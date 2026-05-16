Стрелку в Ярославле перекрыли и обнесли забором: что там будет

Выход на смотровую площадку закрыт

На Стрелке начались работы по благоустройству

Мэрия Ярославля / max

Часть Стрелки в Ярославле огородили забором, а на набережной вокруг валяются стройматериалы. На главной видовой площадке города началось благоустройство — первый его этап.

«Там пройдут работы первого этапа — создание амфитеатра. Там появятся новые ступени из бетона с деревянным настилом», — сообщили в мэрии Ярославля.

Работы пройдут пока только в той части парка, откуда открывается вид на Даманский остров

Мэрия Ярославля / max

В администрации добавили, что в этой зоне — с видом на Даманский остров, — заменят плитку.

«Новая плитка будет толщиной восемь сантиметров, что позволит увеличить прочность покрытия и избежать его поломок при проведении массовых мероприятий», — уточнили власти.

Такой эскиз амфитеатра представляли ярославцам

Центр развития городских территорий

Благоустраивают Стрелку по федеральной программе «Формирование комфорной городской среды». Создавать амфитеатр с деревянными лавочками будет «ГК Сдл» из Москвы за 62,4 млн рублей.

Ранее Центр развития городских территорий подготовил концепцию благоустройства Стрелки. Непосредственно проект благоустройства выполнила московская компания «Новые технологии» почти за 15 млн рублей. Проектом предусмотрены работы по мощению дорожек тротуарной плиткой, установка лавочек с навесом вдоль набережной и оборудование сцены. Полная стоимость описываемых работ выльется, по расчетам властей, примерно в 300 миллионов рублей.

Также оговаривалось, что проект будет двухгодичным.

Нравится идея обновления Стрелки?

Классно!
Почему так дорого?
Мне не нравится
Предложу идеи благоустройства в комментариях
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Благоустройство
Комментарии
53
Гость
17 мая, 00:49
Хана Стрелке. Будет колхоз. И исполнение , как обычно, низкого качество
Гость
16 мая, 22:21
Позорище полное
