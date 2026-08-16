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Страна и мир Мнение «Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте

«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте

Великолепный пляж с видом на город-призрак — зрелище, которое так просто не забудешь

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Северный Кипр&nbsp;— не самое популярное направление, но очень интересное | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUСеверный Кипр&nbsp;— не самое популярное направление, но очень интересное | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Северный Кипр — не самое популярное направление, но очень интересное

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Кабардинка или Геленджик? Турция или Египет? Наш колумнист из YA62.RU до последнего раздумывала, куда же поехать летом в отпуск. Хотелось моря, пляжей, чтоб обстановка вокруг спокойная, а заодно и штампики в новом загранпаспорте поставить. В итоге путешественница остановилось на относительно недорогом Северном Кипре. Почему многие боятся туда ездить, сколько там стоит отдых в разгар туристического сезона и стоит ли вообще туда ехать — в колонке замредактора YA62.RU.

Виктория УлитоваВиктория Улитова
Виктория Улитова

Заместитель главного редактора YA62.RU

Муки выбора

Сперва мы с мужем хотели провести неделю в Краснодаре и еще несколько дней в каком-нибудь небольшом селе у моря. В частности, смотрели на Кабардинку. Но потом посмотрели на стоимость билетов и не самую спокойную обстановку в регионе и перехотели. До отпуска оставалось две недели, думать надо было быстро. В приоритете были море, жара, относительно спокойная обстановка — всё.

При этом хотелось какой-нибудь не самый попсовый вариант вроде Египта или Турции, хотя туда мы тоже планируем съездить как-нибудь потом. Я прошерстила все страны, куда россиянам не нужна виза, да и еще и такие, чтобы было не сильно дорого. Наткнулась на Кипр: оказывается, больше 50 лет назад северную часть острова завоевали турки, а Никосия — единственная в мире столица двух стран, Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра. Стало интересно —  и мы решили поехать на Северный Кипр.

P.S. В Республике Кипр (южная часть) мы не были, чтобы попасть туда, россиянам нужна виза.

Северный Кипр — де-факто считается отдельным государством. Официально оно называется Турецкая Республика Северного Кипра. Однако в мире отдельным государством эту территорию признают только Турция и частично Азербайджан.

Дело осталось за малым — выбрать город, где будем жить, спланировать поездку, оплатить билеты. По карте тыкнули на Фамагусту — город на границе с южным Кипром. Принялись гуглить, что там есть интересного — оказалось, полно всего: исторические места, средневековые районы и даже город-призрак. Уже через неделю мы ехали во Внуково — оттуда летели до аэропорта «Эрджан» с пересадкой в Анкаре.

Аэропорт «Эрджан» находится в северной части Никосии и появился на месте бывшего британского военного аэродрома. В 1975 году его переоборудовали для гражданских перевозок.

Без пересадки добраться до Северного Кипра невозможно, так что учитывайте это при планировании поездки. Весь путь занял около 11 часов.

При подлете к «Эрджану» вы увидите весь Кипр, но я, увы, успела заснять только север | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПри подлете к «Эрджану» вы увидите весь Кипр, но я, увы, успела заснять только север | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

При подлете к «Эрджану» вы увидите весь Кипр, но я, увы, успела заснять только север

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

В аэропорту мы быстро забрали свой багаж и пошли на стойку «Кибхас» — это перевозчик, на автобусах которого можно доехать от Никосии до Фамагусты и других городов Северного Кипра. У нас были только евро, но ими нельзя было расплатиться, так что пришлось искать обменник прямо в аэропорту. Чтобы узнать, где он, мы обратились к охраннику, и он радушно показал, куда идти: предупредил, что будет не самый выгодный курс, и посоветовал места, где лучше менять деньги.

Билеты на двоих от аэропорта до Фамагусты обошлись в 800 лир (1360 рублей). Дорога на автобусе с кондиционером заняла меньше часа, а через полтора мы уже заселялись в апартаменты в центре города. Абсолютно случайно нашли жилье у русских людей — они переехали на Кипр из Волгограда еще 15 лет назад.

Проживание обошлось примерно в 28 тысяч рублей за десять дней.

