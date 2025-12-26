НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области сократят сотрудников ЗАГС. Причина

В Ярославской области сократят сотрудников ЗАГС. Причина

Вопрос реорганизации учреждения обсуждали на заседании областной думы

Сотрудники ЗАГСа станут государственными гражданскими служащими | Источник: Лина Саитова / 116.RUСотрудники ЗАГСа станут государственными гражданскими служащими | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Сотрудники ЗАГСа станут государственными гражданскими служащими

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В Ярославской области сократят сотрудников ЗАГС. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании областной думы 25 декабря 2025 года.

«На сегодня сокращение будет порядка 30%. Было 66 сотрудников, останется 51», — сообщил и. о. начальника управления записи актов гражданского состояния Александр Анисимов.

По данным и. о. начальника управления ЗАГС Александра Анисимова, в Ярославской области увеличится количество многофункциональных центров, в которых будут оказывать услуги по записи акта о смерти и рождении.

«На сегодня в Ярославской области работают только четыре филиала МФЦ: два в Ярославле — в Дзержинском и Заволжском районах, а также в Переславле-Залесском и Тутаеве. С 1 марта 2026 года количество МФЦ будет увеличено до 12 филиалов. То есть добавятся два филиала в Ярославле, по одному — в Рыбинске, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Ростовском и Угличском муниципальных округах», — сообщил Анисимов.

Напомним, что с 1 января 2026 года деятельность управления ЗАГС в регионе перейдет в агентство по делам юстиции. Ведомству передадут функции по обеспечению деятельности мировых судей, архивному делу, регистрации актов гражданского состояния и взаимодействию с законодательными органами.

На заседании Ярославской областной Думы депутаты задались вопросом, какую экономическую выгоду планируется получить от реорганизации управлений ЗАГС и сокращения сотрудников. Как оказалось, регион ранее не занимался финансированием работы учреждения.

«Отделы ЗАГС исполняют федеральные полномочия и содержаться за счет федеральных средств. Цель [реорганизации] сделать более гибкую структуру органов власти», — отметил и. о. начальника управления ЗАГС Александра Анисимова.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат до 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей.

Михаил Евраев

Такое повышение сделает работу в этой сфере более привлекательной для квалифицированных специалистов, что в конечном итоге положительно скажется на качестве и оперативности рассмотрения дел.

Михаил Евраев

губернатор

Ранее стало известно, что в Ярославской области появится агентство по вопросам семьи и детства. Чем оно будет заниматься — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЗАГС Сокращение Повышение зарплаты Мировой суд Указ губернатора
Комментарии
22
Гость
1 час
Выгоду для кого, для Депутатов? Пусть лучше посчитают какую выгоду можно получить, разогнав и сократив их Шоблу!
Гость
1 час
Зачем эти ЗАГСы. Заключение браков можно будет сделать через мессенджер Мах. Прямо в нём и регистрироваться. Если конечно модерацию пройдёшь.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем