комнаты в заброшках) становится тревожно и грустно. Здесь даже дышать тяжело.

Выглядит это печально Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Самая главная достопримечательность Вароши — заброшенный автосалон Toyota. Многие устраивают здесь фотосессии, место очень уж колоритное.

Вход в Варошу свободный, и на прогулку лучше заложить около трех часов. На территории есть множество магазинчиков с сувенирами и всего два работающих кафе. Заплатить наличными в них не получится, поэтому если иностранной карты у вас нет — дойдите до пляжа Palm Beach. Там есть маленький ресторан, а заодно можно искупаться в чистом теплом море. И, конечно, пофотографироваться с видом на Варошу!

Искупаться здесь стоит хотя бы ради разнообразия Источник: Виктория Улитова / YA62.RU Возле Вароши хороший и чистый пляж Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Средневековые замки и дикие ослы

Обязательное место для посещения — полуостров Карпас, который часто называют «диким Кипром». Здесь действительно нетронутая природа, шикарные виды, длинные и немноголюдные пляжи, а главное — полное отсутствие застройки. Именно тут находится Golden Beach — один из самых красивых пляжей всего Кипра. Добраться выгоднее (и проще всего) на арендованной машине. Мы так и сделали.

Первой точкой на нашем пути стал средневековый замок Кантара — он находится на Киренийском хребте на высоте около 700 метров над уровнем моря. Это еще и смотровая площадка, с которой можно увидеть обе части Кипра.

Вход на территорию замка платный — 100 лир (170 рублей) Источник: Виктория Улитова / YA62.RU Поездка стоит таких видов! Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

На то, чтоб обойти замок (там надо много подниматься), у нас ушло чуть меньше часа с учетом фотосессии, то есть примерно столько же, сколько мы сюда добирались. Но о поездке мы ничуть не пожалели. Посмотрите, какие красивые снимки получаются со смотровой площадки.

Не повторяйте моих ошибок — не идите туда в кроксах Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Если вы боитесь высоты, поездка к замку дастся тяжело. Придется преодолеть серпантин, дорога очень узкая, а движение левостороннее — всё не как у нас. Я доверяю мужу за рулем, но весь путь туда максимально старалась отгонять от себя тревожные мысли. Кстати, обратно ехать было не страшно и я просто наслаждалась видами!

Наш путь до следующей точки — города Ризокарпасо — выглядел как картинка из фильма: безоблачное небо, дорога петляет между живописных гор, а на горизонте — море.

Доехали, заправили машину, купили еще воды и отправились к монастырю Апостола Андрея. Признаюсь сразу: мне было интереснее посмотреть не на святыню, а на стадо диких ослов, которое бродит по пути туда. Животные свободно гуляют по дорогам и смело подходят к машинам в надежде получить еды. Мы это знали, так что заранее купили угощение — семь морковок, думали, ослов будет не очень много. Как же мы ошибались…

Дикие ослы на Карпасе — потомки домашних, люди их оставляли на воле, уезжая из деревень в XX веке. Постепенно животные дичали, естественных врагов у них не было — поэтому «ничейные» стада тут довольно большие.

Примерно в 10 минутах от Ризокарпасо заметили на обочине первых ослов и остановились. Те задумчиво посмотрели на нас — и начали подходить ближе. Стоило только моргнуть, как животные окружили машину со всех сторон. И с каждой минутой ослов становилось всё больше и больше…

Когда закончилась морковь, мы еще немного погладили животин и вернулись в машину. Но те и не собирались уходить с дороги — стояли вплотную, облизывали окна. Опыт незабываемый — такое точно нужно пережить!

Монастырь Апостола Андрея находится в шикарном месте — на самой восточной точке Кипра и на берегу Средиземного моря. Рядом со святыней устроили базарчик, и местные точно знают, на чем зарабатывать! На прилавках с табличками «Donkey food — 2 euro» стояли морковка и яблоки — расходились они на ура.

От монастыря можно спуститься к каменистому берегу и умыться целебной водой из источника. За ней приезжают многие паломники, в том числе и с южной части Кипра. Да и в целом это можно назвать местом примирения: здание восстанавливали и греко-кипрская, и турко-кипрская стороны.

Кстати, после такой насыщенной прогулки я поймала тепловой удар и следующий день провела в постели с температурой. Но ни о чем не жалею!

Столица двух государств

В Никосии мы тоже побывали — грех было упускать такую возможность, город-то уникальный. Таксист по имени Али провел нам небольшую экскурсию по северной части столицы и показал парк, из которого открывается вид на южную часть. Без шуток, там ровнее дороги и выглядит район аккуратнее, чем на турецкой стороне.