Пока шли от остановки до апартаментов, любовались пальмами и грелись (даже плавились) на 40-градусной жаре | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПока шли от остановки до апартаментов, любовались пальмами и грелись (даже плавились) на 40-градусной жаре | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Пока шли от остановки до апартаментов, любовались пальмами и грелись (даже плавились) на 40-градусной жаре

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Любовались еще и кактусами во дворах местных жителей | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЛюбовались еще и кактусами во дворах местных жителей | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Любовались еще и кактусами во дворах местных жителей

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Город-призрак: здесь время остановилось

В первый день нас хватило только на прогулку по району и поход в рыбный ресторан рядом с домом. Английский там знают не очень хорошо — в основном говорят на турецком, так что приходилось пользоваться переводчиком. Но так было не везде: в самых туристических местах с нами без проблем поддерживали диалог.

На следующий день мы пошли в старый город — это райончик, окруженный крепостными стенами XV–XVI веков. Прогулка по ним заняла около полутора часов: мы фотографировались и любовались архитектурой. От старых стен спустились в сторону порта и остановились в локальном кафе, чтобы выпить холодные коктейли. На солнце столбики термометров поднимались почти до +50!

После кафе открылось второе дыхание, и мы пошли гулять по руинам храмов.

Путь в старый город Фамагусты очень красивый | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПуть в старый город Фамагусты очень красивый | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Прогулка вдоль стен займет не меньше часа, если не спешить | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПрогулка вдоль стен займет не меньше часа, если не спешить | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Это остатки одного из древнейших храмов | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЭто остатки одного из древнейших храмов | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
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Старинная архитектура соседствует с готической | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUСтаринная архитектура соседствует с готической | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Только учитывайте, что днем многие локальные места могут не работать | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUТолько учитывайте, что днем многие локальные места могут не работать | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Другой день мы посвятили городу-призраку Вароше. Почему призрак? Из-за вооруженного конфликта в 1974 году десятки тысяч греков-киприотов покинули свои дома. Люди рассчитывали вернуться, но территорию закрыли и частично открыли только в 2020 году для туристов. За полвека запустения здания стали похожи на заброшки, хотя в 70-х Вароша считалась элитным курортом Средиземноморья.

В ночь на 21 июля 1974 года турецкие войска высадились в северной части Кипра и начали операцию «Атилла» под предлогом защиты турецкой части жителей. Боевые действия продлились месяц, а остров раскололся на две части.

Можно разглядеть полуразрушенную лестницу, и то у здания предупреждение с просьбой не заходить внутрь | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUМожно разглядеть полуразрушенную лестницу, и то у здания предупреждение с просьбой не заходить внутрь | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
На фоне можно увидеть старый отель. Когда-то там отдыхали люди | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUНа фоне можно увидеть старый отель. Когда-то там отдыхали люди | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Когда-то в Вароше отдыхали Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Брижит Бардо | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUКогда-то в Вароше отдыхали Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Брижит Бардо | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
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В Вароше можно арендовать велосипед или самокат, но только при оплате картой. Наличными нельзя расплатиться даже в кафе | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВ Вароше можно арендовать велосипед или самокат, но только при оплате картой. Наличными нельзя расплатиться даже в кафе | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Там было больше сотни гостиниц, клубов, ресторанов, магазинов… Их давно разграбили вандалы. Очень хотелось посмотреть, как закрытые сейчас отели выглядели изнутри. Но это оказалось невозможно — в здания нельзя заходить, а через пыльные окна ничего не рассмотреть.

Это кафе в Вароше, в котором ничего не осталось | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЭто кафе в Вароше, в котором ничего не осталось | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Сохранился даже плакат в авиакассе | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUСохранился даже плакат в авиакассе | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
А здесь киприоты закупались парфюмерией | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUА здесь киприоты закупались парфюмерией | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
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Магазин оптики | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUМагазин оптики | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Сувениры продавали массово, курорт был популярный | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUСувениры продавали массово, курорт был популярный | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Атмосфера во всём районе неописуемая: ты будто очутился где-то в 70-х, вокруг полное ретро, будто время замерло. Ждешь, что вот-вот все эти кафе и гостиницы оживут, появятся люди в нарядах тех времен. А людей нет. Моментами (особенно когда видны комнаты в заброшках) становится тревожно и грустно. Здесь даже дышать тяжело.

