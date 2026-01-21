В Ярославле перестало работать районное отделение ЗАГС

В Ярославле перестало работать отделение ЗАГС Заволжского района на улице Серго Орджоникидзе, 1. Как сообщили в учреждении, это временная мера.
«В настоящее время государственные услуги в отделе ЗАГС оказываются только тем гражданам, которые записались на прием ранее. В соответствии с федеральным законодательством услуги в сфере ЗАГС оказываются по экстерриториальному принципу (обратиться можно в любой ОЗАГС области независимо от места жительства или пребывания)», — уточнили в управлении ЗАГС Ярославской области 20 января.
Как сообщают местные жители в соцсетях, отделение ЗАГСа Заволжского района не принимает граждан с 12 января 2026 года. Взамен ярославцам предлагают обратиться в отделение ЗАГС в поселке Красный Бор.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в агентство по делам юстиции Ярославской области, в отдел по организации деятельности органов ЗАГС. Адрес: ул. Чехова, д. 5. Телефон: 8 (4852) 40-04-03. Электронная почта: oblzags@yarregion.ru
Сокращение сотрудников ЗАГС
С 1 января 2026 года в Ярославской области функции ЗАГС перешли новому органу власти — агентству по делам юстиции. Вследствие реформы последовали сокращения. Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании областной думы 25 декабря 2025 года.
«На сегодня сокращение будет порядка 30%. Было 66 сотрудников, останется 51», — сообщил тогда и. о. начальника управления записи актов гражданского состояния Александр Анисимов.
Отделы ЗАГС исполняют федеральные полномочия и содержатся за счет федеральных средств. Цель [реорганизации] — сделать более гибкую структуру органов власти.
Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат до 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей.
С октября 2022 года в Ярославской области проводится оптимизация по сокращению численности работников региональных и муниципальных органов власти, государственных учреждений. Все новости по этой теме публикуем в специальном сюжете.