В северной части Никосии будто веет запустением. После войны 1974-го восстановили не все дома, некоторые до сих пор стоят в полуразрушенном состоянии.

По словам Али, северную часть финансово поддерживает только Турция, а южный Кипр — Евросоюз, поэтому уровень жизни там значительно выше. А еще таксист жаловался на дороговизну — по его мнению, товары и услуги в Фамагусте стоят слишком много. Мы этого не заметили — по нашим подсчетам, в Краснодарском крае денег ушло бы больше.

В Никосии висят флаги двух стран: греко-киприотов и турко-киприотов Источник: Виктория Улитова / YA62.RU Полюбоваться на ухоженную часть столицы Кипра можно только так Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Перейти из северного на южный Кипр можно в Никосии за пару минут через КПП, но если вы из России, потребуется шенгенская виза. Контрольный пункт находится в центре столицы на старом рынке, и мы видели, как люди спокойно пересекают границу. Фотографировать такое чудо нельзя.

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Стоит ли ехать на Кипр ради пляжей?

Если вы фанат спокойного отдыха или едете с семьей, Северный Кипр стоит рассмотреть как направление с хорошим морем. Только учитывайте, что до многих пляжей придется заказывать такси или сразу на несколько дней арендовать машину.

Четыре дня из десяти мы полностью посвятили спокойному отдыху на пляже Glapsides Beach. Он находится скорее на выезде из Фамагусты — пешком от апартаментов до него около часа, на такси — минут 10–15. Кстати, здесь есть только одно приложение такси, но оно дорогое. Лайфхак: загуглите частных извозчиков и выбирайте по отзывам. Турки-киприоты хорошо торгуются и ставят цены ниже, чем в приложении.

Glapsides Beach — самый популярный пляж в районе Фамагусты. Там мягкий белый песок, кристально чистая вода и очень плавный вход в Средиземное море. Чтобы погрузиться по пояс, нужно пройти около 300 метров от берега, а то и больше. На территории есть ресторанчик: там вкусно, но дорого. Маленькая баночка газировки стоит 120 лир (205 рублей), а тарелка пасты — 850 лир (1450 рублей).

А еще есть Golden Beach (Ризокарпасо). Там идеально чистая вода, умеренные волны, почти нет людей и есть шанс встретить черепах (мы не встретили). Silver Beach в районе Фамагусты оказался самым замусоренным, хоть и симпатичным — ничем не впечатлил. Но все пляжи, где мы были — с кристально чистой и теплой водой.

На Glapsides Beach (Фамагуста) самое чистое и теплое море, почти нет течения и маленькие волны, на Long Beach (Искеле) — большая территория, волны сильные и вода прохладнее, есть развлечения для детей, но можно найти и уединенное место.

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И вот что важно: на Кипре нужно постоянно обновлять SPF, даже если не купаетесь. Солнце там очень агрессивное. Во второй день я много мазала лицо, но всё равно получила ожог носа и подбородка, а такое у меня впервые. Так что, если у вас чувствительная кожа, днем старайтесь поменьше находиться на солнце.

После моря ожоговая корочка на подбородке даже немного кровила, хотя я наносила солнцезащитный крем на лицо Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Про отношение и деньги

К русским на Северном Кипре относятся очень открыто и дружелюбно, здесь много наших соотечественников и турков-киприотов, которые сами бывали в России. Наш таксист Али и вовсе женат на русской — его супруга из Калининграда. Благодаря ей, кстати, он открыл для себя русскую музыку — в дороге слушал Мияги.

Обманывать и кидать на деньги нас никто не пытался: люди открыто шли на торг и договоренности. Например, однажды в ресторане мы случайно заплатили на 200 лир меньше — не нарочно, просто был вечер, а мы устали… Вернулись в заведение спустя пять минут, чтобы отдать деньги, но владелец поначалу отказывался: говорил, мол, ничего страшного, если что, доплатить можно и как-нибудь потом. Вот как добиться такого же доверия к миру?

Паспортный контроль и на пересадке в Анкаре, и в Никосии мы прошли очень спокойно. Нам не задали ни одного вопроса и отнеслись дружелюбно. Но, если в планах посетить в ближайшие года полтора южный Кипр или Грецию, шенген могут не дать из-за штампа Северного Кипра в загранпаспорте. Учитывайте это.

Что касается затрат, то за 10 дней мы потратили около 200 тысяч рублей — это вместе с перелетом, арендой жилья и машины. Не так и много, если учесть, что мы ни в чем себе не отказывали и периодически пользовались такси, в том числе для поездки в Никосию с экскурсией.

Северный Кипр оставил очень неоднозначные впечатления, но сюда хочется вернуться еще раз. Хотя бы ради уникальной природы и добрых открытых людей.