Выглядит это печально | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВыглядит это печально | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Выглядит это печально

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Самая главная достопримечательность Вароши — заброшенный автосалон Toyota. Многие устраивают здесь фотосессии, место очень уж колоритное.

Вход в Варошу свободный, и на прогулку лучше заложить около трех часов. На территории есть множество магазинчиков с сувенирами и всего два работающих кафе. Заплатить наличными в них не получится, поэтому если иностранной карты у вас нет — дойдите до пляжа Palm Beach. Там есть маленький ресторан, а заодно можно искупаться в чистом теплом море. И, конечно, пофотографироваться с видом на Варошу!

Искупаться здесь стоит хотя бы ради разнообразия | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUИскупаться здесь стоит хотя бы ради разнообразия | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Искупаться здесь стоит хотя бы ради разнообразия

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Возле Вароши хороший и чистый пляж | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВозле Вароши хороший и чистый пляж | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Возле Вароши хороший и чистый пляж

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Средневековые замки и дикие ослы

Обязательное место для посещения — полуостров Карпас, который часто называют «диким Кипром». Здесь действительно нетронутая природа, шикарные виды, длинные и немноголюдные пляжи, а главное — полное отсутствие застройки. Именно тут находится Golden Beach — один из самых красивых пляжей всего Кипра. Добраться выгоднее (и проще всего) на арендованной машине. Мы так и сделали.

Первой точкой на нашем пути стал средневековый замок Кантара — он находится на Киренийском хребте на высоте около 700 метров над уровнем моря. Это еще и смотровая площадка, с которой можно увидеть обе части Кипра.

Вход на территорию замка платный&nbsp;— 100 лир (170 рублей) | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВход на территорию замка платный&nbsp;— 100 лир (170 рублей) | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Вход на территорию замка платный — 100 лир (170 рублей)

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Поездка стоит таких видов! | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПоездка стоит таких видов! | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Поездка стоит таких видов!

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

На то, чтоб обойти замок (там надо много подниматься), у нас ушло чуть меньше часа с учетом фотосессии, то есть примерно столько же, сколько мы сюда добирались. Но о поездке мы ничуть не пожалели. Посмотрите, какие красивые снимки получаются со смотровой площадки.

Не повторяйте моих ошибок&nbsp;— не идите туда в кроксах | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUНе повторяйте моих ошибок&nbsp;— не идите туда в кроксах | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Не повторяйте моих ошибок — не идите туда в кроксах

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Если вы боитесь высоты, поездка к замку дастся тяжело. Придется преодолеть серпантин, дорога очень узкая, а движение левостороннее — всё не как у нас. Я доверяю мужу за рулем, но весь путь туда максимально старалась отгонять от себя тревожные мысли. Кстати, обратно ехать было не страшно и я просто наслаждалась видами!

Наш путь до следующей точки — города Ризокарпасо — выглядел как картинка из фильма: безоблачное небо, дорога петляет между живописных гор, а на горизонте — море.

Застроек на полуострове почти нет | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЗастроек на полуострове почти нет | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Это часть серпантина | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЭто часть серпантина | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Доехали, заправили машину, купили еще воды и отправились к монастырю Апостола Андрея. Признаюсь сразу: мне было интереснее посмотреть не на святыню, а на стадо диких ослов, которое бродит по пути туда. Животные свободно гуляют по дорогам и смело подходят к машинам в надежде получить еды. Мы это знали, так что заранее купили угощение — семь морковок, думали, ослов будет не очень много. Как же мы ошибались…

Дикие ослы на Карпасе — потомки домашних, люди их оставляли на воле, уезжая из деревень в XX веке. Постепенно животные дичали, естественных врагов у них не было — поэтому «ничейные» стада тут довольно большие.

Примерно в 10 минутах от Ризокарпасо заметили на обочине первых ослов и остановились. Те задумчиво посмотрели на нас — и начали подходить ближе. Стоило только моргнуть, как животные окружили машину со всех сторон. И с каждой минутой ослов становилось всё больше и больше…

Когда закончилась морковь, мы еще немного погладили животин и вернулись в машину. Но те и не собирались уходить с дороги — стояли вплотную, облизывали окна. Опыт незабываемый — такое точно нужно пережить!

Ослы не стесняются подходить к машине | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUОслы не стесняются подходить к машине | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Здесь мы еще не знаем, что осел встанет среди дороги перед машиной | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЗдесь мы еще не знаем, что осел встанет среди дороги перед машиной | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
На подъезде к монастырю ослов снова становится много | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUНа подъезде к монастырю ослов снова становится много | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Монастырь Апостола Андрея находится в шикарном месте — на самой восточной точке Кипра и на берегу Средиземного моря. Рядом со святыней устроили базарчик, и местные точно знают, на чем зарабатывать! На прилавках с табличками «Donkey food — 2 euro» стояли морковка и яблоки — расходились они на ура.

От монастыря можно спуститься к каменистому берегу и умыться целебной водой из источника. За ней приезжают многие паломники, в том числе и с южной части Кипра. Да и в целом это можно назвать местом примирения: здание восстанавливали и греко-кипрская, и турко-кипрская стороны.

Кстати, после такой насыщенной прогулки я поймала тепловой удар и следующий день провела в постели с температурой. Но ни о чем не жалею!

С территории монастыря открываются шикарные виды | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUС территории монастыря открываются шикарные виды | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Ремонтные работы ведутся до сих пор | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUРемонтные работы ведутся до сих пор | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Из источника можно набрать воду, но мы просто трижды умылись | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUИз источника можно набрать воду, но мы просто трижды умылись | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Столица двух государств

В Никосии мы тоже побывали — грех было упускать такую возможность, город-то уникальный. Таксист по имени Али провел нам небольшую экскурсию по северной части столицы и показал парк, из которого открывается вид на южную часть. Без шуток, там ровнее дороги и выглядит район аккуратнее, чем на турецкой стороне.

В северной части Никосии будто веет запустением. После войны 1974-го восстановили не все дома, некоторые до сих пор стоят в полуразрушенном состоянии.

По словам Али, северную часть финансово поддерживает только Турция, а южный Кипр — Евросоюз, поэтому уровень жизни там значительно выше. А еще таксист жаловался на дороговизну — по его мнению, товары и услуги в Фамагусте стоят слишком много. Мы этого не заметили — по нашим подсчетам, в Краснодарском крае денег ушло бы больше.

В Никосии висят флаги двух стран: греко-киприотов и турко-киприотов | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВ Никосии висят флаги двух стран: греко-киприотов и турко-киприотов | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

В Никосии висят флаги двух стран: греко-киприотов и турко-киприотов

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Полюбоваться на ухоженную часть столицы Кипра можно только так | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПолюбоваться на ухоженную часть столицы Кипра можно только так | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Полюбоваться на ухоженную часть столицы Кипра можно только так

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Перейти из северного на южный Кипр можно в Никосии за пару минут через КПП, но если вы из России, потребуется шенгенская виза. Контрольный пункт находится в центре столицы на старом рынке, и мы видели, как люди спокойно пересекают границу. Фотографировать такое чудо нельзя.

Турецкая сторона называет Никосию Лефкошей | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUТурецкая сторона называет Никосию Лефкошей | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Это университет в северной части Никосии. Дипломы, как говорит Али, принимают в европейских странах и специалисты востребованы | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUЭто университет в северной части Никосии. Дипломы, как говорит Али, принимают в европейских странах и специалисты востребованы | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
В Никосии очень узкие улицы | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВ Никосии очень узкие улицы | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
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На многих зданиях висят турецкие флаги | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUНа многих зданиях висят турецкие флаги | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

Стоит ли ехать на Кипр ради пляжей?

Если вы фанат спокойного отдыха или едете с семьей, Северный Кипр стоит рассмотреть как направление с хорошим морем. Только учитывайте, что до многих пляжей придется заказывать такси или сразу на несколько дней арендовать машину.

Четыре дня из десяти мы полностью посвятили спокойному отдыху на пляже Glapsides Beach. Он находится скорее на выезде из Фамагусты — пешком от апартаментов до него около часа, на такси — минут 10–15. Кстати, здесь есть только одно приложение такси, но оно дорогое. Лайфхак: загуглите частных извозчиков и выбирайте по отзывам. Турки-киприоты хорошо торгуются и ставят цены ниже, чем в приложении.

