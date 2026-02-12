Город Сокращение бюджетников Подробности Не работает с Нового года: из отделения ЗАГС в Ярославле уволились все сотрудники

Рассказываем, куда обращаться за помощью

6 828
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Ярославцы пожаловались на неработающий отдел ЗАГС в Заволжском районе. По их словам, с 1 января 2026 года в учреждение не попасть.

«Почему именно наш ЗАГС стоит закрытым? Ехать в другой район неудобно. Да и в Ярославском районе один специалист остался, он не справится с очередями, запись — на конец марта. В центре 17 марта — ближайшая, на Московском проспекте запись на апрель. Это недоступность услуг!» — пожаловалась Елена.

В региональном правительстве объяснили, почему не работает отделение районного ЗАГС.

«В настоящее время в Заволжском городском отделении временно приостановлен ежедневный прием граждан в связи с увольнением по собственному желанию (от 30 декабря 2025 года) всех четырех сотрудников отдела ЗАГС Заволжского района г. Ярославля», — уточнили власти.

Сейчас Заволжское отделение ЗАГС работает только по пятницам. Принимают по предварительной записи. Также можно обратиться в порядке живой очереди.

В правительстве подчеркнули, что за услугами ЗАГС ярославцы могут обратиться в любой отдел области. Жителям Заволжского района рекомендуется временно обращаться в ЗАГС в Красном Бору, на улице Васильковой, д. 1.

По дополнительным вопросам можно обратиться в отдел по организации деятельности органов ЗАГС: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, тел. +7 (4852) 40-04-03, e-mail: oblzags@yarregion.ru.

С 1 января 2026 года в Ярославской области функции ЗАГС перешли к новому органу власти — агентству по делам юстиции. Вследствие реформы последовали сокращения. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании областной думы 25 декабря 2025 года.

Напомним, ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение зарплат до 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей.

Все новости о сокращении бюджетников в регионе публикуем в специальном сюжете.

Кристина Геворкян
корреспондент
poschehon

13 февраля, 06:03
Вот такая оптимизация от ЯЕвраев...
Гость
12 февраля, 20:28
Скоро ни одного исторического здания в городе не останется,нормальных госучереждений,поликлинник,здравоохранение валится.Зато мишки останутся,облезлые пластиковые. ,,Подсветки погаснут,лампочки не вечные,экраны гарантийный срок отмотают лавочки деревянные и качели утилизируют.Красота угаснет и продавать и в аренду сдавать следующему будет нечего
