Ярославский фестиваль «Пир на Волге» переедет со Стрелки: где он теперь пройдет

Популярный гастрономический фестиваль в Ярославле «Пир на Волге» (6+) в этом году пройдет на новой площадке. Об этом еще 12 мая сообщили организаторы проекта в соцсетях.

В 2026 году фестиваль отмечает 10-летие, в предыдущие годы он регулярно проходил на Стрелке — в месте слияния Которосли и Волги. В этом же году локацию изменили. Из-за реконструкции пикник пройдет в Парке 1000-летия на Которосльной набережной.

«Стрелка — это красиво, спору нет, но зато теперь вам не придется ковылять 25 минут от остановок и парковок по жаре. Хотя мы к этому удовольствию обязательно вернемся в 2027 году, когда ремонт на Стрелке закончится», — написали в официальной группе фестиваля.

Напомним, «Пир на Волге» проходит в Ярославле с 2016 года. За это время его отменяли лишь раз — в 2021-м. Тогда организаторы сообщали, что из-за эпидемиологической ситуации они не получили разрешения на проведение фестиваля.

В 2026 году, по словам Юлии Скороходовой, гостей ждет новая концепция проведения праздника — фестиваль-гостиная.

«На Стрелке было ок, в Парке 1000-летия будет вау!» — написала генеральный директор фестиваля.

Во время «Пира на Волге» на Стрелке открывались десятки точек питания, а также зоны с мастер-классами и развлечениями. Для участия в гастрономическом празднике в Ярославль ежегодно съезжаются рестораторы и предприниматели со всей России. В частности, в прошлом году участие принимали команды с Дальнего Востока, Воронежа, Москвы, Иванова и других городов.

В середине мая 2026-го на Стрелке появились первые ограждения. Как ранее анонсировали власти, ремонтные работы планируют закончить к 15 августа. Компания-подрядчик должна обновить дорожное покрытие и установить радиусные качели, амфитеатр и террасы для отдыха.