Glapsides Beach — самый популярный пляж в районе Фамагусты. Там мягкий белый песок, кристально чистая вода и очень плавный вход в Средиземное море. Чтобы погрузиться по пояс, нужно пройти около 300 метров от берега, а то и больше. На территории есть ресторанчик: там вкусно, но дорого. Маленькая баночка газировки стоит 120 лир (205 рублей), а тарелка пасты — 850 лир (1450 рублей).

А еще есть Golden Beach (Ризокарпасо). Там идеально чистая вода, умеренные волны, почти нет людей и есть шанс встретить черепах (мы не встретили). Silver Beach в районе Фамагусты оказался самым замусоренным, хоть и симпатичным — ничем не впечатлил. Но все пляжи, где мы были — с кристально чистой и теплой водой.

На Glapsides Beach (Фамагуста) самое чистое и теплое море, почти нет течения и маленькие волны, на Long Beach (Искеле) — большая территория, волны сильные и вода прохладнее, есть развлечения для детей, но можно найти и уединенное место.

На Glapsides Beach&nbsp;нельзя оплатить мороженое картой | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUНа Glapsides Beach&nbsp;нельзя оплатить мороженое картой | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Купаться на Glapsides Beach&nbsp;можно очень долго | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUКупаться на Glapsides Beach&nbsp;можно очень долго | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
На пляже в Вароше очень чистая вода, но много людей даже в будниНа пляже в Вароше очень чистая вода, но много людей даже в будни
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В Варошу люди едут купаться ради эффектных фотографий | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUВ Варошу люди едут купаться ради эффектных фотографий | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU
Long Beach достоин посещения | Источник: Виктория Улитова / YA62.RULong Beach достоин посещения | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

И вот что важно: на Кипре нужно постоянно обновлять SPF, даже если не купаетесь. Солнце там очень агрессивное. Во второй день я много мазала лицо, но всё равно получила ожог носа и подбородка, а такое у меня впервые. Так что, если у вас чувствительная кожа, днем старайтесь поменьше находиться на солнце.

После моря ожоговая корочка на подбородке даже немного кровила, хотя я наносила солнцезащитный крем на лицо | Источник: Виктория Улитова / YA62.RUПосле моря ожоговая корочка на подбородке даже немного кровила, хотя я наносила солнцезащитный крем на лицо | Источник: Виктория Улитова / YA62.RU

После моря ожоговая корочка на подбородке даже немного кровила, хотя я наносила солнцезащитный крем на лицо

Источник:

Виктория Улитова / YA62.RU

Про отношение и деньги

К русским на Северном Кипре относятся очень открыто и дружелюбно, здесь много наших соотечественников и турков-киприотов, которые сами бывали в России. Наш таксист Али и вовсе женат на русской — его супруга из Калининграда. Благодаря ей, кстати, он открыл для себя русскую музыку — в дороге слушал Мияги.

Обманывать и кидать на деньги нас никто не пытался: люди открыто шли на торг и договоренности. Например, однажды в ресторане мы случайно заплатили на 200 лир меньше — не нарочно, просто был вечер, а мы устали… Вернулись в заведение спустя пять минут, чтобы отдать деньги, но владелец поначалу отказывался: говорил, мол, ничего страшного, если что, доплатить можно и как-нибудь потом. Вот как добиться такого же доверия к миру?

Паспортный контроль и на пересадке в Анкаре, и в Никосии мы прошли очень спокойно. Нам не задали ни одного вопроса и отнеслись дружелюбно. Но, если в планах посетить в ближайшие года полтора южный Кипр или Грецию, шенген могут не дать из-за штампа Северного Кипра в загранпаспорте. Учитывайте это.

Что касается затрат, то за 10 дней мы потратили около 200 тысяч рублей — это вместе с перелетом, арендой жилья и машины. Не так и много, если учесть, что мы ни в чем себе не отказывали и периодически пользовались такси, в том числе для поездки в Никосию с экскурсией.

Северный Кипр оставил очень неоднозначные впечатления, но сюда хочется вернуться еще раз. Хотя бы ради уникальной природы и добрых открытых людей.

А вы были на Северном Кипре?

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Виктория Улитова
заместитель главного редактора YA62.RU
Северный Кипр Путешествие Кипр Турция Отпуск Средиземное море
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Комментарии
1
Гость
14 минут
Да это не новость, а старость. У нас также на каждом углу.
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