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Город В Ярославле продают под застройку комплекс бывшей столовой соцпитания

В Ярославле продают под застройку комплекс бывшей столовой соцпитания

На этом месте разрешено строить новое жилье

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Комплекс продают вместе с земельным участком | Источник: Земля.дом.рфКомплекс продают вместе с земельным участком | Источник: Земля.дом.рф

Комплекс продают вместе с земельным участком

Источник:

Земля.дом.рф

В Дзержинском районе Ярославля выставили на продажу комплекс закрытой столовой ЗАО «Социальное питания» на улице Труфанова, 34. Его продают вместе с участком земли в 0,25 га. Указано, что недвижимость находится в федеральной собственности.

Обязанностей сохранять здание советской постройки нет, а потому на этом месте можно начать новую стройку. Причем, список разрешенного использования земли обширный.

Например, на этом участке можно разместить жилой дом от 2-4 до 9 и больше этажей. Можно сделать автостоянку, открыть досуговый центр, аптеку, гостиницу, общежитие, салон красоты, травмпункт или даже станцию скорой помощи, детский сад.

«Имущественный комплекс расположен в 6-м микрорайоне на второй линии ул. Труфанова за жилыми домами. Окружение сформировано жилой застройкой, торговыми объектами и социальной инфраструктурой. Высокая транспортная доступность обеспечена остановкой общественно транспорта — 61 м, ж/д станцией — 2,32 км», — описывается недвижимость на сайте Дом.рф.

Здание расположено вплотную к существующим жилым домам | Источник: Земля.дом.рфЗдание расположено вплотную к существующим жилым домам | Источник: Земля.дом.рф

Здание расположено вплотную к существующим жилым домам

Источник:

Земля.дом.рф

Минимально за объект просят 40,046 млн рублей, из которых 17,29 млн рублей — стоимость земли 22,756 млн рублей — стоимость здания площадью 1,8 тысячи квадратных метра. Шаг аукциона (повышения цены) — 401 тысяча рублей.

Недвижимость находится в федеральной собственности | Источник: Земля.дом.рфНедвижимость находится в федеральной собственности | Источник: Земля.дом.рф

Недвижимость находится в федеральной собственности

Источник:

Земля.дом.рф

Заявки на участие в торгах принимаются до 15:00 31 августа, сам аукцион начнется 4 сентября в 10:00.

Недавно в Ярославской области выставили на продажу комплекс дворянской усадьбы с медсанчастью, коровником и свинарником, где раньше содержали душевнобольных.

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Анна Ёлкина
главный редактор
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Комментарии
8
Гость
41 минута
Можно там сделать хорошее семейное кафе, открыть фитнес, салон.
Гость
47 минут
Знаю в центре еще много мест для продажи под коттеджи.
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Гость
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