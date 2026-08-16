В Ярославле продают под застройку комплекс бывшей столовой соцпитания

Комплекс продают вместе с земельным участком Источник: Земля.дом.рф

В Дзержинском районе Ярославля выставили на продажу комплекс закрытой столовой ЗАО «Социальное питания» на улице Труфанова, 34. Его продают вместе с участком земли в 0,25 га. Указано, что недвижимость находится в федеральной собственности.

Обязанностей сохранять здание советской постройки нет, а потому на этом месте можно начать новую стройку. Причем, список разрешенного использования земли обширный.

Например, на этом участке можно разместить жилой дом от 2-4 до 9 и больше этажей. Можно сделать автостоянку, открыть досуговый центр, аптеку, гостиницу, общежитие, салон красоты, травмпункт или даже станцию скорой помощи, детский сад.

«Имущественный комплекс расположен в 6-м микрорайоне на второй линии ул. Труфанова за жилыми домами. Окружение сформировано жилой застройкой, торговыми объектами и социальной инфраструктурой. Высокая транспортная доступность обеспечена остановкой общественно транспорта — 61 м, ж/д станцией — 2,32 км», — описывается недвижимость на сайте Дом.рф.

Здание расположено вплотную к существующим жилым домам Источник: Земля.дом.рф

Минимально за объект просят 40,046 млн рублей, из которых 17,29 млн рублей — стоимость земли 22,756 млн рублей — стоимость здания площадью 1,8 тысячи квадратных метра. Шаг аукциона (повышения цены) — 401 тысяча рублей.

Недвижимость находится в федеральной собственности Источник: Земля.дом.рф

Заявки на участие в торгах принимаются до 15:00 31 августа, сам аукцион начнется 4 сентября в 10:00.