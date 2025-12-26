В Ярославской области сократят сотрудников ЗАГС. Причина

Сотрудники ЗАГСа станут государственными гражданскими служащими Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославской области сократят сотрудников ЗАГС. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании областной думы 25 декабря 2025 года.

«На сегодня сокращение будет порядка 30%. Было 66 сотрудников, останется 51», — сообщил и. о. начальника управления записи актов гражданского состояния Александр Анисимов.

По данным и. о. начальника управления ЗАГС Александра Анисимова, в Ярославской области увеличится количество многофункциональных центров, в которых будут оказывать услуги по записи акта о смерти и рождении.

«На сегодня в Ярославской области работают только четыре филиала МФЦ: два в Ярославле — в Дзержинском и Заволжском районах, а также в Переславле-Залесском и Тутаеве. С 1 марта 2026 года количество МФЦ будет увеличено до 12 филиалов. То есть добавятся два филиала в Ярославле, по одному — в Рыбинске, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Ростовском и Угличском муниципальных округах», — сообщил Анисимов.

Напомним, что с 1 января 2026 года деятельность управления ЗАГС в регионе перейдет в агентство по делам юстиции. Ведомству передадут функции по обеспечению деятельности мировых судей, архивному делу, регистрации актов гражданского состояния и взаимодействию с законодательными органами.

На заседании Ярославской областной Думы депутаты задались вопросом, какую экономическую выгоду планируется получить от реорганизации управлений ЗАГС и сокращения сотрудников. Как оказалось, регион ранее не занимался финансированием работы учреждения.

«Отделы ЗАГС исполняют федеральные полномочия и содержаться за счет федеральных средств. Цель [реорганизации] сделать более гибкую структуру органов власти», — отметил и. о. начальника управления ЗАГС Александра Анисимова.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат до 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей.

Такое повышение сделает работу в этой сфере более привлекательной для квалифицированных специалистов, что в конечном итоге положительно скажется на качестве и оперативности рассмотрения дел. Михаил Евраев губернатор