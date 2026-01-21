В Ярославле перестало работать районное отделение ЗАГС

Перестало работать отделение ЗАГС Заволжского района Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле перестало работать отделение ЗАГС Заволжского района на улице Серго Орджоникидзе, 1. Как сообщили в учреждении, это временная мера.

«В настоящее время государственные услуги в отделе ЗАГС оказываются только тем гражданам, которые записались на прием ранее. В соответствии с федеральным законодательством услуги в сфере ЗАГС оказываются по экстерриториальному принципу (обратиться можно в любой ОЗАГС области независимо от места жительства или пребывания)», — уточнили в управлении ЗАГС Ярославской области 20 января.

Как сообщают местные жители в соцсетях, отделение ЗАГСа Заволжского района не принимает граждан с 12 января 2026 года. Взамен ярославцам предлагают обратиться в отделение ЗАГС в поселке Красный Бор.

Жителям Заволжского района предлагают за услугами ЗАГС обращаться в отделение учреждения в Красном Бору на улице Васильковая, 1 Источник: Yalena / Telegram

По всем возникающим вопросам можно обратиться в агентство по делам юстиции Ярославской области, в отдел по организации деятельности органов ЗАГС. Адрес: ул. Чехова, д. 5. Телефон: 8 (4852) 40-04-03. Электронная почта: oblzags@yarregion.ru

Сокращение сотрудников ЗАГС

С 1 января 2026 года в Ярославской области функции ЗАГС перешли новому органу власти — агентству по делам юстиции. Вследствие реформы последовали сокращения. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании областной думы 25 декабря 2025 года.

«На сегодня сокращение будет порядка 30%. Было 66 сотрудников, останется 51», — сообщил тогда и. о. начальника управления записи актов гражданского состояния Александр Анисимов.

Отделы ЗАГС исполняют федеральные полномочия и содержатся за счет федеральных средств. Цель [реорганизации] — сделать более гибкую структуру органов власти. Александр Анисимов и. о. начальника управления ЗАГС Ярославской области

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат до 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей.