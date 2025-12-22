НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Сокращение бюджетников В Ярославской области увеличат зарплаты госслужащим. Кто получит прибавку

В Ярославской области увеличат зарплаты госслужащим. Кто получит прибавку

По словам губернатора, цифры вырастут от 31 до 53%

1 498
В Ярославской области увеличат зарплаты работникам аппарата мировых судей | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области увеличат зарплаты работникам аппарата мировых судей | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области увеличат зарплаты работникам аппарата мировых судей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о повышении оплаты труда работникам аппаратов мировых судов в регионе. С декабря 2025 года увеличены зарплаты помощникам, секретарям судебного заседания и специалистам-делопроизводителям.

«Повышение составит от 31 до 53% — в зависимости от должности. Средняя зарплата помощников мировых судей вырастет до 70 тысяч рублей, секретарей судебного заседания — до 55 тысяч, а специалистов-делопроизводителей — до 48 тысяч рублей», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

По словам главы региона, именно от этих сотрудников зависит эффективность работы мировой юстиции и доступность правосудия для жителей.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Такое повышение сделает работу в этой сфере более привлекательной для квалифицированных специалистов, что в конечном итоге положительно скажется на качестве и оперативности рассмотрения дел.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

С 8 декабря 2025 года в регионе создан новый орган власти — агентство по делам юстиции Ярославской области. Туда вошли сотрудники аппаратов мировых судов.

«Ведомство объединяет функции по обеспечению деятельности мировых судей, архивному делу, записи актов гражданского состояния и взаимодействию с законодательными органами», — уточнили в региональном правительстве.

На сайте регионального правительства уже появилась страница нового госоргана | Источник: официальный сайт правительства Ярославской области На сайте регионального правительства уже появилась страница нового госоргана | Источник: официальный сайт правительства Ярославской области

На сайте регионального правительства уже появилась страница нового госоргана

Источник:

официальный сайт правительства Ярославской области

С 1 января к агентству присоединятся функции управления ЗАГС.

«Сотрудники органов ЗАГС также станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат в среднем на 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей. Все привычные для жителей места оказания услуг ЗАГС сохранятся, а также появятся дополнительные возможности получения услуг через многофункциональные центры», — уточнили в администрации Ярославской области.

По словам губернатора, эти меры входят в комплекс действий по повышению эффективности работы органов власти и созданию комфортных условий для госслужащих.

ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
