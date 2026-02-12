Не работает с Нового года: из отделения ЗАГС в Ярославле уволились все сотрудники

Ярославцы пожаловались на неработающий отдел ЗАГС в Заволжском районе. По их словам, с 1 января 2026 года в учреждение не попасть.

«Почему именно наш ЗАГС стоит закрытым? Ехать в другой район неудобно. Да и в Ярославском районе один специалист остался, он не справится с очередями, запись — на конец марта. В центре 17 марта — ближайшая, на Московском проспекте запись на апрель. Это недоступность услуг!» — пожаловалась Елена.

В региональном правительстве объяснили, почему не работает отделение районного ЗАГС.

«В настоящее время в Заволжском городском отделении временно приостановлен ежедневный прием граждан в связи с увольнением по собственному желанию (от 30 декабря 2025 года) всех четырех сотрудников отдела ЗАГС Заволжского района г. Ярославля», — уточнили власти.

Сейчас Заволжское отделение ЗАГС работает только по пятницам. Принимают по предварительной записи. Также можно обратиться в порядке живой очереди.

В правительстве подчеркнули, что за услугами ЗАГС ярославцы могут обратиться в любой отдел области. Жителям Заволжского района рекомендуется временно обращаться в ЗАГС в Красном Бору, на улице Васильковой, д. 1.

По дополнительным вопросам можно обратиться в отдел по организации деятельности органов ЗАГС: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, тел. +7 (4852) 40-04-03, e-mail: oblzags@yarregion.ru.

С 1 января 2026 года в Ярославской области функции ЗАГС перешли к новому органу власти — агентству по делам юстиции. Вследствие реформы последовали сокращения. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании областной думы 25 декабря 2025 года.

Напомним, ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение зарплат до 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей.